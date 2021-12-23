Эксперт: Для россиян должен работать принцип «хорошо там, где мы есть»

«Когда в стране большое количество работоспособного населения, у которого есть деньги, тогда и экономика работает должным образом», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны.

«Президент абсолютно прав. Богатство России не в том, сколько денег в бюджете, а в том, сколько денег есть в каждой российской семье. Почему у нас часть россиян никогда не выезжала за рубеж или даже за пределы своего города? Эта ситуация наблюдалась еще и до пандемии коронавируса. Потому что они не могут себе даже представить, что можно потратить деньги на путешествия. Хотя казалось бы, что в XXI веке это абсолютно нормально и даже очень важно для подрастающего поколения», – считает политтехнолог Алена Август.

«Для многих это невозможно, и не только потому что у них нет денег сейчас, а потому что они переживают, что не будет денег завтра. Они потратят деньги на билеты, на гостиницу и в итоге потом не смогут купить еду или одежду, – рассуждает собеседница. – Поэтому, когда в стране большое количество работоспособного населения, у которого есть деньги, тогда и экономика работает. Люди могут себе позволить приобрести нормальные продукты, что положительно влияет на здоровье, нормальную одежду и так далее».

«Это также важно и в контексте геополитики. Люди же постоянно сравнивают уровни жизни в своей стране и за рубежом. Соответственно, всем хочется, чтобы сравнение с другими странами было в нашу пользу. Поэтому важно, чтобы для нашей страны был актуален принцип «хорошо там, где мы есть», а не старая русская поговорка «хорошо там, где нас нет», – заключила Август.

В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что сбережение народа и демографический вопрос являются важными драйверами роста экономики страны.

«Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил Путин, отметив, что демографические проблемы являются причиной нехватки рабочих рук в стране. Так, в России насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста, и этот показатель должен серьезно увеличиться к 2024-2030 годам.

«Я сейчас говорил о снижении продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – сказал президент.

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