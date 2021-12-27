Пескова спросили о решениях в связи с распространением «омикрона»

Депутат: КПРФ зарабатывает очки на антинаучных теориях о вреде вакцинации

Хотя коммунисты говорят, что они не против прививок от ковида, на деле они пытаются внушить рядовым россиянам сомнение в необходимости вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Ранее президент Путин призвал оппозицию прекратить зарабатывать «дешевые очки на здоровье нации».

«Обычно в дискуссии должны участвовать сторонники разных точек зрения. Но на свой недавний круглый стол в Госдуме фракция КПРФ пригласила только антипрививочников. Там звучал сплошной популизм, – те самые лозунги, которыми многим нашим согражданам заморочили голову. В результате такой агитации некоторые россияне отказываются прививаться. К сожалению, из-за этого не только заболевают и даже погибают», – возмущается председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов.

Накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал с уважением отнестись к рядовым россиянам, которые сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса. По мнению Путина, их нужно последовательно убеждать в пользе вакцины. Однако президент резко раскритиковал тех, кто пытается заработать на этой теме политические очки. «Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации – но это нечестная позиция», – сказал президент. Он призвал политиков занять принципиальную позицию по вакцинации, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации».

Как сообщают РИА Новости, в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Путину, что его фракция не выступала против вакцинации от коронавируса. «У нас вся фракция вакцинирована или переболела», – добавил Зюганов, выступая на заседании Госсовета по науке. – Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан».

Как сообщал сайт партии, 8 декабря КПРФ провела в здании Госдумы круглый стол «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», на котором выступил Зюганов. В дискуссии участвовала актриса Мария Шукшина, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, демограф Алексей Ракша и другие. По мнению Шукшиной, что в России не ведется учет негативных последствий вакцинации.

Параллельно КПРФ провела в одной из столичных гостиниц международную научно-практическую конференцию «Врачи за правду!» с участием в том числе непризнанных ученых, активистов и религиозных деятелей, также выступивших против вакцинации.

«Подобные мероприятия – чистой воды попытка заработать политические очки, – возмущается Хубезов. – Коммунисты понимают, на что идут: они специально собрали тогда тенденциозных личностей. Ораторы там утверждали, что они как бы не против вакцинации, но за добровольность. Но тут же вдогонку говорили, что в России используется «непонятная сырая» вакцина, от которой нет никакого толку», – рассказал депутат, назвав подобные акции проявлениями «медийного и политического ковид-мародерства».

«Смешно слышать, как медийные, но далекие от медицины люди читают лженаучные лекции, при этом ссылаются на авторитетные журналы типа The Lancet. На самом деле, эти люди за всю свою жизнь не вылечили ни одного пациента, тем более – пациента с коронавирусом. Они просто выдергивают фразы из контекста, чтобы обосновать свои теории, не имеющие ничего общего с наукой», – пояснил Хубезов.

Кроме актрисы Шукшиной и депутата Енгалычевой, журналиста по образованию, в мероприятии КПРФ участвовал и человек, обладающий ученой степенью – доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров. «В методах Игоря Гундарова нет научного подхода. Приводимые им цифры подогнаны под его мнение, данные статистически никак не обоснованы. Скажем, утверждения Гундарова о том, что вслед за вакцинацией идет всплеск заболеваемости – это просто манипуляция цифрами и не более того, – полагает Хубезов. – Уже научно доказано, что прививка от ковида примерно в восемь раз уменьшает риск заражения и примерно в 30 раз – риск смерти».

По мнению депутата, возглавляемая Гундаровым Академия труда и социальных отношений была создана «как альтернатива традиционной Академии наук и объединяет псевдонаучных людей». «Гундаров не имеет никакого отношения к статусу академика в классическом варианте. Он опирается на околонаучные философские теории», – считает Хубезов.