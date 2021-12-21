Эксперт: На корпоративе нельзя приближаться к коллегам на интимную дистанцию

«Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т.д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть», - рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Руководство телеканала «Пятница!» приняло решение отстранить от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова в связи с тем, что его обвинили в домогательствах на корпоративе. Отмечается, что на данный момент представители телеканала разбираются в проблеме, однако если вина продюсера все-таки будет доказана, то его пообещали незамедлительно уволить.

«Новогодний корпоратив пройдет успешно для человека в том случае, если все пройдет по нормам этикета. Нам только кажется, что мы все сознательные люди. Если бы это было так, то не было бы преступлений, мы не сталкивались бы с хамством, агрессией и какими-то другими неприятными вещами», – говорит Холгова.

Согласно этикету, продолжает эксперт, главное руководство должно находиться на корпоративе первые 40 минут. Его функция одна – поздравить, наградить, поблагодарить, уехать и не мешать рядовым сотрудникам отдыхать. Начальники отделов, как правило, пребывают на вечеринке полтора часа. До конца могут гулять только рядовые сотрудники.

«Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т.д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть никакие видеоматериалы. Кроме того, не стоит забывать о табу на прикосновения. Единственное, что у коллег может соприкасаться – ладони при рукопожатии. Никаких объятий, поцелуев в щеку, похлопываний по плечу не должно быть. Во главе всего этого стоит защита людей от каких-то нежелательных прикосновений», – подчеркивает собеседник.

По словам специалиста, если следовать элементарным правилам этикета, то никакого прецедента не случится. Однако «под колеса поезда харассмент» могут попасть как виновные, так и невиновные, и никто от этого не застрахован.

«Если мы говорим о правильном поведении на подобных мероприятиях, то здесь нельзя не сказать о понятии «дистанция». Всего существует 4 вида дистанций: интимная – 35 сантиметров, применима только с родственниками и близкими друзьями), 60 сантиметров (соблюдается с коллегами, и, что важно, она не позволяет обняться), социальная дистанция – 120–150 сантиметров, и самая большая – 3 метра (соблюдается с наивысшим начальством). Корпоратив не повод подсаживаться к верховному руководству и о чем-то говорить, здесь тоже должна соблюдаться дистанция 3 метра», – объясняет Холгова.

Сократиться дистанция с генеральным директором может только в том случае, если он сам подошел ближе к подчиненному, однако даже в этом случае сохраняется расстояние не менее 120 сантиметров, отмечает эксперт.

«Также для того, чтобы после корпоратива о нас (рядовом сотруднике) осталось хорошее мнение или же оно даже улучшилось, нужно знать меру. Причем во всем. Во-первых, это касается внешнего вида, корпоратив не повод оголяться. Глубокое декольте, минимальная длина юбки или платья, открытая спина и туфли на шпильке и платформе – неприемлемы. Корпоратив – деловое мероприятие и наряды должны быть соответствующими. Во-вторых, нужно помнить о сдержанности употребления спиртных напитков – нельзя допустить вульгарного опьянения. В-третьих, следует следить, что именно мы говорим», – делится специалист.

Она обращает внимание на то, что затянутая, несобранная речь во время тоста может негативно отразиться на мнении начальства об этом человеке. Чтобы этого избежать, собеседник настоятельно рекомендует подготовить поздравления заранее. Причем оно может содержать как слова благодарности компании, в которой человек работает, так и приятные, но осторожные комплименты начальству. Очень важно говорить искреннюю речь и не лицемерить, поскольку ложь или лукавство всегда чувствуются.

«Сдержанное поведение, правильные наряд и манеры, а также заранее подготовленная речь покажут сотрудника с положительной стороны, и начальство обратит на него внимание», – резюмировала Холгова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что на новогоднем корпоративе медицинскую маску для защиты от COVID-19, которая может испортить наряд, можно заменить увлажняющими или интраназальными каплями – они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса.