Шойгу рассказал о планах перевооружения ВС России Депутат: Вошедшие в состав ВМФ атомные подлодки сложнее космических кораблей 21 декабря 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

«Сегодня поднят Андреевский флаг на двух новых атомных подводных лодках. На стратегическом ракетоносце «Князь Олег» и многоцелевой АПЛ «Новосибирск». Это настоящий триумф российской промышленности и науки», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы Александр Спиридонов, участвовавший в церемонии входа в состав Военно-морского флота России новых атомных подводных крейсеров. «Такие лодки – это самое сложное техническое изделие из всех созданных человечеством. По многим параметрам они даже сложнее, чем космические корабли. Страны, которые могут строить такую морскую технику, можно пересчитать по пальцам одной руки», – заявил Спиридонов. Будучи инженером на предприятии «Севмаш», он принимал непосредственное участие в строительстве этих двух атомных подводных лодок. По его словам, «Князь Олег» и «Новосибирск» – это не только научный и технический прорыв. «Прежде всего, подлодки – надежная защита нашей Родины. Гарантия, что фантазии иностранцев об агрессии против России так и останутся фантазиями. Благодаря новым АПЛ наши дети никогда не узнают ужасов войны», – считает депутат. Спиридонов отметил, что сам участвовал в строительстве этих подлодок. «Вместе с коллегами на этих кораблях мы занимались опытно–конструкторскими работами и внедрением цифровых технологий. Сегодняшний день – праздник и для меня лично, и для «Севмаша», и для всей нашей страны», – отметил Спиридонов. Ранее на набережной №1 АО «ПО «Севмаш» в городе трудовой доблести Северодвинске прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ над АПК «Новосибирск» и АПК «Князь Олег», передает ТАСС. В мероприятии участвовал президент России Владимир Путин, он дистанционно поздравил участников и открыл мероприятие.

Главе корпорации-разработчика «Циркона» присвоили звание Героя России 21 декабря 2021, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России. «За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу – генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», – приводит РИА «Новости» текст указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения». В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области. Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику. В России полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард» 21 декабря 2021, 14:32 Текст: Дмитрий Зубарев

В России полностью перевооружен первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, сообщил на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. «В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», – передает РИА «Новости» слова министра. Он добавил, что «еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». По словам Шойгу, первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» сформирован в Воздушно-космических силах России. «В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – сказал Шойгу. «Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полета «Альтиус-РУ», начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост», – добавил министр обороны. По словам Шойгу, число носителей высокоточного оружия большой дальности в войсках России к 2026 году вырастет на 30%. «К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза», – сказал министр обороны России. Он отметил, что в результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. Напомним, в августе командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко сообщил, что первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ВМС США разработали форму для беременных 20 декабря 2021, 17:54

Фото: mynavyhr.navy.mil

Текст: Алексей Дегтярев

Военно-морской флот США заявил о планах введения формы для беременных, программу решили запустить в тестовом режиме, сообщают СМИ. В тесте примут участие 400 добровольцев с документально подтвержденной беременностью и разрешением начальства, передает RT. Форму выдадут бесплатно на год, после чего ее нужно вернуть. В апреле такую же программу запустили в корпусе морской пехоты США. В мае 2020 года ВМС США сделали исключение для военнослужащего-трансгендера, позволив ему исполнять служебные обязанности, выбрав при этом «предпочтительный» пол. Шойгу заявил о высочайшем уровне ядерной триады России 21 декабря 2021, 14:23 Текст: Вера Басилая

Уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. «В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1%,» – цитирует ТАСС министра. По его словам, продолжается переоснащение Ракетных войск стратегического назначения. «В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», – отметил Шойгу. По его словам, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются. «Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», – отметил министр Он подчеркнул, что современная инфраструктура создается синхронно с поставкой новейших образцов для стратегических ядерных сил, построено 690 высокотехнологичных объектов. Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%. Шойгу объяснил строительство военных баз и систем ПВО в Арктике 21 декабря 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина. Он отметил, что ВС России также способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы. Напомним, в декабре 2020 года Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа. Шойгу заявил об индексации зарплат военных сверх запланированного 21 декабря 2021, 14:53 Текст: Вера Басилая

