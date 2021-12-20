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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачность, гололедица, небольшой снег, местами метель ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики.
Температура воздуха составляет от минус семи до минус пяти градусов, к вечеру она понизится до минус 12 градусов. В ночь на вторник опустится до минус 21 градуса. В Подмосковье днем температура опустится до минус 10 градусов, вечером – до минус 15. В ночные часы температура может понизиться до минус 24 градусов, передает ТАСС.
Ветер северо-западный, 6–11 м / ц, местами порывы до 17 м / ц. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба. По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе и области в связи с порывами ветра до 21.00 понедельника, в связи с гололедицей – до 11.00 вторника.
Шутка о Байдене и «настоящем президенте» США вывела Харрис из себя
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Вице-президент Камала Харрис разозлилась на вопрос о том, кто является «настоящим президентом США». Вопрос ей задали после очередной оговорки главы американского государства Джо Байдена.
На днях Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал Харрис «президентом». Причем такую оговорку он допустил уже не в первый раз, передает РИА «Новости».
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Ведущий Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) в шутку поинтересовался у Харрис, кто на самом деле является президентом США. Та ответила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Харрис еще раз повторила, что США возглавляет Байден, она повысила голос и активно жестикулировала. С раздражением в голосе она добавила, что является вице-президентом, и ее зовут Камала Харрис, передает «Звезда».
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Напомним, нынешний глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Экономист объяснил причину богатства США
Соединенные Штаты кажутся экономически успешными только потому, что вся страна живет в долг, рассказал экономист Максим Шеин.
Эксперт напомнил, что долг США составляет десятки трлн долларов, передает агентство «Прайм».
Он подчеркнул, что граждане страны берут в долг, при этом доходы у них растут медленнее, чем долговая нагрузка.
Отмечается, что сложившаяся ситуация не приводит к коллапсу по той причине, что правительство США умеет обслуживать свои долги. Так, для финансирования дефицита бюджета Штаты выпускают облигации – US Treasuries, которые считаются надежным финансовым инструментом, и в них вкладываются многие инвесторы и другие страны.
Также американцев от банкротства спасают низкие процентные ставки в США и возможность неограниченно печатать доллары, указал Шеин.
Польский генерал призвал расстрелять попросившего убежище в Белоруссии солдата
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу wPolityce заявил, что польского солдата Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, необходимо расстрелять.
«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», – цитирует его Lenta.ru.
По его словам, Чечко в условиях войны перешел на сторону условного врага. В связи с этим десять лет тюрьмы, которые ему грозят по уголовному обвинению прокуратуры, нельзя считать достаточным наказанием.
Ранее военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
До этого лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев.
В США сенаторы разругались из-за «Северного потока – 2»
Американские сенаторы поругались в Twitter из-за голосования по вопросу санкций против газопровода «Северный поток – 2».
«Это. Не. Демократия», – возмутился в своем аккаунте конгрессмен Эрик Сволвелл в ответ на намерение республиканца Теда Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе, передает РИА «Новости».
«Тед Круз в меньшинстве. <...> Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» – написал Сволвелл.
В ответ на это Круз перешел на неформальный тон.
«Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», – написал он.
Ранее американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Появилось видео сценки в детсаду Казахстана с расстрелом студента Советской армией
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В детском саду города Семей в Казахстане поставили сценку, изображающую казнь Советской армией митингующего студента 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате.
Видео опубликовал телеканал «360». На кадрах дети в советской форме с автоматами ведут на расстрел казахского студента. Предположительно, это отсылка к Кайрату Рыскулбекову, которому в 2002 году в Семее установили памятник.
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Студенту, которого в 1996 году Нурсултан Назарбаев наградил званием Народного Героя, расстрел заменили 25 годами тюрьмы. Он умер в мае 1988 года в семипалатинской тюрьме.
Отмечается, что выступления казахской молодежи в 1986 году были направлены против назначения Геннадия Колбина на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, на который претендовал занимавший тогда пост председателя Совета министров КазССР Нурсултан Назарбаев.
Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника республики – Дня независимости.
Чиновницу задержали при передаче взятки вице-губернатору Пензенской области
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Следователи предъявили обвинение сотруднице районной администрации по делу о покушении на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в размере 3 млн рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
«Следственными органами СК России по Пензенской области сотруднику администрации Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК России (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, 16 декабря обвиняемая, являясь работником администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн рублей для того, чтобы последний поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района, объявленном в начале декабря. Вице-губернатор от денег отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области. Деньги были изъяты следователями в ходе осмотра места происшествия.
В пресс-службе добавили, что обвиняемая в ходе допроса вину признала, по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Ранее правоохранители задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую по подозрению во взяточничестве.
Франция высказалась против холодной войны с Россией из-за Украины
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Западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
«Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на газету Journal de Dimanche.
В то же время министр отметила, что Россия уже находится под санкциями и их можно усилить вплоть до политической изоляции страны. Однако, как заверяет Парли, главная цель западных стран – «отговорить российские власти от шага, который может вызвать драматическую цепь событий».
«Мы хотим поддерживать диалог с Россией, как это инициировал президент республики (Эмманюэль Макрон – прим. ВЗГЛЯД) в 2019 году. Мы ведем откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу», – уточнила она.
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Ранее главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.
В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Киеву предрекли поражение в «тайной войне» с Москвой
Политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics отметил, что Украина рискует остаться без поддержки НАТО, устраивая провокации в адрес России.
