Аксенов оценил планы украинских диверсантов

Взгляд
2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
Разделы

Сможет ли дорогая нефть победить коронавирус и США

Ситуация на рынке нефти заставляет серьезно задуматься Егор Алеев/ТАСС
Сразу два крупных западных инвестиционных холдинга ждут удорожания нефти до 150 долларов за баррель в следующие два года. Даже после резкого обвала в прошлую пятницу черное золото снова растет. Все это вряд ли обрадует США. Что помогает традиционному углеводороду оставаться на плаву в мире «зеленых» и при каких условиях нефть станет дефицитным и столь дорогим сырьем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские полярники получат уникальную станцию

Так будет выглядеть новый зимовочный комплекс станции «Восток» Елена Фокина
В Антарктиде началась разгрузка на лед поистине уникальных конструкций. Речь идет о модулях нового зимовочного комплекса станции «Восток», сравнимого по сложности с космическим аппаратом. Каким образом оно обеспечивает комфортную жизнь при 80-градусном морозе и почему работа в Антарктике имеет для России особую важность? Подробности...
Перейти в раздел…

«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Хайповыми видосами зло не победить

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Из десяти основных маршрутов афганского наркотрафика семь проходят через Горный Бадахшан. Этот наркотранзит контролируется полевыми командирами, а также британской военной разведкой МИ-6 и военной разведкой ДИС. Подробности...

Система психоневрологических интернатов – это позор России

Анна Федермессер
Анна Федермессер, президент фонда помощи хосписам «Вера»
Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Перейти в раздел…

Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

Перейти в раздел…

Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • С безразличием
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ОАК, «Сухой» и «РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию
    Суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России Украина попросила ЕС о финансовой помощи Сухогруз с углем из Находки затонул в Японском море Россию и Германию обвинили в затягивании пуска «Северного потока – 2»
    Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики Запасы воды в хранилищах Крыма утроились Франция запретила банкам инвестировать в «Артик СПГ-2»
    Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами Погребинский сравнил идею Примакова о репатриации с лозунгом «чемодан-вокзал-Россия» Саакашвили начали судить за растрату госсредств на ботокс и подарки женщинам Стало известно о продаже в России консервов с поддельной рыбой

    Главная тема


    Российские полярники получат уникальную станцию

    подготовка теракта


    ФСБ задержала агентов СБУ

    «агрессия против Украины»


    США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги»

    сферы влияния


    Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства

    Видео

    референдум 1991 года


    Украинская независимость построена на тотальном обмане

    экспорт будущего


    Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

    товары со скидками


    «Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

    «Белый лебедь»


    Россия получит ядерное преимущество над НАТО

    ноты Баха


    Наглость украинского посла поможет России

    афганский наркотрафик


    Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

    травма, а не правда


    Алексей Алешковский: Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

    работа гениев


    Игорь Мальцев: Как Beatles писали свои песни

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?

    Аксенов оценил планы украинских диверсантов

    2 декабря 2021, 11:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму.

    «Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    По словам Аксенова, разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму – «болтовня».

    «На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», – подчеркнул Аксенов.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
    		    1 декабря 2021, 17:59
    Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».

    Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.

    «Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.

    Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».

    «Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

    Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

    Коментарии (18)
    Лукашенко заявил, что его поездка в Крым станет признанием полуострова российским
    		    30 ноября 2021, 18:00
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». Он пояснил, что у него есть приглашение на полуостров.

    Говоря о признании Крыма Лукашенко отметил: «Если президент уже туда (в Крым) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят».

    По словам Лукашенко, конечно, это будет означать признание Крыма российской территорией.

    «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», – сказал он.  Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума, добавил белорусский лидер. Поездку он планирует начать с Севастополя.

    Он рассказал, что однажды плавал в Черном море вместе с Путиным на шхуне, и тот ему предложил посетить полуостров.

    «Я ему сказал: «Давай не на самолете, а не на этой лодке». Потому что, оказывается это надо сутки туда топать на этой шхуне», – добавил Лукашенко.

    Президент Белоруссии также добавил, что Путин много ему говорил о новой базе ВКС России в Севастополе.

    «Я ему и говорю: «Ну, когда пригласишь, тогда и полетим». Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент [Белоруссии] туда уже приехал с президентом России, ну какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это вопрос, которого не существует, между мной и Путиным такого вопроса нет», – заключил Лукашенко.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

    Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, заявлял председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». 

    Коментарии (122)
    Эксперт: Ответ Киева Минску «по полной программе» за Крым оплатят простые украинцы
    		    1 декабря 2021, 11:46
    Фото: Петр Сивков/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Разрыву отношений между Украиной и Белоруссией из-за Крыма будут рукоплескать Польша и весь Евросоюз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Киев пообещал действовать «по полной программе» в случае, если Минск «действительно» признает Крым российским.

    «Думаю, Киев опубликует пару антибелорусских санкционных указов сразу после того, как Лукашенко посетит Крым. Киев будет отвечать прежде всего дипломатически – отношения Белоруссии и Украины в этой сфере сведутся к такому же охлаждению, как и с Россией. Послы уедут в свои страны на консультации, останутся консулы. Когда подойдет к концу срок каденций, вместо послов в Киеве и Минске будут работать временные поверенные», – пояснил политолог, экономист Иван Лизан.

