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Цена газа в Европе опустилась ниже 1450 долларов
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу упала на 7% до отметки ниже 1450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до 1441 доллара за тысячу кубометров, или 123 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.
Ранее стало известно, что покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты.
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Газовозы с американским СПГ для Азии стали разворачивать в Европу
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Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
Эти перемещения включают и перенаправление американских судов со сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.
Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.
Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.
Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.
До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.
Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости».
Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу.
Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
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Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на среду
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Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млг, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров, передает РИА «Новости».
На вторник Газпром ничего не заказал. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Отмечается, что ранее Газпром не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.
Кроме того, компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Бербок заявила об общей с Шольцем позиции по «Северному потоку – 2»
Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».
Бербок заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция». Министр признала, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок. По ее словам, в вопросах в данной области важную роль будет играть энергетическая безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.
Напомним, на днях канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».
В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ
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Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии.
«Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила стремительно пробивать новые рекордные отметки во вторник и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует», – передает РИА «Новости» слова официального представителя немецкой ассоциации Zukunft Gas («Будущее газа») Чарли Грюнеберга.
При этом в министерстве на вопрос об актуальной заполненности газохранилищ в стране отметили, что «уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы, сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов».
В ведомстве также добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах».
Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Газпром вновь не забронировал мощности «Ямал – Европа» для транзита газа
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Газпром уже четвертый день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона, это следует из результатов аукциона на платформе GSA Platform.
В ходе аукциона предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющийся одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Но этого не сделали, так как предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Получилось так, что Газпром уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямал – Европа».
Газпром ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
«Я вижу эти обвинения в адрес России и Газпрома, что Газпром второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту – Ямал – Европа. <...> Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – объяснил Путин.
Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии
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«Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
«Ничего удивительного в этом нет. Сейчас холодает, а в подземных хранилищах (ПХГ) Украины не так много газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Более того, если раньше весь газ, находящийся там, принадлежал «Нафтогазу», то есть был предназначен для внутреннего потребления, то сейчас часть запасов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые вряд ли захотят продавать его украинцам. Вместо этого они ждут новых холодов в Европе, из-за чего усилится энергокризис и еще больше повысятся цены на энергоресурсы. После этого они продадут газ европейцам. Так что Украине газа сильно не хватает», – пояснил собеседник.
По его словам, через Венгрию Украина будет покупать все тот же российский газ. «Особенность этого соглашения состоит только в том, как будет проходить эта операция: будут ли украинцы физически что-то закачивать или же будут использовать очередную схему виртуального реверса газа, – рассуждает эксперт. – То, что Газпром с 1 октября перевел Венгрию на поставки газа не через Украину, а через «Турецкий поток», теоретически не помешает виртуальному реверсу газа. Просто венгры будут заказывать газ с прокачкой через Украину, где он и будет оставаться, после чего стороны просто осуществят взаимозачет».
«При этом возможен и физический реверс, хотя это сомнительно. Газ физически будет проходить через Турцию, затем из Болгарии в Сербию, после чего в Венгрию и лишь потом на Украину. В таком случае себестоимость прокачки выйдет гораздо дороже, так что непонятно, зачем так качать. Гораздо проще и удобнее было бы использовать виртуальный реверс. Но стороны в соглашении оставляют возможность и для физической прокачки газа. Скорее всего, это сделано для перестраховки», – указал Юшков.
В среду пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила
, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.
«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС.
Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
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Отбор газа из ПХГ Европы во вторник стал рекордным
Во вторник отбор газа из подземных хранилищ Европы оказался рекордным для 21 декабря за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Отбор в 762 млн кубометров стал также максимальным показателем с начала отопительного сезона (стартовал в октябре). Общая наполненность европейских ПХГ накануне снизилась до 58,26%, передает ТАСС.
Напомним, Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа. Танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. 21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе впервые превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2004 долларов за тысячу кубометров, или 171,52 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов, цены в течение дня колебались и к 14.53 мск впервые превысили отметку в 2000 долларов. Показатель достиг 2004 долларов, что на 16,7% выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%.
В Кремле прокомментировали остановку потока газа по «Ямалу – Европе» в Германию
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсолютно коммерческой» ситуацию с остановкой физического потока газа по «Ямалу – Европе» в Германию.
«Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в Газпром. Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», – ответил на вопрос, есть ли связь между прекращением поставок газа в ФРГ и заполнением «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.
Ранее физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник.
Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину
Энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению», такое мнение высказала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», – передает РИА «Новости» слова Тимошенко в эфире телеканала «Наш».
По ее словам, это «фундаментальные» вещи, которые прописаны в документах и законах и являются обязательными для исполнения. «Это план по энергетической безопасности государства», – подчеркнула она.
При этом Тимошенко потребовала «поименно установить» тех, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» страна оказалась в подобной ситуации.
Как указала экс-премьер, в результате огромные убытки терпит украинский бизнес, в особенности малый. «Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться. Это не просто диверсия против Украины, практически Украину экономически уничтожают», – подытожила лидер «Батькивщины».
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Напомним, пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» сообщила, что украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран.