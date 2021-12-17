Путин заявил о быстром распространении «омикрона»

Последствия нового штамма коронавируса «омикрон» пока непонятны, однако он быстрее распространяется, это очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент России Владимир Путин.

«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого «омикрона». Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – передает РИА «Новости» его слова.

Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. «Мы это должны знать», – добавил Путин. И заметил, что «омикрон» быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются.

«Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», – сказал глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.

Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».