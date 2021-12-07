Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

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7 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Клиентов банков ради защиты от мошенников лишат привычного удобства

Простота и быстрота денежных операций онлайн стала проблемой России Евгений Разумный/РИА Новости
Уровень мгновенных финансовых операций в России оказался настолько высок, что это стало серьезной проблемой. Россияне стали все больше рублей переводить прямо в руки мошенникам. Центробанк пытается найти способ остановить этот беспредел, ведь подобного опыта нет даже на Западе. И чтобы прекратить эти преступления, похоже, придется отказаться от уже привычной простоты денежных переводов. Подробности...
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Как России зарабатывать больше на продаже вооружений

Самым заметным было снижение уровня продаж у «Алмаз-Антея», считают в SIPRI Евгений Одиноков/РИА Новости
Аналитики из авторитетного шведского центра SIPRI констатировали, что российский экспорт вооружений продолжает терять позиции. При том, что мировой оружейный рынок за время пандемии никак не пострадал. Велико ли отставание России от главных конкурентов и по каким направлениям можно наверстать упущенное? Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Бельгия нанесла поражение латышским нацистам

«Латвийский улей» – памятник латышским легионерам «ваффен СС» в Бельгии Sylvain Lefevre/Reuters
Проталкиваемая Латвией мифология о том, что латышские легионеры СС не являлись нацистами и не замешаны в военных преступлениях, позорно для этой страны опровергнута. И сделали это не кто иные, как соратники Латвии по Евросоюзу, бельгийцы. Каким образом памятник легионерам СС в Бельгии был признан мемориалом, героизирующим нацизм? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами. Подробности...

Киеву придется заплатить непомерную цену

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Верните русских!

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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Чоршанбиева высылают из России

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Порошенко готовит реванш

Лукашенко признал Крым

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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		7 декабря 2021, 09:18

    Глава Россотрудничества написал пост, который иначе как криком отчаяния назвать нельзя. Он фактически призвал российскую власть организовать переселение всех русских с постсоветского пространства в Россию. Переселение, которое не соответствует ни интересам РФ, ни – как ни странно – чаяниям самих потенциальных репатриантов.

    «Это не чиновный текст, я ни с кем его не согласовывал, это мой личный взгляд на вопрос соотечественников, что лично я считаю необходимым делать. Нам нужно очень серьёзно поговорить о нашей диаспоре за рубежом», – написал Примаков и изложил свое видение решения проблем русских людей, оставшихся на постсоветском пространстве. Если кратко, то глава Россотрудничества предлагает стимулировать их переселение в Российскую Федерацию из национальных республик («где-то-там-станов»), в которых русских пытаются ассимилировать и где их права банально не соблюдаются. «Любой русский, любой русскоязычный, любой кто принадлежит к народам, органически живущим в России, имеющим тут свои территории, должен иметь автоматическое, неотъемлемое и мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию, – пишет Примаков. – Пусть все возвращаются домой в Россию и живут тут. Где-то-там-стан, который до этого как раз ассимиляцией и увлекался, очень такому подходу обычно становится недоволен, потому что таким манером неожиданно для себя лишается большого числа врачей, учителей и инженеров, которые раньше эту усредненную республику “угнетали”». Для этого от государства, бизнеса и общества требуется лишь консолидировать усилия и сделать так, чтобы прибывающие в Россию русские чувствовали себя именно как в России – то есть дома.

    Сама по себе идея, на первый взгляд, правильная. С точки зрения справедливости – российские власти действительно должны обеспечить возможность русским людям вернуться. И с точки зрения политической целесообразности – власти (представителем которой и является господин Примаков) необходимо каким-то образом перехватить националистическую повестку. Вырвать ее из рук тех сил, которые хотят возглавить русский национализм, что актуально в преддверии 2024 года. Однако проблема в том, что эта идея не соответствует интересам самих репатриантов, а также абсолютно противоречит интересам Российского государства.  

    Русским действительно нужно создать возможность вернуться на территорию России. Однако те люди, которые разрабатывают такую программу, должны понимать, что в абсолютном большинстве случаев такого рода возвращения – даже в комфортную среду – являются личной трагедией для репатрианта. Человеку не так-то просто сорваться с места, где он родился и вырос (а «нетитульные национальности» в Средней Азии жили поколениями – моя бабушка и дедушка родились уже в Узбекистане). Это разрыв связей, изменение привычного уклада жизни, попадание в новую культурную среду.

    Что же касается интересов государства, то русские в странах Средней Азии – я говорю про Среднюю Азию, потому что именно там русских больше всего – являются носителями и распространителями русскости. Русской культуры, русского языка, русского видения истории и окружающего мира. Только благодаря этому слою населения, еще оставшемуся в регионе, та же Средняя Азия может еще быть более-менее понятным и близким России подбрюшьем, а не источником проблем, радикализма, нестабильности и безумного микса исламистско-пантюркистских идей. Нет, конечно, если отдельные отмороженные националисты хотят превратить Россию в крепость, осажденную со всех сторон врагами, то им все эти расклады побоку. Однако для людей, отягощенных историческим образованием и знанием международных отношений, очевидно, что России нужны буферные дружественные государства между ней и другими цивилизационными центрами.

    Фото: zvezdapovolzhya.ru

    Оба этих интереса – репатрианта и русского государства – можно защищать только в том случае, если Москва может контролировать внутреннюю политику стран Центральной Азии. Проще говоря, заставить местные элиты отказаться от планов ассимилировать или вытеснять русских, уважать их права и русскость как таковую, а также делать русскость популярной среди местного населения. Чтобы те дали возможность русским жить комфортно у себя дома – то есть в городах, где они родились и выросли. Однако Евгений Примаков – глава, между прочем, структуры, ответственной за российскую «мягкую силу» на постсоветском пространстве – фактически признает, что это невозможно. Что российская политика «мягкой силы» на постсоветском пространстве не действует. «Всюду наша работа по сохранению идентичности русских и русскоязычных, наших соотечественников, – бег наперегонки со временем», – говорит чиновник. И с ним действительно не поспоришь – несмотря на целый ряд изначальных и до сих пор существующих преимуществ (русскоязычность постсоветского пространства; общность ряда культурных смыслов; вещание российских каналов на весь регион; огромный экономический и трудовой рынок, без которого большинство стран-соседей банально не свели бы концы с концами) российская «мягкая сила» настолько аморфна и бессистемна, что проигрывает турецкой, американской и даже исламистской.

    Проблема в том, что из этого факта господин Примаков делает неправильный вывод. Он предлагает простой вариант: смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики. Проблема в том, что такая дрессировка чревата и ущербом для Российской Федерации, ведь к тому моменту, когда руководство где-то-там-станов поймет свою неправоту, их страны будут в таком состоянии внутреннего бардака, что это приведет к угрозам национальной безопасности России. Куда более правильным будет «сложный вариант»: провести глубокое переосмысление российской мягкой силы, повыгонять из структур, ее осуществляющих, всяких неадекватов и профанов (воспринимающих должности в Российских центрах науки и культуры и других организациях как синекуры), после чего принять комплексную программу «мягкой силы» и выстроить для ее реализации механизм совместной работы всех структур, включая МИД, СМИ, неправительственные организации. Собственно, именно для этого и существует Россотрудничество.

    Понятно, что Евгений Примаков – со всем своим профессионализмом и мотивированностью на правильный результат – не может тянуть эту лямку в гордом одиночестве. Но заявлять о капитуляции тоже как-то неправильно. В борьбе мы обретаем право свое.

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