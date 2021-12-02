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Аксенов оценил планы украинских диверсантов
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму.
«Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму – «болтовня».
«На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», – подчеркнул Аксенов.
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.
Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».
По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.
«Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.
Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.
«Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.
«Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
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«Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.
«Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.
По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.
Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.
Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.
«Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
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Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Украине захотели судить замглавкома Тихоокеанским флотом России
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Созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» направила в суд «обвинительный акт» в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского, заявили в «ведомстве».
Березовскому, чье имя не упоминается в заявлении, инкриминируют «государственную измену» Украине и «создание и руководство преступной организацией», передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении, первого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта «дела» на должность командующего ВМС Украины, однако сразу после назначения тот «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ» и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.
Как утверждают в «прокуратуре», своими действиями и решениями он способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».
До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке – начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. 1 марта его назначили командующим ВМС Украины, а 2 марта Березовский присягнул на верность крымскому народу. В конце марта глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего ЧФ.
В апреле 2014 года президент России Владимир Путин утвердил бывшего главу ВМС Украины в должности замкомандующего Черноморским флотом. С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего ТОФ, ему присвоено звание вице-адмирала.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти лиц из бывшего высшего офицерского состава ВМС Украины, включая Березовского. В апреле 2014 года Генпрокуратура Украины сообщала, что контр-адмирал Денис Березовский, занимавший ранее пост командующего украинских ВМС, объявлен в розыск.
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Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.
«А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (...) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».
Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.
«Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.
Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.
Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии.
Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым
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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.
Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».
Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Гидрологи подсчитали запас воды в хранилищах Крыма
Запас крымских водохранилищ к началу зимы составил почти 106 млн кубометров – втрое больше показателя прошлого года, сообщил гидрометцентр полуострова.
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 млн кубометров, что на 6,09 млн кубометров меньше, чем месяц назад», – передает РИА «Новости» сообщение гидрологов.
Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.
Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.
В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года.
Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова
Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, это решение имеет формальный характер.
«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским – прим. ВЗГЛЯД)», — передает сообщение инстанции ТАСС.
Фамилия Аксенова в документе не указывается, приводится лишь первая буква.
Ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. «По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», – говорится в сообщении суда.
Аксенов подозревается на Украине в совершении ряда уголовных преступлений, в частности «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».
Непосредственное задержание Аксенова невозможно, поскольку он находится в Крыму, таким образом, решение носит исключительно формальный характер.
Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.
Аксенов оценил решение Лукашенко посетить Крым
Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Экстренные службы Крыма перевели в режим повышенной готовности
Экстренные службы Крыма в ночь на среду переведены в режим повышенной готовности к возможным происшествиям после получения предупреждения от синоптиков об ураганном ветре и начала снегопада на полуострове, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин в эфире телеканала «Крым-24».
«Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, все расчеты усилены, находимся в готовности к реагированию на оперативные события», – приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС России по региону.
Он уточнил, что поступило несколько сообщений об отключении электроснабжения из-за снегопада. «Крымэнерго» работает оперативно и подключает потребителей. Фактов застревания в дороге или других сообщений, связанных с выпадением снега, пока еще не было», – добавил Ожигин.
Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму до утра среды. Крымский Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. «В ближайшие 1-2 часа 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с», – говорится в тексте предупреждения. Такой ветер является опасным гидрометеорологическим явлением.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что «сложная ситуация [складывается] в Ялте и горных районах». «Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности», – заявил глава республики Сергей Аксенов.
Накануне ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды. Ранее в Ялте, Алупке и Симферополе прошли дожди с песком из Северной Африки. Явление было замечено и в других районах Крыма. Из-за шторма оказались повалены деревья, перевернуты яхты, около 200 судов не смогли пройти через Керченский пролив. Из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек.
Из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек
Число пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В региональном МЧС сообщили, что ураганный ветер, обрушившийся на Крым в понедельник, повредил 21 автомобиль и 10 кровель домов.
«В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации сообщили, что две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра – одна в Керчи, вторая в Ялте.
В Крыму прошел желтый дождь с песком из Северной Африки
В Ялте, Алупке и Симферополе прошел желтый дождь с песком из Северной Африки, сообщили в крымском гидрометцентре.
По словам начальника крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, дождь с песком прошел в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине дня, в этот день на полуострове было до 20 градусов выше нуля, передает РИА «Новости».
«Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение – вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», – сказала она.
Любецкая добавила, что в Ялте, Симферополе, на востоке Крыма ветер характеризовался как «очень сильный».
Ранее в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации сообщили, что две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра – одна в Керчи, вторая в Ялте. Число пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек.
Судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды
Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов, заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто», – передает ТАСС со ссылкой на Кравченко.
Сейчас скорость ветра составляет 15 метров в секунду, а, согласно данным синоптиков, погода будет лишь ухудшаться, ветер поднимется до 18 метров в секунду. Из-за непогоды в Крыму несколько деревьев оказались повалены ветром.
Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее сообщало о сильных дождях, снеге в горах и ветре порывами до 35 метров в секунде на протяжении всей недели. Местным жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.
Сильный ветер с Босфора повалил в Крыму несколько деревьев
В Симферополе коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, который повалил девять деревьев в городе, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
«На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ», – передает ТАСС сообщение.
В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште – по 6 мм, Евпатории – 5 мм, Красноперекопске – 2 мм. «Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район – до 20 м/с, Евпатория – до 20 м/с, Черноморский район – до 19 м/с, Симферополь – до 17 м/с, Ленинский район – до 16 м/с», – добавили в пресс-службе.
Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили.
Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Напомним, из-за урагана в Турции было пиостановлено движение судов в проливе Босфор. Постардали 38 человек, четверо погибли.
Кроме того, стало известно, что генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной России ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».