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В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ
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Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии.
«Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила стремительно пробивать новые рекордные отметки во вторник и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует», – передает РИА «Новости» слова официального представителя немецкой ассоциации Zukunft Gas («Будущее газа») Чарли Грюнеберга.
При этом в министерстве на вопрос об актуальной заполненности газохранилищ в стране отметили, что «уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы, сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов».
В ведомстве также добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах».
Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Газпром остановил поставку газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа»
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Физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
Как сообщает РИА «Новости», физический поток газа в Германию по «Ямалу – Европе» формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). По состоянию на текущий момент, газ по трубе не поступает.
Газпром последние дни снижал бронирование мощностей газопровода для транзита газа через Польшу. Так, из доступных 89,1 млн кубометров на пятницу Газпром выкупал 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млн, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.
Договор Газпрома с Польшей на транзит газа по «Ямал – Европе» закончился в прошлом году, и на газовый год 2020-2021 компания бронировала мощность магистрали через аукцион. Так, в декабре Газпром решил посуточно бронировать на аукционе мощности по прокачке газа по «Ямалу – Европе».
20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка») также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Газовозы с американским СПГ для Азии стали разворачивать в Европу
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Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
Эти перемещения включают и перенаправление американских судов со сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.
Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.
Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.
Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.
До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.
Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром отказался бронировать доптранзит газа через Украину в январе
Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по «Ямалу – Европе» на аукционе в понедельник, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона, который завершился в 14.00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), сообщает ТАСС.
Уточняется, что Газпром забронировал на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу. Из предложенных на аукционе 89,1 млн кубометров в сутки востребованными оказались только 19,28 млн кубометров.
На результатах бронирования цена газа в Европе снижалась на 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась с 1705 до 1655 долларов за одну тысячу кубометров.
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на среду
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Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий, следует из данных платформы GSA Platform.
Газпром продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 млн кубометров, на субботу – 5,2 млг, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров, передает РИА «Новости».
На вторник Газпром ничего не заказал. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров.
Отмечается, что ранее Газпром не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.
Кроме того, компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.
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Стало известно о выделении средств на строительство газовозов для «Арктик СПГ-2»
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Россия может выделить свыше 4 млрд рублей для строительства газовозов по проекту «Арктик СПГ-2», об этом идет речь в распоряжении правительства.
«Выделить в 2021 году Минпромторгу России <...> бюджетные ассигнования в размере 4 116 595,4 тыс. руб. из резервного фонда правительства Российской Федерации <...> на второй и третий этапы строительства 15 судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ-2», – цитирует распоряжение ТАСС.
Соглашение о субсидиях нужно заключить не позднее 10 дней со дня вступления распоряжения в силу, Минпромторг должен проследить за целевым расходованием средств и представить доклад.
«Арктик СПГ-2» – второй СПГ-проект «Новатэка», предусматривающий строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.
Добывать газ планируется в Утреннем месторождении на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году.
В начале декабря сообщалось, что правительство выделило более 890 млн рублей на строительство газовоза для проекта «Арктик СПГ-2».
ЕС обвинил Россию в «политическом давлении» с помощью газа
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Россия «использует энергию как инструмент для политического давления», хоть и выполняет свои обязательства, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В качестве примера он привел ситуацию в Молдавии. Боррель признал, что «строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа». При этом «многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие Газпрому хранилища – это средство для оказания давления на ЕС». Боррель полагает, что речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии «Северному потоку – 2».
Как заявил глава дипломатии ЕС, Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в «голубом топливе», которое поставляется через Украину, Белоруссию и Балтийское море, так что «любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», передает РИА «Новости».
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. Молдавия опровергла заявления, что заключение с Газпромом договора на поставку газа сопровождалось секретными политическими договоренностями с Россией.
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник поднялась выше 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.01 мск выросла до 1803 долларов за тысячу кубометров, или 154,35 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
Напомним, физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник.
