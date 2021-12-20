Материал для будущих устройств связи 5G создали в России

Уникальный материал для устройств связи 5G создали специалисты Саратовского госуниверситета. По их словам, не имеющая аналогов в мире разработка повысит эффективность приема и передачи данных за счет подавления помех, следует из статьи в журнале Applied Physics Letters.

Материалы, хорошо поглощающие электромагнитное излучение и плохо его отражающие, широко востребованы при производстве современных систем связи. Как объяснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (СГУ), задача материалов этого типа – бороться с перекрестными помехами, возникающими из-за соседства большого числа антенн, работающих на одной частоте, передает РИА «Новости».

Подавляющее большинство таких материалов, существующих на рынке сегодня, ориентировано на работу только с излучением дециметрового и сантиметрового диапазона. Однако новый протокол беспроводной связи 5G, который, по словам ученых, в десятки и сотни раз быстрее предыдущих поколений, работает в миллиметровом диапазоне.

Специалисты СГУ разработали новый композит, который, по их словам, позволит повысить эффективность приемо-передающей аппаратуры нового поколения за счет снижения помех. Испытания показали высокую эффективность нового материала.

«Наше покрытие представляет собой композитную пленку из кремния и алюминия, нанесенную на кварцевое стекло. Толщина пленки примерно в 100 раз меньше человеческого волоса. Покрытие из нашего материала более чем в 10 раз снижает мощность отраженного излучения и в 3-4 раза снижает мощность излучения, прошедшего через него», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Материалы специального назначения» СГУ Андрей Стародубов.

Для работы в миллиметровом диапазоне длин волн прямые аналоги нового материала отсутствуют, отметили создатели. Для изготовления покрытия применялась технология магнетронного распыления.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что безопасность связи пятого поколения (5G) доказана, никакого вреда здоровью она не приносит, опасения людей беспочвенные.