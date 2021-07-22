Благополучие Запада спасут приезжие из бывшего СССР

Пристальное внимание полиции к представителям нацменьшинств, низкая рождаемость и нехватка рабочих рук. Все это – описание не российской действительности, а сытой и благополучной Финляндии. В Хельсинки бьют тревогу – скоро финнов станет слишком мало, работать будет некому, а пенсии сократятся. Что же делать в такой ситуации?

В Финляндии Центральный союз деловой жизни EK (союз финских бизнесменов) призвал правительство облегчить трудовую и образовательную миграцию в государство. В ЕК указывают, что на протяжении последних 10 лет финский рынок труда ежегодно покидали по 10 000 человек, а в связи со старением населения эта тенденция будет продолжаться в течение следующих 40 лет.

Директор EK Тайна Сусилуото заявляет, что после снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, Финляндии необходимо ускорить экономический рост. Однако дефицит квалифицированной рабочей силы уже сейчас этому препятствует. «После снятия ограничений экономика Финляндии получит мощный толчок вперед. Длительного роста, однако, в перспективах нет», – осторожно говорит главный аналитик по экономическим прогнозам Банка Финляндии Мери Обстбаум.

Если в 2000 году финны старше 85 лет составляли лишь 1,5% населения, то сейчас – уже 2,7%, а к 2070 году показатель должен приблизиться к 9%. Примерно десять лет рождаемость в Финляндии снижалась, однако в прошлом году этот тренд удалось переломить. Весной 2020-го был в стране зафиксирован рост рождаемости в 4%, а в период с января по май этого года повышение составило 6%. За первые пять месяцев 2021 года в Финляндии на свет появилось 20 264 младенца – это на 1191 больше, чем годом ранее.

Коронавирус помог с рождаемостью

Специалисты пытаются объяснить эту тенденцию различными факторами, один из которых – пандемия коронавируса. Мол, лишившись многих привычных видов развлечений финны с утроенной силой принялись «развлекаться» главным из оставшихся доступными способов.

Впрочем, это не может служить исчерпывающим объяснением. «Одним из факторов наверняка является дискуссия о старении населения и недостаточном количестве детей. Вместе с тем в более положительном ключе говорится о быте семей с детьми. И вот это вместе с факторами, связанными с коронавирусом, влияет на желание завести ребенка», – поясняет профессор по вопросам семьи из университета города Ювяскюля Киммо Йокинен. По его словам, пандемия высвободила время и средства, что подстегнуло рост рождаемости.

«К сожалению, столь небольшие колебания в статистике не могут существенно повлиять на демографическую ситуацию в стране», – говорит профессор. По его словам, чтобы рост стал длительным, необходима большая поддержка семей со стороны государства, гибкость работодателей и гарантия получения детьми качественного образования.

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Как раз накануне пандемии, в октябре 2019-го, финское издание Ilta-Sanomat разместило статью журналиста Сеппа Варьюса, в которой тот пытается разобраться в причинах низкой рождаемости. Варьюс приводит свежий на тот момент прогноз Центра статистики Финляндии, согласно которому население государства начнет сокращаться с 2031 года. «Поля, отвоеванные кровью и потом, достанутся лесным хищникам. Церковный перезвон будет раздаваться среди пустых домов. Старшее поколение будет жить во все более стесненных условиях, потому что число людей, обеспечивающих им пенсию, сократится. Все узнают жестокую правду. Прибавочную стоимость приносит не техника, а человек, но финнов скоро станет слишком мало», – сокрушается Варьюс. Как он напоминает, в 1930-е годы эту ситуацию решали пропагандой и принуждением. «С нынешней же ситуацией связано больше моральных вопросов: теперь дети нужны не в качестве пушечного мяса, а для выплаты налогов и пенсий. Но сейчас неприкосновенность частной жизни священна, и государство не может в нее вмешиваться», – констатирует журналист.

Он также напоминает, как несколько лет назад прежний премьер-министр Финляндии Антти Ринне призвал финнов рожать больше детей – и из-за этого стал притчей во языцех. Многие жители страны восприняли призыв Ринне как вмешательство в свою частную жизнь. «Существует мнение, что детей рождается так мало, потому что дела у молодежи идут плохо. Имеет место притеснение и чувство неуверенности. Работы нет, или работа слишком нестабильна для создания семьи. Когда, наконец, получается обрести твердую почву под ногами, уже слишком поздно», – отмечает Сепп Варьюс.

Согласно другому приводимому им мнению, детей мало рождается, напротив, потому, что у финской молодежи все слишком хорошо. «Молодые финны отправляются в кругосветные путешествия, уверенно идут вверх по карьерной лестнице. В такой спешке не успеешь завести ребенка, а потом уже слишком поздно.

Надежда на мигрантов

Оба мнения являются правдивыми. У финнов и дальше будут причины откладывать рождение детей. С 2040 года, как ожидается, финское население будет расти только на территории области Уусимаа (на территории которой находится столица Хельсинки), и то лишь благодаря миграции.