Цена газа в Европе впервые превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2004 долларов за тысячу кубометров, или 171,52 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов, цены в течение дня колебались и к 14.53 мск впервые превысили отметку в 2000 долларов. Показатель достиг 2004 долларов, что на 16,7% выше расчетной цены накануне (1716,7 доллара), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, растут на 11%.
Стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7%, превысили 1700 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1710 долларов. Максимальные темпы роста цены демонстрировали в начале торгов: максимум достигал почти 1740 долларов. Однако затем темпы снизились, фьючерсы торговались в диапазоне 1600-1700 долларов, в среднем росли примерно на 3-4%. К закрытию сессии цены вновь начали расти, поседений фьючерс торговался по 1723,4 доллара, что на 7,7% выше расчетной цены пятницы (примерно 1600 долларов).
Стоимость растет на фоне снижения Газпромом бронирования мощностей газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу выкупала 27 миллионов кубометров, на субботу – 5,2 млн, на воскресенье – 4,2 млн, а на понедельник – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре Газпром бронировал 31,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».
20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка») также остались невыкупленными.
Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, сейчас же, аналогичный показатель вырос на треть и чуть превысил 1285 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1185 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и EEX (на спот) закрепились на уровне выше 1400 долларов за тыс. кубометров.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу опускалась ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, показывая минус 11% к закрытию предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE.
В Кремле прокомментировали остановку потока газа по «Ямалу – Европе» в Германию
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсолютно коммерческой» ситуацию с остановкой физического потока газа по «Ямалу – Европе» в Германию.
«Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в Газпром. Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», – ответил на вопрос, есть ли связь между прекращением поставок газа в ФРГ и заполнением «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.
Ранее физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник.
Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.
Земан призвал Чехию выйти из европейской «Зеленой сделки»
Чехии нужно выйти из принятого Еврокомиссией плана экологического развития Green Deal («Зеленая сделка»), чтобы справиться с энергетическим кризисом, заявил президент страны Милош Земан.
Green Deal предусматривает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, эти сферы должны стать максимально «зелеными» и углеродно-нейтральными. Земан считает, что «никакая помощь со стороны государства облегчение» фирмам и людям, попавшим в сложную ситуацию из-за энергетического кризиса, «не принесет», требуется «выйти из Green Deal». Однако, по его словам, для этого нужна «политическая отвага», которой нет у правительства страны.
Президент сказал, что «энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30–70% цен на электроэнергию и на газ, в первую очередь, вызван именно Green Deal». Так, закрытие электростанций ведет к сокращению предложения «при постоянном или даже более высоком спросе», в результате чего «цены на электроэнергию растут», передает РИА «Новости».
При этом Германия «в 2022 году хочет закрыть не только угольные, но и атомные электростанции». Земан сказал, что «является известным сторонником ядра, и считает, что ушедшее только что в отставку правительство республики тем, что замедлило тендер на строительство энергоблока не только на АЭС «Дукованы», но и на АЭС «Темелин», обрекло» Чехию на «энергетическую бедность».
Земан призвал Чехию действовать как суверенное государство. По его словам, если ЕК желает «запретить с 2030 года газовое отопление и перейти на непроверенный водород, о котором никто ничего толком не знает, и если она хочет запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что является нонсенсом», страна должна «выйти из Green Deal».
Напомним, в декабре стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Цены поднимались выше 1700 долларов за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.01 мск выросла до 1732 долларов за тысячу кубометров, или 148,87 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, в прошлую пятницу цена газа в Европе упала на 11%, опустившись ниже 1500 долларов за тысячу кубометров.
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В США заявили о продолжении работы с ФРГ по вопросу «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты работают с Германией по вопросу «Северного потока – 2», заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.
«Мы продолжаем работать по этому вопросу с Германией и снижать любой ущерб для Украины», – цитирует Донфрид РИА «Новости».
Она отметила, что в июле Германия и США делали совместное заявление по газопроводу, в котором отмечалось, что проект не должен повредить Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как старт «Северного потока – 2» намеренно затянули на три года, и о том, как новый канцлер Германии Олаф Шольц портит отношения с Россией.