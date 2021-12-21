Депутат Госдумы: «Народный фронт» передает президенту объективную информацию с мест

За десять лет своего существования «Народный фронт» стал надежным инструментом общественного контроля, а постоянное обновление позволяет ему уверенно двигаться дальше, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Максим Киселев. Во вторник прошел IV съезд ОНФ, приуроченный к десятилетию этого всероссийского движения.

«Съезд «Общероссийского народного фронта» прошел в духе времени, в дистанционном и гибком формате. Благодаря новому формату в съезде смогли поучаствовать все региональные ячейки и эксперты. Одновременно в едином подключении находилось более 500 человек из всех 85 регионов страны», – рассказал замглавы думского комитета по молодежной политике, руководитель Российских студенческих отрядов Максим Киселев.

За прошедшие десять лет ОНФ сформировался как надежный и объективный инструмент народного контроля, на который опирается его лидер – президент России Владимир Путин, подчеркнул депутат. «Президент всегда получает от «Народного фронта» объективную информацию с мест, мнение людей удается быстро и без искажений довести до сведения власти. Сегодня это состоявшийся и доказанный факт. Народные эксперты фронта – люди, которые «работают на земле». Их позиция важна для законопроектов, которые предлагают депутаты. Многие предложения наших экспертов вошли в народную программу «Единой России», – подчеркнул Киселев.

Собеседник напомнил, что многие гражданские активисты из регионов получили возможность сначала воплотить свои инициативы с помощью ОНФ, а затем, при поддержке Фронта, выдвинули свои кандидатуры от «Единой России» на выборах различных уровней – в том числе и в Госдуму. «В рамках самого ОНФ постоянно проходит ротация кадров, что позволяет движению развиваться, предлагать новые идеи для защиты прав граждан. Обновление недавно прошло и в Центральном штабе движения», – рассказал Киселев.

Прошедший во вторник IV съезд общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» был приурочен к десятилетию движения. Одним из главных событий мероприятия стало утверждение нового состава Центрального штаба ОНФ. В него, в частности, вошли: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава общества «Знание» Максим Древаль, член СПЧ Игорь Ашманов, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, телеведущий Александр Мясников и Павел Бережанский – победитель в номинации «Волонтер года» премии #МыВместе, получивший награду из рук президента.

«В Центральный штаб вошли профессионалы своего дела, им есть что привнести в деятельность «Народного фронта». Денис Проценко имеет огромный экспертный опыт, его предложения в сфере здравоохранения вошли в народную программу. Что касается Бакальчук, то ее знания и опыт будут полезны с точки зрения защиты прав предпринимателей в интернет-сообществе и в целом позволит ОНФ повышать финансовую грамотность населения. А вхождение в штаб Максима Древаля поможет в развитии важных просветительских проектов», – рассказал Киселев.

В обращении к участникам съезда Владимир Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны».

В свою очередь первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что движение «является реально действующим инструментом объективного народного контроля», и это возможность для президента как для лидера «Народного фронта» «получить независимую объективную информацию из первых уст, непосредственно от людей, для которых реализуются государственные проекты и программы».