    По его словам, с экономическим ответом Киев торопиться не будет и станет искать пути диверсификации поставок товаров из Белоруссии. «Если с продукцией машиностроения это сделать будет достаточно просто, то с энергетикой все сложнее – Украина сильно зависима от импорта электроэнергии, светлых нефтепродуктов и удобрений из Белоруссии. Замещение поставок бензина и дизельного топлива из Белоруссии дорого обойдется Украине, потому что такого короткого транспортного плеча она больше нигде не найдет. Но Польша и Литва будут рукоплескать таким решениям Киева, ведь у них тоже есть свои мощности по нефтепереработке», – считает аналитик.

    Кроме того, на Украину будут ввозить недостающие товары контрабандой, добавил собеседник. «При этом Зеленский, конечно, в украинском информационном пространстве будет обставлять все так, как будто это не вынужденная мера, а шаг вперед в направлении евроинтеграции. Ряд украинских СМИ будут называть Зеленского молодцом, не упоминая, что эта «евроинтеграция» оплачивается из карманов простых украинцев», – подчеркнул Лизан.

    Помимо этого, необходимо учитывать то обстоятельство, что Лукашенко – человек с горячим нравом, отметил эксперт. «Белорусский лидер может резко отреагировать на такие шаги Киева и прервать переток электроэнергии на Украину в самом разгаре зимы. Так что Киев явно будет очень аккуратно подходить к экономическому разрыву с Белоруссией», – резюмировал политолог.

    «Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, по этому вопросу есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (5)
    Кулеба пригрозил Лукашенко действием «по полной программе» за признание Крыма
    		    1 декабря 2021, 07:43
    Фото: John Macdougall/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», – приводит РИА «Новости» текст заявления главы МИД Украины, которое цитирует «Укринформ». Кулеба подчеркнул, что Крым – это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

    Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил Лукашенко. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма. Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (58)
    На Украине захотели судить замглавкома Тихоокеанским флотом России
    		    1 декабря 2021, 07:51
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» направила в суд «обвинительный акт» в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского, заявили в «ведомстве».

    Березовскому, чье имя не упоминается в заявлении, инкриминируют «государственную измену» Украине и «создание и руководство преступной организацией», передает РИА «Новости».

    Как говорится в сообщении, первого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта «дела» на должность командующего ВМС Украины, однако сразу после назначения тот «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ» и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

    Как утверждают в «прокуратуре», своими действиями и решениями он способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

    До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке – начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. 1 марта его назначили командующим ВМС Украины, а 2 марта Березовский присягнул на верность крымскому народу. В конце марта глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего ЧФ.

    В апреле 2014 года президент России Владимир Путин утвердил бывшего главу ВМС Украины в должности замкомандующего Черноморским флотом. С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего ТОФ, ему присвоено звание вице-адмирала.

    Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти лиц из бывшего высшего офицерского состава ВМС Украины, включая Березовского. В апреле 2014 года Генпрокуратура Украины сообщала, что контр-адмирал Денис Березовский, занимавший ранее пост командующего украинских ВМС, объявлен в розыск.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Лукашенко о полетах «Белавиа» в Крым: А разве мы не летаем?

    30 ноября 2021, 21:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью рассказал, что местная авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым тогда, когда это понадобится Минску.

    «А разве мы не летаем в Крым? Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым. (...) Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», – приводит его словам РИА «Новости».

    Лукашенко рассказал, что в Крыму находится белорусский санаторий. Поэтому, если понадобится перевозить белорусов, тогда и начнутся полеты.

    «Слушайте, у нас руки развязаны», – отметил глава белорусского государства.

    Ранее сообщалось, что белорусский перевозчик готов проводить рейсы в аэропорт Крыма «Симферополь». Для запуска рейсов необходимо распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов грозящих санкций со стороны Украины.

    Сам Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил глава Белоруссии. 

    Коментарии (15)
    Стало известно о готовности «Белавиа» совершать полеты в Крым
    		    30 ноября 2021, 20:12
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» готов проводить рейсы в крымский аэропорт «Симферополь», пишут СМИ.

    Для этого нужно распоряжение Совета министров Республики Белоруссия и регулирование вопросов с вероятным санкционным давлением Украины против компании, сообщают «Вести. Крым».

    Ранее во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, существует соответствующая договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что поездка на полуостров станет признанием полуострова российским.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». 

    Коментарии (10)
    Гидрологи подсчитали запас воды в хранилищах Крыма

    2 декабря 2021, 08:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Запас крымских водохранилищ к началу зимы составил почти 106 млн кубометров – втрое больше показателя прошлого года, сообщил гидрометцентр полуострова.

    «Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу зимы составил 105,99 млн кубометров, что на 6,09 млн кубометров меньше, чем месяц назад», – передает РИА «Новости» сообщение гидрологов.

    Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников.

    Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом.

