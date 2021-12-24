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Степанова и Букин защитили звание чемпионов России в танцах на льду
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин во второй раз стали чемпионами России в соревнованиях танцевальных дуэтов, выиграв соревнования в Петербурге.
Степанова и Букин после ритмического танца были вторыми, за свой произвольный прокат получили 134,61 балла. В сумме дуэт набрал 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70), бронзовыми призерами стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75), передает РИА «Новости».
Между тем лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного из-за травмы партнера. Тренер фигуриста Александр Жулин пояснил, что Кацалапов не смог продолжить выступления из-за обострившейся травмы спины.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее финал Гран-при по фигурному катанию в Японии решили отменить из-за «омикрона».
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
В Раде заявили о грозящем разделе Украины между тремя странами
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что на территорию Украины претендуют европейские страны.
Как считает парламентарий, польский, румынский и венгерский реваншизмы не исчезли, а слабость Киева лишь идет им на пользу, давая возможность пересмотреть историю региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ukranews.com.
«Эти попытки <...> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», – сказал Бужанский.
По словам политика, Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию.
Например, говоря о Венгрии, депутат заявил, что власти страны ведут политику, направленную на отторжение нескольких регионов, а также могут ввести войска для «защиты венгерского населения».
Ранее в Болгарии высказались о способах решения украинского вопроса Россией в 2022 году.
Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
В США поставили условие для прогресса в договоренностях с Россией
Достижение прогресса на грядущих переговорах между российской и американской сторонами возможено лишь при деэскалации вокруг Украины, заявил представитель вашингтонской администрации.
«Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации», – цитирует американского чиновника ТАСС.
При этом точные дата и место переговоров пока не определены, добавил он.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам, но считают ряд российских предложений неприемлемыми.
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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США увязали переговоры с Россией по гарантиям безопасности с Украиной
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Наиболее эффективными переговоры с Россией по гарантиям безопасности станут в случае деэскалации на границе с Украиной, заявил посол США в России Джон Салливан.
Салливан заявил, что «деэскалация» подразумевает отвод российских войск от украинской границы. Кроме того, он отметил «определенные позитивные сдвиги в рамках Трехсторонней контактной группы» по Донбассу. Посол выразил надежду, что «будет достигнута договоренность о прекращении огня» в Донбассе, которая «будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска», пишет «Коммерсант».
«Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», – сказал он, добавив, что США, НАТО и ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Украины. По его словам, «деэскалация и дипломатия должны идти рука об руку», передает ТАСС.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Неделю назад МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
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Экс-офицер СБУ рассказал о работе британской ЧВК на Украине
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Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».
В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.
Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
В понедельник Киев заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.
CNN: Спутники обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии
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Данные американской разведки и спутниковые снимки показывают, что Саудовская Аравия теперь создает собственные баллистические ракеты с помощью Китая, передает CNN.
CNN размеcтил фото со спутников, согласно которому Саудовская Аравия производит оружие по крайней мере в одном месте. Американский спутник Planet обнаружил, что в период с 26 октября по 2 ноября 2021 года на объекте около города Давадми происходили тестовые запуски ракет. По словам экспертов, это первое однозначное свидетельство того, что на предприятии создано производство баллистических ракет. Этот факт может серьезно затруднить деятельность администрации США по сдерживанию ядерных амбиций Ирана – основного регионального соперника Саудовской Аравии, сообщает CNN.
«Несмотря на то, что значительное внимание было сосредоточено на программе Ирана по созданию крупных баллистических ракет, разработка и производство баллистических ракет в Саудовской Аравии не получили такого же уровня внимания», – сказал Джеффри Льюис, эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери.
По его словам, «производство баллистических ракет Саудовской Аравией предполагает, что любые дипломатические усилия по контролю за распространением ракет потребуют участия других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия и Израиль, которые производят собственные баллистические ракеты».
На вопрос, имели ли место в последнее время какие-либо передачи технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией, представитель министерства иностранных дел Китая сказал CNN в заявлении, что эти две страны являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами» и «поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли».
«Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения», – говорится в заявлении.
Известно, что Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, так как не имела собственных технологий и производственных мощностей.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готов вернуться к сделке с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если Тегеран поступит так же, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Напомним, Госдепартамент США заявлял, что Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию. США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Россия призывала стороны вернуться к изначальному варианту сделки.
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СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
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Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Bloomberg: Покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты
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Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет «Коммерсант», информацию о том, что Газпром выполнил обязательства на год, агентству подтвердили два покупателя из Германии.
Обычно Газпром и его клиенты устанавливают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Если этот объем превышен, платить приходится больше – по преобладающей рыночной цене. Осенью она сильно выросла, а в декабре на фоне ожидания холодной зимы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.
Как рассказали Bloomberg в Uniper SE и RWE AG, немецких энергетических компаниях, покупающих газ у Газпрома, на этот год поставщик свои обязательства выполнил в полном объеме.
Ранее Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу. В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО
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На переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Салливан сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
США и их союзники хотят без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но нельзя предсказать, сколько продлится такой диалог, заявил Салливан, заверив, что США «не стремятся замедлить этот процесс». Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более что один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
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«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», – сказал он, добавив, что США «не собираются поступаться принципами и ценностями».
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
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Спортсмены поддержали мнение Путина по вопросу о трансгендерах в спорте
Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами, заявили известные олимпийские чемпионы и спортсмены, поддержав мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендеров в различных видах спорта.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – приводит РИА «Новости» слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Солидарна с Путиным и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом. Женский биатлон останется женским, мужской – мужским. Биатлон ни в коем не пойдет по пути легкой атлетики. Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», – отметила Резцова.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также поддержал мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендерных спортсменов в различных видах спорта.
«Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые «братья Пресс», потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал: соревнования ненормальных», – заявил Тихонов.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
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Дробницкий указал на переход США в отношениях с Россией к «дипломатии раздражения»
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США понимают, что предложения Москвы по безопасности – это декларация планов России, поэтому хотят вести диалог в закрытом режиме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее посол США в Москве Джон Салливан призвал к непубличной дипломатии между Москвой и Вашингтоном.
«У властей США вызвала раздражение именно открытая публикация российским МИДом предложений по диалогу, касающемуся безопасности. В случае, если Москва не пойдет на уступки по какому-то из пунктов, Байден вряд ли сможет выйти из этой истории победителем в глазах общественности», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом, по его словам, Вашингтон понимает, что предложения России – это скорее не предложения, а фиксация планов Москвы, которые так или иначе будут реализованы.
«Также в США осознают, что их конкуренция с Россией на множестве международных плацдармов неизбежна. При этом в Белом доме отдают отчет в том, что рано или поздно США уйдут с Украины, как и ранее ушли из Афганистана. И это будет выглядеть как проигрыш Москве», – добавил эксперт.
В то же время США не могут вообще не идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено как уступка давлению Москвы. «Кроме того, общественность и влиятельные политические круги в США скажут, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой спровоцировал Россию на решительные действия в Восточной Европе», – добавил Дробницкий.
В итоге получается, что у Белого дома сейчас цугцванг, отметил политолог. «Команда Байдена пока не знает, что делать, а потому тянет время вот такими заявлениями посла Салливана, которые не имеют смысловой наполненности. Это можно назвать «дипломатией раздражения», – резюмировал американист.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что на переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО.
Салливан также сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО
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США после холодной войны решили строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Горбачев сказал, что в России сначала вяло реагировали, а потом решили «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».
Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.
Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».
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