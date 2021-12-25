Стало известно о решении скорректировать курса телескопа James Webb

Политолог объяснил антироссийские фантазии «платного дурачка» при Зеленском

«Таким уродским способом идет форматирование новой украинской государственности и истории», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Он пояснил, почему советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович делает эпатажные заявления по поводу истории России и ее государственности.

«Арестович – это таран, который можно использовать по назначению, но который не жалко и который не несет никакой ответственности. Ведь Арестович – советник главы Офиса президента Андрея Ермака. Арестович позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства», – пояснил киевский политолог, публицист Владимир Скачко.

Своими заявлениями Арестович «дергает за бороду» не только Россию, но и Соединенные Штаты с Европой. «Его функция – выдвигать идеи, которые потом можно выдать за глас народа и шантажировать те или иные переговорные стороны. Например, он может сказать России, что «мы вас завоем танками», мол, Украина готова к резкому обострению ситуации, к войне. А делается это для того, чтобы к его мнению прислушались и за счет этого смягчили свою позицию за столом переговоров», – предположил собеседник.

Подобными заявлениями Арестович также работает на имидж киевской власти в глазах местного населения. «Власть полностью потеряла государственный, экономический и политический суверенитет, а Арестович выступает от власти как сильная и самодостаточная сторона и люди могут верить, что власть действительно сильная. Но на самом деле это ширма. Арестович распространяет блеф и фейки», – убежден эксперт.

Скачко сравнил стиль Арестовича с традиционными юродивыми при княжеских, а затем и царских дворах. «Именно эти люди высказывали вещи, которые являлись социальными, политическими и нравственными табу. Но здесь вина не только в том, что он говорит, но и в тех, кто воспринимает это как позицию государства. Но в то же время под этой позицией есть определенные настроения, присутствующие в среде людей, которые могут принимать реальные решения, потому что на них возложены официальные обязанности и полномочия», – подчеркнул Скачко.

В субботу советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, который также является пресс-секретарем делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, назвал Украину «создательницей» Российской империи и СССР. В качестве «доказательств» он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы. «России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – заявил Арестович, который ранее утверждал, что Россия «нападет» на Украину на Рождество.

По всей видимости, Арестович ответил на слова президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции. Глава государства напомнил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс, вопреки мнению местного населения, к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики.

В одном из многочисленных скандальных интервью Арестович говорил, что в АТО (так на Украине называют свою военную операцию в Донбассе) бойцы буквально кайфуют от происходящего, ощущают себя свободными мужчинами, которые жарят мясо, стреляют в противников и не должны заниматься домашней «бытовухой». Арестович утверждал также, что Россия потерпит «страшное поражение» в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он называл Россию «фабрикой по промышленному производству понтов» и заверял, что у российской армии отсутствуют вещи, которые «реально необходимы в войне».

Многими своими заявлениями, особенно на тему истории, Арестович «пробивает дно и ниспровергает то, что раньше казалось неприкосновенным», все это делается для создания у людей новых представлений об истории страны. «Стоит задача создать новой Украине новую историю. История Украины абсолютно неразделима с историей Российской империи. Более того, Украина один из главных подельников, сотворцов Российской империи, а Арестович все отрицает и создается некая новая история. Это естественный процесс. Иногда он делается умно, а иногда крайне глупо. Вот на Украине это крайне глупый вариант», – убежден Скачко.

По его словам, в плену русофобии история Украины создается как история ненависти и борьбы с Россией. «Кому-то кажется, что некую духоподъемную историю Украины можно создать словами о том, что страна была терпилой и все время угнеталась, а с другой – бесстрашно боролась с Мордором. Такие платные дурачки как Арестович – озвучивают эти постулаты, пробивают брешь в некоем общественном мнении. А потом подтягиваются люди, которые могут аргументированно выстроить ходульную схему под обоснование той или иной идеи», – пояснил политолог.

Собеседник напомнил, что члены Украинской академии наук разрабатывают целые исторические теории о том, что вместо России была Московия и что с Украины «началось все сущее». «Некоторые дурачки удлиняют украинскую историю до 140 тысяч лет и считают, что Украина – прародина всего, от шумерской и до египетской цивилизации», – подытожил Скачко.