«НАТО обещает защиту и вмешательство в случае российской агрессии, и уверенный в союзе Киев все чаще нападает. Есть несколько причин считать такие обещания защиты сомнительными и ложными», – цитирует его РИА «Новости».
По его мнению, Украина остается лишь инструментом в руках Североатлантического альянса, но власти этой страны не осознали этого, так как Запад дарит им ощущение безопасности и толкает на все более активные действия в «тайной войне».
«Провокация – это слово, которым можно описать историю Украины с 2014 года по настоящее время», – отметил автор статьи.
Ранее читатели Washington Post осудили издание за критический тон, в котором газета описала российские проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции
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Российские хакеры опубликовали в теневом сегменте интернета конфиденциальные данные полиции Великобритании после того, как их требование о выкупе было отклонено.
Конфиденциальная информация, которой располагает британская полиция, была украдена российскими хакерами из-за досадного нарушения безопасности, пишет Daily Mail.
Банда киберпреступников Clop опубликовала часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции (PNC), в так называемой «теневой сети» с угрозой дальнейшего распространения.
Отмечается, что Clop потребовал выкуп у компании Dacoll. По сообщению издания, данные у киберпреступников появились благодаря фишинговой атаке в октябре, когда они получили доступ к материалам, в том числе из PNC, содержащим личную информацию и записи о 13 млн человек. Когда Dacoll отказалась платить, хакеры загрузили сотни файлов в даркнет. Компания отказалась сообщить размер требуемого выкупа. Dacoll является поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании, одна из ее дочерних компаний, NDI Technologies, оказывает услуги удаленного доступа к PNC для 90% полицейских. Другая фирма Dacoll, NDI Recognition Systems, обеспечивает IT-поддержку систем, используемых на автомагистралях Англии.
Указывается, что похищенные файлы содержат изображения автомобилистов, которые хакеры Clop, по-видимому, взяли из национальной системы автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Отснятый материал содержит изображения крупным планом лиц водителей, которых засняли в момент превышения скорости.
«Мы знаем об этом инциденте и работаем с партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью понять и смягчить любые потенциальные последствия», – заявил представитель Национального центра кибербезопасности.
По словам представителя Национального агентства по борьбе с преступностью, ведомству известно об инциденте, оно содействует расследованию.
Представитель Dacoll подтвердил, что компания стала жертвой инцидента в сфере кибербезопасности 5 октября. «Мы смогли быстро вернуться к нашему нормальному рабочему уровню. Инцидент был ограничен внутренней сетью, не связанной ни с одной из сетей или служб наших клиентов», – добавил он.
Эксперт по национальной безопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что утечка «ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов».
Ранее сообщалось, что хакеры впервые за три года успешно атаковали корсчет банка в Центробанке.
Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения по гарантиям для России
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Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности в адрес Вашингтона, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.
«Кремлевские прихоти «гарантий безопасности», как теперь еще видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за рамки двусторонних отношений США – России. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым», – написал Порошенко в Facebook.
По его словам, какие-либо договоренности с властями России можно заключать исключительно после освобождения Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
«Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах. Сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития. Любые переговоры о гарантиях безопасности с Москвой должны иметь место при четком и безапелляционном согласии Кремля деоккупировать захваченные территории Донбасса и Крыма, вывод всех своих оккупационных войск и муртадов с территории Украины, возвращение контроля над нашей границей. Пока этого не произошло – какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира», – отметил Порошенко.
Ранее Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Пушков заявил о попытке Европы сорвать переговоры по безопасности
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Страны Северной Европы и Прибалтики стремятся участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для их срыва, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, главы министерств обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Швеции и Финляндии уже выступили с заявлениями о неприемлемости декларируемых Россией требований. Как убежден сенатор, по этой причине переговоры о гарантиях безопасности должны вестись между США и Россией.
«Как показывает история отношений между США и Россией, лишь от них зависит перспектива таких договоренностей, которые укрепят их взаимную безопасность», – написал он в Telegram.
Пушков указал, что только власти США могут регулировать полет своих бомбардировщиков у границ России, а также способны разместить на территории Украины американские ракетные системы.
«Другое дело, если США захотят прикрыться мнением своих союзников, чтобы отказаться от серьезных переговоров с Россией. Но это их никуда не продвигает с точки зрения их собственной безопасности», – добавил сенатор.
Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Число погибших детей после трагедии с батутом в Австралии возросло до шести
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Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут с детьми во время празднования окончания учебного года в одной из школ австралийского штата Тасмания, сообщил телеканал ABC.
«Девять детей серьезно пострадали в результате инцидента, который произошел в четверг. К сожалению, в настоящее время шестеро детей умерли», – приводит РИА «Новости» слова комиссара полиции Даррен Хайн.
16 декабря во время традиционного пикника, завершающего учебный год в начальной школе Девонпорта, ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на высоту около 10 метров. Дети упали с него. Сообщалось о гибели пяти учеников.
Напомним, в июне в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.
Региональный СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю, заключившим договор аренды на земельный участок с торговым центром.
Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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США обвинили в провоцировании третьей мировой войны
Профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada заявил, что действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне.
«По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение (Вашингтона) к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете», – цитирует его статью РИА «Новости».
Профессор считает, что именно агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества.
«Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но еще и отвергают вестфальскую систему (принцип государственного суверенитета), действующую в ООН», – написал Саксе-Фернандес.
Ранее Байдена предостерегли от «третьей мировой» из-за Киева.