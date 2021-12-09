Нужно ли России восстановить СССР

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9 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:34  |  vz.ru
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Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

Газ многим украинцам уже просто не по карману – и они вынуждены переходить на дрова Валерий Морев/ТАСС
Отдать пятьдесят тысяч рублей в месяц за газовое отопление небольшого домика? Для России звучит как фантастика, но для Украины это уже текущая реальность. Виной тому не только резкое повышение цен на газ в Европе, но и политика евроинтеграции, которую активно проводит Киев. И это, похоже, только начало. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Нужно ли России восстановить СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России прочертить линии «свой – чужой» сложно, даже если из стран-соседей уедут все русскоязычные соотечественники. Но меняются поколения, через 15-20 лет Россия будет более хладнокровно подходить к соседям. Подробности...

Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы. Подробности...
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Новый канцлер ФРГ: чего ждать

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимофей Бордачёв

    Нужно ли России восстановить СССР

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		9 декабря 2021, 16:30

    Мы уже привыкли, что любое проявление жизни в отношениях России и ее соседей бдительно отслеживается на Западе и сопровождается заявлениями о намерении Москвы восстановить огромное государство, утерянное 30 лет назад.

    На днях на этом поле отличилась наша старинная приятельница Виктория Нуланд, порадовавшая любителей классических комедий в политическом жанре заявлением о том, что президент России ставит в качестве главной своей цели воссоздание СССР. Удивляться таким заявлениям не имеет никакого смысла – классические репризы вообще тем и отличаются, что неизменно отлично «заходят» во все времена и в любой аудитории.

    Тем более, что сама помощник госсекретаря принадлежит к старому поколению американских советологов, для которых СССР был хорошо изученным и понятным противником, а новая Россия – загадка, для понимания которой нет ни времени, ни интеллектуальных ресурсов. Другое дело, что заявления геополитических противников не означают отсутствия у нас самих необходимости задаться над вопросом: а нужно ли самой России восстановить в прежних масштабах государство, во времена которого она достигла пика своего глобального могущества?

    Советский союз прекратил свое существование ровно 30 лет назад в результате решения руководителей трех славянских республик – Белоруссии, России и Украины, которое было активно или молчаливо поддержано большинством их элит и населения. Главный автор российских экономических реформ Егор Гайдар писал позднее, что необходимые для выживания России преобразования были невозможны, оставаясь в рамках огромного государства. Поэтому существует точка зрения некоторых авторитетных историков, что основным автором ликвидации общего государства была Россия. Сейчас нам трудно принять эту точку зрения, а соседям – согласиться с тем, что к независимости их привели не годы борьбы за свободу, а внутрироссийские процессы и соображения.

    Тем более, что были и другие факторы – с этим тоже трудно поспорить. Несколько союзных республик – вся Прибалтика, проблемные сейчас Грузия и Молдова, а также Армения, участница сейчас ОДКБ и ЕАЭС – уже управлялись националистами и, например, не участвовали в марте 1991 года в референдуме о судьбе Союза. Но националисты – это дело поправимое, небольшая решимость властей и спецслужб и они все легко отправились бы убирать снег в Заполярье. Поскольку именно Россия была центром СССР, то его исчезновение – это одно из важнейших событий именно российской истории. Но таково положение сверхдержавы, что драматические события прошлого – это не повод для переживаний, а отправная точка калькуляции того, как эти события отразились на ее совокупном силовом могуществе.

    Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

    Потеряв огромные территории в 1991 году, Россия стала сильнее. В результате распада СССР российское государство не сжалось до национального ядра, как это произошло с другими европейскими империями 19 века – Британской, Австрийской или Французской. Россия осталась многонациональным и многоконфессиональным государством, которое в меньшей степени, чем остальные, подвержено угрозе вируса национализма. Более того, Россия оказалась в наиболее благоприятном геополитическом положении за всю свою суверенную историю – со всех сторон, кроме Китая, ее окружает двойной пояс государств, которые каждое по отдельности и в совокупности всегда будут слабее. Сами по себе они никогда не смогут угрожать России или оказаться источником опасных для нее явлений. А отношения с Китаем строятся в рамках глобального баланса сил и отвечают общим представлениями двух держав о справедливом мировом устройстве.  

