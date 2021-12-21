Пушков указал на неравноценность «озабоченностей» России и США

«Для Вашингтона решение составить свой список претензий – это способ затянуть переговоры по гарантиям безопасности с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.

«Главное, что заявил представитель Госдепа: никаких переговоров без союзников и партнеров США проводить с Россией не будут. На мой взгляд, это резко сужает возможность достижения каких-либо договоренностей, потому что переговоры с участием польско-балтийского блока и Украины заведомо обречены на провал», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Если США занимают позицию такого рода, то они фактически дают нам понять, что согласны с подходами поляков, прибалтов и украинцев. А если все так, то перспектив у переговоров просто нет», – уверен собеседник. В этой связи сенатор напомнил о недавних заявлениях министров обороны стран Восточной и Северной Европы, суть которых сводилась к тому, что предложения России о гарантиях безопасности являются неприемлемыми.

При этом, по словам Пушкова, «перечень озабоченностей» США не может быть сравним с российским. «Если продвижение НАТО на восток и военные маневры США у наших границ напрямую угрожают нашей безопасности, то никаких аналогичных действий мы у американских границ не предпринимаем. В результате их «обеспокоенности» будут касаться не американской безопасности, а ситуации за океаном – за несколько тысяч миль от США, где Соединенным Штатам ничто не угрожает. Так что это изначально неравноценные перечни», – полагает сенатор.

«На мой взгляд, для Вашингтона это способ затянуть переговоры в духе «вы нам выставили претензии – мы вам выставим контрпретензии». После этого они будут долго стоять на своих позициях. А суть политики США состоит главным образом в том, чтобы Россия молча сидела и наблюдала, как США превращают Украину в антироссийский военный плацдарм», – заключил Пушков.

В понедельник вечером представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил , что Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями. По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США».

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.

При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл. «Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он.

Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Также в соглашения включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Москва призвала Вашингтон срочно дать ответ на предложения по безопасности. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.

Позже эксперты газеты ВЗГЛЯД предположили «перечень озабоченностей» США из-за России и отметили, что предложения Москвы по гарантиям безопасности застали США врасплох.

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