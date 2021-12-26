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В Кремле оценили диалог Путина и Байдена
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что у президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым точки зрения государств расходятся диаметрально.
«У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть не неуважительным», – цитируете его РИА «Новости».
Песков отметил, что не знает «симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному».
Ранее Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Путин заявил о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
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Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил, что в пятницу утром был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли успешно.
«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«Это большое событие в жизни страны. И существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности. Я вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим, всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности», – добавил президент.
После своего поздравления президент России добавил, что намерен позвонить министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившейся на полигоне в Архангельской области.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин: Кто не дает работать проекту «Северный поток – 2», поступает глупо
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Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто не дают возможности работать трубопроводу «Северный поток – 2», поступают глупо.
«По поводу «Северного потока – 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, комментируя доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Жириновский заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток – 2», а теперь «мерзнет». По словам главы ЛДПР, европейские страны сами себе делают хуже.
«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня – это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил Путин.
Ранее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии
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Президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».
«Вперед, Брэндон! Я согласен», – ответил американский лидер. После он спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил, передает ТАСС.
Белый дом отказался прокомментировать случившееся.
Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон! (Let's go Brandon!)» вместо нецензурного ругательства в адрес Байдена.
Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательство «F***k Joe Biden!» в адрес главы вашингтонской администрации, однако журналисту, бравшему в этот момент интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Let's go Brandon!».
С тех пор эта фраза появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ.
Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом.
Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
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В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину
Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.
Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.
Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО
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Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов.
«Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.
«Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67%
Показатель доверия к президенту России Владимиру Путину на этой неделе, когда прошла его пресс-конференция, составил 66,9%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных.
«Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно», – сказано в сообщении.
Опрос проводился методом телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%.
Ранее россияне назвали Владимира Путина политиком года.
Песков рассказал о планах Путина на Новый год
Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент отметит праздник, что Путин проведет его «традиционно – с родными и близкими, с друзьями», передает ТАСС.
При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме, он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля.
«Я думаю, что первые несколько дней он (Путин) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», – добавил представитель Кремля.
Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам».
Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано.
Он уточнил, что в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах.
Россияне назвали людей года
Жители России подвели итоги года, назвав лучших, на их взгляд, политиков, артистов и писателей года, а также лучшие СМИ, передачи и фильмы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам опроса, «политиком года для россиян остается (президент России) Владимир Путин – его назвали 38% опрошенных, далее с большим отрывом идут (премьер-министр) Михаил Мишустин и (глава МИД) Сергей Лавров (по 17%), (глава Минобороны) Сергей Шойгу (8%)», - передает РИА «Новости».
Кроме того, россияне называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Актером 2021 года опрошенные назвали Константина Хабенского (4%), музыкантом года определили Александра Градского (9%), а среди писателей поровну разделили место Александр Пушкин, Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%), затем идет лыжник Александр Большунов (3%).
Вторыми после Хабенского стали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). 34% опрошенных назвали других артистов, в частности, Юлию Пересильд, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову, а 67% затруднились ответить.
Среди музыкантов россияне отметили Филиппа Киркорова (4%), Полину Гагарину и Дениса Мацуева (по 3%), 2% – Николая Баскова и Моргенштерна, однако около 58% затруднились ответить.
Среди писателей россияне также называли Бориса Акунина, Федора Достоевского и Дмитрия Быкова.
«Самыми популярными блогерами в 2021 году, по мнению российских интернет-пользователей, стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%)», – говорится в исследовании.
Журналистами года 5% россиян назвали Владимира Соловьева, около 4% – Юрия Дудя, а также по 2% опрошенных журналистом года считают Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова.
Кроме того, россияне назвали самые популярные телепередачи в 2021 году: ими стали шоу «Голос» (Первый канал), который назвали 5% россиян, передача «60 минут» (телеканал «Россия 1») – ее назвали 4% респондентов, и 3% опрошенных считают самой популярной программой 2021 года «Поле Чудес» (Первый канал).
Отвечая на вопрос, какое в России лучшее средство массовой информации, 13% назвали телевидение, 12% – интернет. Кроме того, 9% россиян назвали Первый канал, 5% канал «НТВ», а 4% – радио.
Сериалами года россияне назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3% респондентов). Лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% – «Дюна» и «Небо».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 респондентов.
Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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The Telegraph: Следующий год для Байдена будет еще хуже
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Президента США Джо Байдена ожидает год, который окажется еще хуже «катастрофического» 2021-го, заявил обозреватель The Telegraph Кон Кафлин.
«Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году», – цитирует РИА «Новости» журналиста.
Кафлин считает, что слабостью Белого дома в наступающем году воспользуется и Пекин, и Москва. КНР укрепит свои позиции на международной арене, а Россия привлечет на свою сторону больше союзников в Европе. Начнет сказываться и поспешный уход США из Афганистана.
«Теперь, благодаря необдуманному уходу Байдена, Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина», – предупредил Кафлин.
Ранее Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
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В Кремле прокомментировали данные о больной журналистке на встрече с Путиным
Утверждения о прошедшей на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина больной журналистке являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно (...) скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения, не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка», передает РИА «Новости».
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева из информационно-делового портала «Область 45» после пресс-конференции опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Затем она сообщила, что у нее после конференции спала температура.
Затем она удалила эту информацию и объяснила, что почувствовала недомогание из-за волнения и недосыпа.
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