    Единственная действительно важная проблема в том,что новые государства по периметру российских границ могут при определенном стечении обстоятельств оказаться территориальной базой для действий значимых противников России. С точки зрения международной политики, эта проблема остается центральной и является поводом для размышлений о степени контроля над соседями, необходимой для обеспечения российской безопасности. На Украине дело действительно зашло далеко. Однако во всех остальных случаях у России нет причин для серьезного беспокойства. В силу своих масштабов, геополитического положения или логистики другие страны бывшего СССР не представляют большого интереса в качестве антироссийской площадки.

    Грузия, еще недавно казавшаяся потенциальной базой для действий враждебных России, потеряла важные территории и теперь имеет возможность жить тихо и мирно на обочине геостратегических столкновений. Главный вопрос, который может интересовать – не куда эта страна повернет, а сможет ли она хотя-бы сравнительно стабилизировать свою внутреннюю политику. Вообще всем соседям России приходится в этом отношении непросто – их государственность возникла в рамках СССР, особенностью политической и административной культуры которого был запрет думать. Той же Финляндии 100 лет назад было значительно легче – основа этого государства была заложена в рамках Российской империи – намного более свободной в интеллектуальном отношении, чем СССР. 

    Другая проблема, вызывающая обоснованную дискуссию – судьба и будущее русскоязычного населения в странах-соседях. По мере того, как вероятность возвращения оных в пространство единой империи во главе с Москвой становится все более теоретической, новые национальные государства пытаются создать механизмы для своего суверенного развития, так, как они это понимают. Происходят и необратимые на 20-30 лет вперед демографические изменения, особенно в странах Центральной Азии, где в середине 20 века были созданы условия для бурного роста коренного населения. Не удивительно, что сейчас в России мы вновь становимся свидетелями оживленной дискуссии о том, что такое для нас соотечественники.

    Сейчас, как и все три десятилетия после СССР, главная практическая тема для этих споров – недостаточность и непоследовательность, по мнению многих, мер, принимаемых российским государством для возвращения соотечественников. Сама по себе необходимость постепенной репатриации споров вызывает меньше. Хотя существует и другая точка зрения – видеть в тех, кто в странах-соседях говорит на русском языке, носителями культуры крупной европейской государственности. Даже если эти люди являются простыми тружениками, за их спиной – великая держава с 500-летней суверенной историей, Толстым и Достоевским.

    Беззаботно пасущиеся во дворах многоэтажек Бишкека лошадки или курочки, гуляющие в палисадниках городской застройки Кишинева – самые наглядные проявления того, что случается, когда уходит имперская культура. Архаизация соседей сама по себе может стать предметом некоторой озабоченности в России, но не факт, что она готова вкладываться в ее преодоление. Но наиболее фундаментальный вопрос – это невозможность провести четкие разделительные линии на едином геополитическом пространстве от Балтики до Памира. Именно эта проблема, основанная на географии, с которой невозможно спорить, может быть единственным основанием для того, чтобы в практическом плане обращаться к вопросу о прямом управлении соседями.

    Этот геополитический подход, скорее всего, двигает теми в США или Европе, кто в любых проявлениях сотрудничества России и стран бывшего СССР видит возрождение империи. Сложно представить себе пространство, которое не содержит внутри четких топографических преград, но не управляется по единым правилам. Еще более сложно выстраивать отношения с соседями без учета исторического опыта единого государства и неразделяемой географии. Это США или Европе легко говорить со своими бывшими колониями или зависимыми государствами – они отделены от метрополии морями, с ними легко вести себя, «по-взрослому».

    Для России прочертить линии «свой – чужой» сложно, даже если из стран-соседей уедут все русскоязычные соотечественники. Но меняются поколения, через 15-20 лет Россия будет более хладнокровно подходить к соседям. Если мы действительно не собираемся восстанавливать СССР, то такая трансформация российской политики неизбежна. И уже она, а не общее прошлое, станет важнейшим фактором выживания тех, кто 30 лет назад получил настолько нежданную самостоятельность.

    Нельзя исключать, что такие изменения окажутся для соседей вызовом более серьезным, чем попытки загнать всех в единую державу, вероятностью чего пугают сейчас из-за океана.

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