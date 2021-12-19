Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев

Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.

Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.

Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.

Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.

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