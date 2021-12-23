Дептранс предупредил о серьезных заторах на дорогах Москвы В ДТП с маршруткой в Москве пострадали 10 человек 23 декабря 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

В аварии с маршрутным такси в северо-западной части столицы пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. «Около 17.48 мск на улице Свободы в районе дома 80 произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. По предварительным данным, 10 человек обратились за помощью к медикам», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. «Предварительно, водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем, возможно проблемы с сердцем, в результате он не справился с управлением и врезался в маршрутку», – отметил он. Движение на месте аварии затруднено. В конце ноября грузовик въехал на перрон автовокзала в Липецке, погибла одна женщина. По предварительным данным, водителю машины стало плохо за рулем.

Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим 21 декабря 2021, 22:04 Текст: Алексей Дегтярев

Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим. «Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT. Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может». Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу. Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана. Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию 21 декабря 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе. Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер. До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Госдума отменила обязательный техосмотр 22 декабря 2021, 11:44

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра. Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. «Представляя документ, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что закон касается только личного транспорта. Для грузового, общественного транспорта и такси обязательный техосмотр действует по-прежнему», – передает РИА «Новости» сообщение замглавы комитета по транспорту Павла Федяева. Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки. Напомним, в ноябре Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур. Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием 21 декабря 2021, 16:12 Текст: Вера Басилая

Мужчина пришел устраиваться на работу в Москве в свой день рождения, но внезапно скончался, не успев пройти собеседование, полиция начала проверку. «В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Точные причины смерти мужчины установит экспертиза. По предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был. Ранее тело мужчины было найдено у Дома на набережной в Москве. Вероятный виновник крупной аварии в Москве устроил драку с сотрудником МЧС 21 декабря 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Предполагаемый виновник аварии с 13 автомобилями на Кутузовском проспекте в столице устроил драку с сотрудником МЧС, инцидент сняли на видео. Мужчина после аварии атаковал подошедшего к нему сотрудника ведомства, он закричал и обматерил работника МЧС, сообщает Пятый канал. Очевидцы происшествия помогли обезвредить нападавшего. Собеседник РИА «Новости», ставший очевидцем происшествия, сообщил, что предполагаемый виновник мог набрать скорость около 100 км в час на коротком отрезке дороги. «Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно – кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДПС, он на них даже кинулся», – объяснил он. По словам собеседника, в аварии все же пострадали несколько человек. У одного водителя оказалась сломана челюсть, у другого – ребра. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Синоптики дали прогноз окончания морозов в Москве 22 декабря 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

В столице в следующие сутки морозы начнут постепенно отступать, заявили в центре погоды «Фобос». Пик полярного вторжения в городе пройден, заявили в центре РИА «Новости». «В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12», - рассказал Тишковец. По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы). «В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», - заключил метеоролог. Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений на ВДНХ, указали в «Фобосе». Ранее в Москве заметили редкое оптическое явление «Гало-22». Мантуров анонсировал серийное производство внедорожника Aurus 21 декабря 2021, 16:19 Текст: Александра Юдина

Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется до конца 2022 года на заводе в Алабуге, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме. «С этого года мы запустили (серийное производство) седана в Алабуге, в следующем году до конца года мы запустим производство внедорожника, также на мощностях Алабуги. Спецверсии тяжелые будут оставаться на нашем предприятии НАМИ, профильном институте», – передает ТАСС его слова. По его словам, производство спецверсий автомобилей будет продолжено на мощностях НАМИ в Москве. Ранее Мантуров сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты хотят купить большое количество российских автомобилей Aurus. Он рассказал, что досборка люксовых российских автомобилей Aurus в ОАЭ, вероятнее всего, возможна со стартом производства внедорожников этой марки. Газета «ВЗГЛЯД» подробно писала, что российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам. На Кутузовском проспекте в Москве из-за пьяного водителя столкнулись 15 машин 21 декабря 2021, 10:31 Текст: Дмитрий Зубарев

ДТП с участием 15 легковых автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, движение в сторону области затруднено, рассказал представитель экстренных служб столицы. «В районе дома номер 32 [пересечение с Третьим кольцом] произошло ДТП с участием десяти легковушек. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, движение транспорта из-за ДТП в сторону области затруднено. Обстоятельства аварии выясняются. Между тем позднее источник ТАСС сообщил: «Пятнадцать автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе съезда на ТТК. По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами». Ранее четыре автомашины столкнулись в тоннеле на Кутузовском проспекте в центре Москвы, пострадали два человека. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крупный пожар произошел в воинской части в Москве 21 декабря 2021, 15:34 Текст: Алексей Дегтярев

В столице пожарные выехали по информации о возгорании в казарме в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым», – сказал собеседник ТАСС. Источник сообщил, что огнем охвачены два этажа казармы. «Площадь возгорания – 30 квадратных метров, очаг пожара находится в лифтовой шахте. На место следуют 20 пожарных расчетов МЧС», – указал он. Отмечается, что пожар произошел в казарме №2 войсковой части, на седьмом и восьмом этажах. На место отправилось руководство ГУ МЧС по Москве. Позже площадь пожара возросла до 120 квадратных метров, добавил источник. «Горят помещения около лифтовой части с первого по шестой этажи», – пояснил он. Ранее во вторник в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. квадратных метров, обрушилась кровля. В Москве заметили редкое природное явление 22 декабря 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве. Гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», – цитирует сотрудника центра РИА «Новости». По его словам, гало обычно наблюдается вокруг солнца или луны, иногда вокруг других сильных световых источников, есть много типов такого явления, но все они обычно вызваны ледяными кристаллами в облаках. «Гало-22» наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5 градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман», – пояснил эксперт. Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве 22 декабря 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщил представитель экстренных служб города. «Возле дома № 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса № 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», – сообщил источник РИА «Новости». На место уже выехали машины скорой помощи. Между тем собеседник ТАСС заявил, что авария с автобусом произошла на Варшавском шоссе, там столкнулись легковая машина и рейсовый автобус № 1033. «После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», – уточнил он. О количестве пострадавших пока не сообщается. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря 2021, 06:39 Текст: Елизавета Булкина

Во вторник в Москве ожидается до 18 градусов мороза, по области – до минус 21, сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов мороза, в ночь на среду температура опустится до 22 градусов ниже нуля, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. В Московской области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса ниже нуля, ночью составит до минус 27 градусов. Скорость северного ветра во вторник не превысит 11 м/с, ожидается небольшой снег и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 22.00 мск вторника. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года. Автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз 21 декабря 2021, 09:18 Текст: Наталья Ануфриева

Зимой следует следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в теплый бокс, не пренебрегать прогревом перед поездкой и брать с собой теплые вещи, посоветовали эксперты. Подготовкой машины к холодам следует заняться заранее: проверить состояние аккумулятора, уровни жидкостей в системе, передает РИА «Новости». «Главное – это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше трех-четырех лет – можно призадуматься по поводу нового аккумулятора», – сказал координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел. Он посоветовал приобрести какие-то зарядные бустеры, которые могут помочь аккумулятору, если он сел. Если автомобиль открывается ключом, то перед наступлением холодов необходимо смазать все замки, подчеркнул председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Также он призвал обратить внимание на незамерзающую жидкость: «Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, и будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до минус 30 хотя бы, и предварительно залить ее в бачок для омывателя». Главное, что может сделать водитель непосредственно перед наступлением холодов – поставить машину в теплый гараж или бокс, полагает Орел. «Прогревать автомобиль нужно дольше. Коробка переключения передач замерзшая – и потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5-10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тыс., то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться», – резюмировал Канаев. Кроме того, не стоит забывать и о себе: отправляясь в поездку в мороз, лучше взять с собой теплую обувь и варежки. Автоэксперт Московского Политеха Андрей Твердохлебов заявил, что если замерз лючок бензобака, можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт. Он указывает, что в современных авто лючки сконструированы по-разному. У лючка со штырем, выдвигающимся сбоку, проходящим через ушко на лючке, риск примерзания очень высок, что не скажешь о лючке с запорным механизмом. «Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания», – рекомендует эксперт. Ранее россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в машинах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве благодаря системе распознавания лиц задержали около семи тысяч человек в розыске 22 декабря 2021, 19:56 Текст: Елена Мирошниченко

Около семи тыс. человек, объявленных в розыск, задержали в Москве благодаря видеосистеме распознавания лиц, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. «Эта система (видеонаблюдения) работает не для того, чтобы наблюдать за гражданами, а для того, чтобы пресекать преступления и находить граждан, которые находятся в уголовном розыске. <...> Благодаря этой системе количество преступлений снизилось в разы. С помощью системы распознавания лиц в Москве задержано около 7 тыс. граждан, которые находились в уголовном розыске», – сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства, в Мосгордуме, передает ТАСС. Он рассказал, что раскрытие большинства преступлений в Москве происходит именно с применением этой системы. «Все большие города, и Москва – не исключение, привлекают к себе огромное количество людей. И это не только люди, которые приезжают сюда для того, чтобы учиться и работать или отдыхать. Часть этих граждан приезжают для того, чтобы совершить преступления в большом городе и уехать безнаказанно отсюда. Наша задача – огородить москвичей от этих преступных посягательств, поэтому была создана система распознавания лиц в Москве», – сказал Собянин. Согласно презентации к выступлению мэра, на улицах, в школах, во дворах и подъездах жилых домов Москвы установлено свыше 205 тыс. камер. Кроме того, в столице ведется видеонаблюдение в общественном транспорте. Синоптики рассказали о погоде в столице 22 декабря 2021, 06:16 Текст: Елизавета Булкина

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Днем в городе прогнозируется 18-20 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление – около 746 мм ртутного столба. В Московской области в среду температура составит от минус 18 до минус 23 градусов. В ночь на четверг ожидается минус 24 градуса. Ранее автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз.