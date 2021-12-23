Цена газа в Европе упала ниже 1800 долларов

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1800 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1790 долларов за 1 тыс. кубометров, или 153,045 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

При этом общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 11%.

Напомним, 22 декабря цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.

Ранее стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.