ОАК, «Сухой» и «РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию

Япония потребовала от США прекратить полеты F-16 после сброса топливных баков

Япония потребовала от США прекратить полеты истребителей F-16 в связи с инцидентом, когда для захода на аварийную посадку американский истребитель сбросил топливные баки вблизи жилых кварталов, сообщило агентство Киодо.

Министр обороны Японии Нобуо Киси на совещании руководства ведомства дал указание потребовать от американской стороны прекратить полеты истребителей F-16 до обеспечения безопасности полетов, а также потребовать представить местным властям в префектуре Аомори полную информацию, передает РИА «Новости».

Во вторник американский истребитель F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, для выполнения которой он сбросил два топливных бака. Один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало. Истребитель находится в аэропорту Аомори. В связи с его аварийной посадкой во вторник была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов.

A U.S. F-16 fighter jet belonging to Misawa Air Base dumped two fuel tanks Tuesday evening before making an emergency landing at Aomori Airport. https://t.co/JlRkNAA3zm — The Japan Times (@japantimes) December 1, 2021

Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего.

Заместитель командующего американской авиабазой Мисава принес извинения за инцидент с самолетом F-16, который сбросил топливный бак в жилом районе на севере Японии.

«Мы очень сожалеем об этом. По словам пилота, у него не было много времени на принятие решения в чрезвычайной ситуации», – передает ТАСС слова представителя командования на встрече с мэром японского поселка Фукаура (префектура Аомори).

Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что власти японской префектуры Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов в Японии, готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет. 5 декабря 2019 года рядом с рисовым полем в окинавском поселке Кин местные жители обнаружили сигнальную ракету, еще две нашли там же через день. Рядом с поселком находится тренировочный лагерь американских военных, где как раз в эти дни проходили учения.

Напомним, 7 ноября 2019 года американский истребитель F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори.

В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.

Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава.

А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава.

В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.

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