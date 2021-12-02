Депутат Рашкин: Страну на уши подняли, как будто других проблем нет

Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что ситуацию вокруг незаконной охоты с его участием «уже все перемололи», подняв страну на уши, «как будто других проблем нет».

Рашкин заявил, что он будет работать со следователем, передает портал NEWS.ru.

«Я уже все сказал, это уже все перемололи, всю страну на уши подняли, «как будто других проблем нет». Давайте спокойно, есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания, а там посмотрим», – добавил депутат.

Напомним, в четверг стало известно о возбуждении уголовного дела против Рашкина о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности после задержания по подозрению в незаконной охоте на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Краснов обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.

Депутат заявлял, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, он признался, что не проверил разрешительные документы. Также он сравнил дело о нелегальной охоте против себя с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.