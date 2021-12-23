Глава ДНР заявил об отсутствии гарантий от Киева по поводу применения химоружия

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что химоружие уже присутствует на Украине, но остается открытым вопрос, применит ли его Киев.

По словам главы республики, сейчас нет никаких гарантий того, что Украина не применит это оружие.

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, - и с нашей стороны в том числе, – они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

По словам Пушилина, никто пока не сможет дать гарантий, что Украина не применит химоружие в Донбассе.

«Украина, к сожалению, делает очень много шагов нелогичных», – сказал ДНР.

Ранее сообщалось, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Местные уже жалуются на странный запах воды, которая поступает исключительно с украинской территории.

Подробнее об этом писала газета ВЗГЛЯД.