    В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

    Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

    Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года.

    Коментарии (3)
    Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова

    30 ноября 2021, 19:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова, это решение имеет формальный характер.

    «Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного председателя аннексированного Крыма (Украина не признает Крым российским – прим. ВЗГЛЯД)», — передает сообщение инстанции ТАСС.

    Фамилия Аксенова в документе не указывается, приводится лишь первая буква.

    Ранее офис генерального прокурора Украины ходатайствовал в Шевченковском районном суде Киева «о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». Однако 4 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого ходатайства, после чего прокурор подал жалобу. «По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено», – говорится в сообщении суда.

    Аксенов подозревается на Украине в совершении ряда уголовных преступлений, в частности «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем», в «террористическом акте, блокировании транспортных коммуникаций, захвате государственных или общественных зданий».

    Непосредственное задержание Аксенова невозможно, поскольку он находится в Крыму, таким образом, решение носит исключительно формальный характер.

    Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.

    Коментарии (5)
    Аксенов оценил решение Лукашенко посетить Крым

    30 ноября 2021, 21:43

    Текст: Вера Басилая

    Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле, чтобы он мог по достоинству оценить и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Глава Крыма уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

    В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

    Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

    Коментарии (3)
    Экстренные службы Крыма перевели в режим повышенной готовности

    1 декабря 2021, 02:57

    Текст: Антон Никитин

    Экстренные службы Крыма в ночь на среду переведены в режим повышенной готовности к возможным происшествиям после получения предупреждения от синоптиков об ураганном ветре и начала снегопада на полуострове, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин в эфире телеканала «Крым-24».

    «Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, все расчеты усилены, находимся в готовности к реагированию на оперативные события», – приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС России по региону.

    Он уточнил, что поступило несколько сообщений об отключении электроснабжения из-за снегопада. «Крымэнерго» работает оперативно и подключает потребителей. Фактов застревания в дороге или других сообщений, связанных с выпадением снега, пока еще не было», – добавил Ожигин.

    Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму до утра среды. Крымский Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. «В ближайшие 1-2 часа 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с», – говорится в тексте предупреждения. Такой ветер является опасным гидрометеорологическим явлением.

    Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что «сложная ситуация [складывается] в Ялте и горных районах». «Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности», – заявил глава республики Сергей Аксенов.

    Накануне ряд районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды. Ранее в Ялте, Алупке и Симферополе прошли дожди с песком из Северной Африки. Явление было замечено и в других районах Крыма. Из-за шторма оказались повалены деревья, перевернуты яхты, около 200 судов не смогли пройти через Керченский пролив. Из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек.

    Коментарии (0)
    Из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек

    30 ноября 2021, 09:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

    «В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    В региональном МЧС сообщили, что ураганный ветер, обрушившийся на Крым в понедельник, повредил 21 автомобиль и 10 кровель домов.

    «В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Ранее в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации сообщили, что две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра – одна в Керчи, вторая в Ялте.

    Коментарии (0)
    В Крыму прошел желтый дождь с песком из Северной Африки

    30 ноября 2021, 10:35

    Текст: Евгения Шестак

    В Ялте, Алупке и Симферополе прошел желтый дождь с песком из Северной Африки, сообщили в крымском гидрометцентре.

    По словам начальника крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, дождь с песком прошел в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине дня, в этот день на полуострове было до 20 градусов выше нуля, передает РИА «Новости»

    «Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение – вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», – сказала она.

    Любецкая добавила, что в Ялте, Симферополе, на востоке Крыма ветер характеризовался как «очень сильный». 

    Ранее в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации сообщили, что две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра – одна в Керчи, вторая в Ялте. Число пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек. 

    Коментарии (6)
    Судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды

    29 ноября 2021, 21:54

    Текст: Кристина Цыцура

    Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов, заявил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

    «С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто», – передает ТАСС со ссылкой на Кравченко.

    Сейчас скорость ветра составляет 15 метров в секунду, а, согласно данным синоптиков, погода будет лишь ухудшаться, ветер поднимется до 18 метров в секунду.  Из-за непогоды в Крыму несколько деревьев оказались повалены ветром.

    Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее сообщало о сильных дождях, снеге в горах и ветре порывами до 35 метров в секунде на протяжении всей недели. Местным жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. 

    Коментарии (1)
    Сильный ветер с Босфора повалил в Крыму несколько деревьев

    29 ноября 2021, 21:36

    Текст: Валентина Григоренко

    В Симферополе коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, который повалил девять деревьев в городе, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

    «На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ», – передает ТАСС сообщение.

    В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште – по 6 мм, Евпатории – 5 мм, Красноперекопске – 2 мм. «Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район – до 20 м/с, Евпатория – до 20 м/с, Черноморский район – до 19 м/с, Симферополь – до 17 м/с, Ленинский район – до 16 м/с», – добавили в пресс-службе.

    Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили.

    Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

    Напомним, из-за урагана в Турции было пиостановлено движение судов в проливе Босфор. Постардали 38 человек, четверо погибли.  

    Кроме того, стало известно, что генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной России ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •