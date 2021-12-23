Подозреваемый в нападении на фигуриста Соловьева попросил не помещать его в СИЗО

Один из задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева заявил, что не готов к заключению под стражу, поскольку ему нужно сдавать зачеты на сессии.

«Я являюсь студентом МГУ, у меня большое количество зачетов, прописка в Москве, я готов понести любую меру наказания, кроме заключения под стражу, так как даю полную гарантию сотрудничать со следствием и никуда не отлучаться», – заявил Владислав Смирнов в суде, передает РИА «Новости».

Его товарища Владислава Яковцева суд ранее уже отправил в СИЗО. Теперь на такой же мере пресечения следствие настаивает и в отношении Смирнова.

Сообщалось, что арестован один из подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева в столице Владислав Яковцев.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Соловьев заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», –заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».