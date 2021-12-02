В ОНФ предложили решение проблемы нехватки дворников в Москве

Граждане могут требовать от органов власти, чтобы количество работников, которое нанималось для уборки их двора, соответствовало всем нормативам, заявил газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура, комментируя резкое повышение спроса дворников по всей России.

Из-за циклона «Бенедикт», который принес большое количество осадков, в Москве и других регионах центральной России почти в два раза вырос спрос на дворников, передают РИА «Новости». В столице спрос на рынке труда увеличился на 129 %, а в Санкт-Петербурге на 134 %. На этом фоне некоторые пользователи Сети сообщили, что им приходится на сайтах по трудоустройству самим искать этих специалистов «всем многоквартирным домом».

«Граждане могут требовать от органов власти, чтобы количество дворников, которое нанималось, соответствовало всем нормативам. И тогда таких принципиальных проблем в течение зимы быть не должно. Нельзя сказать, что сейчас выпало какое-то огромное количество снега, поэтому нужно требовать, чтобы количество дворников соответствовало норме», – говорит Степура.

Он объясняет, что основная проблема заключается в том, что информация о том, какое количество работников должны убирать один двор – отсутствует. Соответственно, неизвестно, за каким дворником или дворниками закреплен тот или иной двор, а также неизвестно их количество.

«Нормативная зарплата дворников не поднималась уже несколько лет. Соответственно, зарплата невысокая. Когда работники рассказывают об условно высоких зарплатах в этой сфере – 40–50 тыс. рублей, то нужно понимать, что человек убирает не один участок, а сразу два или три. А если он убирает два участка, к примеру, значит он не выполняет нормативное требование – он просто физически не успевает, особенно при сильном снеге, убирать все закрепленные за ним зоны», – рассказывает член ОНФ.

Однако, если бы нормы соблюдались и за каждым участком был бы закреплен хотя бы один дворник, то ситуация с уборкой обстояла бы лучше, продолжает собеседник. Но в таком случае у людей будет очень маленькая зарплата, которая их не устраивает, в связи с чем наблюдаются увольнения, а дворы остаются без работников.

«Для того, чтобы решить проблему неубранного двора, жильцы могут написать о проблеме управе района, которая отвечает за содержание территории. Именно управой должны быть предприняты все меры для того, чтобы количество дворников было соответствующим», – разъясняет Степура.

Кроме того, например, москвичи, могут написать обращение на портале столицы о том, что придомовая территория не убрана. Также, можно составить электронное обращение через Государственную информационную система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), рекомендует специалист.

В понедельник ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян, что их ожидают самые обильные осадки а последние 69 лет из-за приближающегося генуэзский циклон «Бенедикт».