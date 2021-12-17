Цена газа в Европе упала на 11%

Стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу опускалась ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, показывая минус 11% к закрытию предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE.

По данным на 10.08 мск цены январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась на 9,65%, до 1511 долларов за тысячу кубометров, или 128,98 евро за МВт·ч, передает ТАСС.

В предыдущий торговый день биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке около 1575 долларов за 1 тыс. кубометров, при этом в течение дня превышалась отметка в 1700 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газпром в четверг не бронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу, 17 декабря. На аукционе были предложены мощности по прокачке 38,39 млн кубометров в сутки, но Газпром их не забронировал.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.