«Стране нужны не только работники, но и целые семьи, дети которых стали бы новыми финнами. В Финляндии многие выступают против этого, и их сопротивление многие активно поддерживают. Финляндия не единственная европейская страна, которая столкнулась с сокращением населения. Пока Финляндия остается богатой европейской страной. За подходящих приезжих специалистов уже идет борьба – например, медсестры просто нарасхват», – пишет Варьюс.

Однако с пришельцами связан и целый ряд проблем. И дело не только в том, что некоторые из гостей становятся на преступную дорожку,

занимаясь грабежами, убийствами, насилием и даже терактами – таких, относительно общего количества въехавших, довольно мало. Глава канцелярии министерства внутренних дел Финляндии Пяйви Нерг отмечает, что значительная часть получивших отказ в статусе беженца мигрантов останется в стране нелегально – что ведет к росту теневого сектора экономики.

Как пишет издание Helsingin Sanomat, многочисленные просители убежища и нелегальные мигранты трудятся уборщиками, поварами и мойщиками посуды за самую минимальную оплату. Так, мигрант из Ирака, получивший отказ властей в предоставлении убежища, рассказал изданию, что вкалывал в ресторане в Хельсинки более шести месяцев на условиях почасовой оплаты в размере 2,5 евро. По словам беженца, он работал по шесть-семь дней в неделю, часто по двенадцать часов в день. «На каждую вакансию в центре по приему беженцев найдется сто желающих. Работодатели могут найти новых работников в любое время», – рассказал собеседник издания.

«Финское общество не свободно от расизма»

В то же время у некоторых финнов растет чувство неприязни к приезжим – растет число сторонников праворадикальных идей. Проживающая в Финляндии правозащитница Оксана Челышева описывает в соцсети такую вот сценку, разыгравшуюся в общественном транспорте:

«Остановка. Еду с работы. Около магазина двое держат друг друга за грудки. Точнее, черный мужчина пытается держать на расстоянии вытянутой руки пьяного финна. Черный мужчина спокоен, трезв и не орет. Финн пьян и кроет всех жутким матом. Подхожу ближе, чтобы понять, вызывать ли полицию. И тут самое мерзкое: пьяный начинает харкать в лицо черного. Все лицо, волосы... И тут вся остановка бросается на помощь. Люди звонят в полицию. Двое молодых мужчин скручивают животное. А оно харкает и харкает. Как бочка, у которой открыли кран. И он вцепился в куртку черного как клещ. Его руки еще один отдирал. Жертва остался абсолютно спокоен. Он не проронил ни слова. Полиция едет...».

Представители нацменьшинств жалуются, что зачастую уже сам по себе факт «подозрительного» этнического происхождения может послужить причиной для предвзятого к ним отношения. Например, полиция Хельсинки много лет останавливает на дорогах цыган и записывает информацию об их передвижениях и транспортных средствах. «Финское общество не свободно от расизма. С другой стороны, в последние годы социальный дискурс обострился. Было бы странно, если бы эскалация конфликтов в обществе и рост расизма не отразились на деятельности полиции», – говорит социолог Аура Костяйнен. Эксперт отмечает, что в целом полиция более «правая» и «консервативная», нежели средний финн.

Социолог ссылается на итоги опроса, в ходе которого иммигранты жаловались, что их постоянно останавливают и проверяют: на улицах и в парках, на железнодорожных станциях и на остановках метро, во время езды на машине, в магазинах и торговых центрах, в ресторанах и барах, в аэропортах и гаванях. Таким образом, за фасадом «дружественной к иммигрантам страны», который стремятся выстроить правящие политики, таится неприглядная изнанка.

Все это, однако, не уменьшает количество желающих въехать в Финляндию, пользующуюся имиджем благополучного и приветливого к иностранцам государства. Например, приезжие с Украины и даже из стран Прибалтики рассматривают Суоми едва ли не как землю обетованную. Но пандемия COVID-19, заставившая финские власти ввести строгие ограничения на въезд, ограничила приток рабочих рук.

Недавно это даже привело к ссоре Хельсинки и Таллина. У тысяч эстонцев работа в соседней стране уже стала традицией, однако Финляндия разрешила въезжать им только на авиалайнерах, а не на паромах (из-за чего многих эстонцев развернули при попытке въезда морем). Те же гастарбайтеры, что уже въехали, вынуждены были месяцами сидеть в Финляндии, не имея возможности навестить родственников дома. Из-за этого Эстония даже пожаловалась на Финляндию в Еврокомиссию, а эстонский премьер-министр Кая Каллас обратилась к своей финской коллеге Санне Марин с открытым письмом.

Сложившееся положение несет проблемы не только гастарбайтерам, но и самой Финляндии, всё больше сталкивающейся с нехваткой рабочих рук. Поэтому можно ожидать, что по мере устранения последствий пандемии страна начнет все шире открывать двери приезжим работникам.

Собственно, уже открывает. Финны понимают сложившуюся ситуацию – недаром, согласно данным опросов, отношение финнов к приезжим гастарбайтерам в последнее время улучшилось.