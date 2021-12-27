Матвиенко заявила о возможности предотвратить распад СССР

Распад СССР можно было предотвратить, но лидеры того времени оказались не готовы к решению задач такого масштаба, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не сумели тогда перестроить страну, <...> прозевали ту критическую черту, за которую уже нельзя было заступать», – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, было много возможностей сохранить страну, но лидеры того времени не сумели переступить через свои амбиции и не были готовы к решению такого масштаба задач. Она подчеркнула, что это стало ключевым моментом для развала Советского Союза.

Также Матвиенко добавила, что за каждым из призывов к гласности, демократии и перестройке должен был быть «правильный осмысленный план действий».

Кроме того, спикер Совфеда отметила, что Россия никогда не демонстрировала «каких-то имперских амбиций» и у нее нет планов по возрождению СССР.

«Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств», – сказала она.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин стремиться воссоздать СССР.

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