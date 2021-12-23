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23 декабря, четверг | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Началась большая пресс-конференция Путина
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Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности
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Россия не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Москва хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу и обличены в договорную форму.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что выполнение выдвинутых Россией к США и НАТО требований по обеспечению своей безопасности стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, для Словакии желание стереть достигнутое за 20 лет является неприемлемым.
В пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Обозреватель CNN предложил изгнать граждан России из стран Запада
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У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страны Запада и выгнать тех, кто уже туда приехал, заявил обозреватель СNN Майкл Бочюркив.
По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента России Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине».
Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку Россия поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада».
«Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам путешествовать, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, можно даже распорядиться о немедленной высылке граждан России из западных стран. Другими словами, сделать все, что потребуется, кроме прямого военного конфликта с Россией», – пишет обозреватель.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт
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Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.
«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.
Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против России
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«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину.
«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.
«Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.
«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения».
«Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».
«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.
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В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
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В МИДе вспомнили «должок» Вашингтона перед Москвой
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Москва настаивает, что Вашингтон должен начать воспринимать Россию как равноправного партнера, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков с иронией прокомментировал не подкрепленные фактами утверждения американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации указание срочно предотвратить «вторжение» России на Украину.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать эти сообщения, Рябков сказал: «Никак». «Здесь нечего обеспечивать. Если у администрации (США) нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься», – добавил Рябков.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
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В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».
Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.
«В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Российский дипломат предупредил «лису» из НАТО
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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подчеркнул, что действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, больше не будут оставаться безнаказанными.
«Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», – цитирует его РИА «Новости».
Он также добавил, что Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.
«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», – сказал Гаврилов, подтверждая, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и чтобы инфраструктура альянса была размещена на Украине и в Грузии.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
США заявили о готовности к переговорам по безопасности
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Власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также Блинкен указал, что у США пока нет планов проведения нового российско-американского саммита.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
США раскритиковали импортозамещение в России за нарушение норм ВТО
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Американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.
Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО, обвинив ее также в расширении государственного контроля над экономикой, передает РИА «Новости».
«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», – заявила Тай.
Она предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».
Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
В МИД ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО
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В МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).
«Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями», – передает «Интерфакс» слова официального представителя МИД Марии Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Она подчеркнула, что импортозамещение, которое отмечено офисом торгпреда США как одно из нарушений норм ВТО, является «ответной реакцией на односторонние санкции».
Ранее офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России
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Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.
По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.
При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.
«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Дробницкий: США начали диалог по безопасности с Россией без ЕС
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США признали возможность обсуждения «красных линий», обозначенных Москвой, и этот диалог уже идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы вести диалог по стратегической стабильности с Россией, при этом отметив, что среди российских предложений есть «некоторые весьма очевидные непроходные элементы».
«На мой взгляд, основной контакт России и США идет по линии непосредственно помощников глав двух государств. Причем, по сути, дело уже делано: Россия обозначила базовое условие – по поводу нерасширения НАТО на Восток, и теперь США оценивают его», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, главное в этой ситуации – явочное признание Вашингтоном того факта, что у России может быть своя сфера интересов и готовность обсуждать «красные линии», прочерченные Москвой. «А слова Блинкена касаются обсуждения уже технических деталей – размещения ракет, войск и прочего», – добавил эксперт.
Собеседник указал: если Москва и Вашингтон подпишут в итоге договор – это станет частью нового порядка в Евразии, в рамках которого будет решена проблема по размещению всякого рода стратегических вооружений.
«Причем, заметьте, все уже произошло без участия Евросоюза. Для США Европа – это вино, сыр и курорты, но никак не геостратегический партнер», – добавил политолог.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией.
«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена. По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Глава Госдепа также указал, что «есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы» в предложениях России. «Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол переговоров, на что необходимо ответить России», – пояснил госсекретарь.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Политолог: Предложение России по гарантиям безопасности застало США врасплох
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«Американцы как минимум понимают, что обсуждать с Россией ее требования по НАТО нужно. Это позитивный сигнал. Но их ответ пока выглядит растерянным», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепе пообещали озвучить «обеспокоенности действиями Москвы» в ответ на ее пакет предложений по гарантиям безопасности.
«Ответ американской стороны – очень прозрачный намек на готовность Вашингтона говорить с нами на заявленные темы. Это не означает, что американцы согласны на предложения России, но у некоторой части внешнеполитического истеблишмента Штатов есть настрой на конструктивный диалог», – подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, Соединенные Штаты «были застигнуты врасплох очень откровенными российскими предложениями». «Сейчас мы наблюдаем растерянную реакцию Вашингтона», – считает эксперт.
«Что касается озабоченностей, которые могут высказать США, то в первую очередь они будут касаться Украины. Вашингтон хочет получить от Москвы гарантии того, что Россия не начнет военное наступление, которое якобы готовилось», – предположил собеседник.
«Кроме того, наверняка американцы затронут проблемы размещения российских ракет в Белоруссии и Калининградской области. Вполне возможно, что они поднимут тему военных учений России на западных рубежах, в том числе опять же на белорусской территории», – продолжил Дудаков.
Помимо прочего, Штаты могут «добавить вопросы», которые больше связаны с их внутренней политикой. «Речь про кибербезопасность. По мнению американцев, обычно от нас идут все эти «замечательные» хакерские атаки, – с иронией заметил политолог. – Все, что связано с «вмешательством» Москвы в американскую внутреннюю политику, дискутируется постоянно». «Наши партнеры готовы серьезно говорить. Но не стоит ждать, что Россия будет готова согласиться на ответные предложения американских коллег», – заключил Дудаков.
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Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сказал он и добавил, что Вашингтон готов к дипломатической работе в Москве.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности и «готова это делать максимально быстро». «Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», – добавил он.
Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности
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Делегация России для переговоров по гарантиям безопасности сформирована, Москва готова приступить к диалогу максимально быстро, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Мы открыты к диалогу и переговорному процессу и готовы это делать максимально быстро. Это очень серьезно. Наша делегация сформирована», – рассказал он ТАСС.
Он также подчеркнул, что предложенные Россией Североатлантическому альянсу и США документы, закрепляющие гарантии безопасности России, не являются ультиматумом, это приглашение к серьезному разговору.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
США и Британия попытались склонить россиянина Клюшина к передаче секретной информации
Перед тем, как россиянина Владислава Клюшина задержали в Швейцарии, спецслужбы США и Великобритании пытались склонить его к передаче секретной информации, сообщил прежний швейцарский адвокат бизнесмена Оливер Сирик.
Сирик сообщил, что Клюшин отказался передавать США и Британии серетные сведения. Добыть информацию западные спецслужбы пытались, когда Клюшин посещал страны Европы. По словам адвоката, разведка США видела в россиянине «человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
«Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами», – приводит слова адвоката РИА «Новости».
Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками».
Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
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