Денежное довольствие военных в 2022–2023 годах увеличат больше, чем планировалось ранее, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. «В 2022–2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров», – приводит ТАСС слова Шойгу. В 2020 году зарплаты военнослужащих были проиндексированы на 3,7%, а в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Минобороны дополнительно выделено 180,2 млрд рублей, уточнил Шойгу, передает РИА «Новости». Между тем, Владимир Путин, выступая на коллегии, отметил, что одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим. «Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», – подчеркнул Путин. По его словам, как и в предыдущие несколько лет, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. «Пока это соотношение сохраняется», – заявил президент. Он озвучил данные, согласно которым прогнозный средний уровень зарплаты в экономике России в этом году составляет 55 тыс. рублей, а средняя зарплата в ведущих отраслях – нефтяная, финансовая, транспортная – 63,2 тыс. рублей. В свою очередь, по данным Минобороны, средний уровень заработной платы лейтенантов составляет в 2021 году 81,2 тыс. рублей, продолжил Путин. «По-разному бывает, разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень», – отметил президент. Ранее в сентябре Владимир Путин заявил, что темпы индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов будут повышены на 5%. До этого Путин заявил главе Минобороны Сергею Шойгу, что доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране. Винтовку под патроны НАТО создали в России 21 декабря 2021, 08:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» (экспортное наименование – Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. На «Опустошителе» мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы», – передает РИА «Новости» слова Лобаева. Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит «Опустошителю» выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника. К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов. Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях. ВМФ России впервые провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане 21 декабря 2021, 14:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морской флот России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удаленном районе Тихого океана», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина. Он добавил, что на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», не имеющая аналогов в мире. В условиях высоких широт и низких температур все используемые образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики. Ранее во вторник дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» береговую цель. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина 21 декабря 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. «Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля. На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России. Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС. Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Шойгу приказал провести учения «Восток» и «Гром» в 2022 году 21 декабря 2021, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина распорядился провести в следующем году командно-штабные учения «Восток» и «Гром». «Подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром», – цитирует Шойгу РИА «Новости». Ранее в декабре Военно-морской флот России впервые на учениях провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана. Шойгу доложил Путину об укомплектованной на 91% армии 21 декабря 2021, 14:17 Текст: Алексей Дегтярев

Российские Вооруженные силы укомплектованы на 91%, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства с президентом Владимиром Путиным. «В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность вооруженных сил составляет 91%», – цитирует Шойгу РИА «Новости». По его словам, боевой опыт сейчас есть у всего командного состава Сухопутных войск, а также у 92% летного состава, 58% специалистов ПВО и у 62% – в ВМФ. Глава ведомства указал, что заболеваемость коронавирусом в армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране. Борьба с этим заболеванием в Минобороны организована на системном уровне. Смертность в армии также ниже среднего по России показателя в 50 раз, подчеркнул Шойгу. Ранее в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что необходимо внедрять искусственный интеллект для повышения оперативности решений всего командного состава армии. Путин назвал долю современного вооружения в войсках России 21 декабря 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%», – передает ТАСС слова Путина. «Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на боевое дежурство», – добавил президент. По словам Путина, в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100-процентная вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации. «Особо отмечу, что реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100-процентная вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», – передает РИА «Новости» слова Путина. Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявил, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%. Шойгу заявил о наращивании США военного присутствия у российских границ 21 декабря 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих», – приводит РИА «Новости» заявление Шойгу в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина. По словам министра обороны России, США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия «В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована «многосферная» бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия», – рассказал министр. По его словам, в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore. В Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство. Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО. «Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО», – добавил он. Шойгу подчеркнул, что США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России. «США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ возросло более чем в два раза», – сказал Шойгу. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша нацеливает на Калининград американские танки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу рассказал о планах перевооружения ВС России 21 декабря 2021, 16:48 Текст: Наталья Ануфриева

Укрепление сил общего назначения ВС России в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина, что «приоритетные задачи 2022 года (...) поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более 1 тыс. современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения», а также «поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», передает РИА «Новости». В состав Военно-морского флота в следующем году также планируется принять «пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса». Кроме того, ВМФ получит новый атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» – «Генералиссимус Суворов». Ранее в России полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард». Путин призвал внедрять ИИ в военную сферу 21 декабря 2021, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

Успех в военном деле зависит от быстроты принятия решений командованием на всех уровнях, потому важно развивать системы поддержки принятия таких решений и внедрять искусственный интеллект, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. «Сегодня успех во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решений. А в военной области, при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами», – цитирует президента РИА «Новости». Он отметил, что необходимо развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, и «внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта». Глава государства подчеркнул, что Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы. «Мы и будем этим заниматься, военно-политическая обстановка в мире остается сложной: в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности», – указал он. Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.