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15 декабря, среда | Последнее обновление — 16:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили беседу Путина и Си Цзиньпина
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В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»
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Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента.
По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости».
«Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание.
Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.
«Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала.
Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего».
На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».
Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия.
Украина ответила на слова о долге перед Россией
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Украинская сторона считает необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, заявил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.
Украина же обязывалась передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможной ратификацию соглашения Радой.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».
«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.
Украинский генерал назвал срок капитуляции Киева при войне с Россией
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Он заявил, что в первую очередь Москва сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». При этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти, сообщает РИА «Новости».
«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – сказал Кривонос.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На Украине объяснили, почему Россию бессмысленно отключать от SWIFT
Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский.
По его словам, исключить участника системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза, передает украинская газета «Факты».
При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.
Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.
«Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан», – резюмировал он.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
«Северный поток – 2» обвинили в лишении Украины реверса газа из Европы
После открытия «Северного потока – 2» Украина может лишиться возможности приобретать газ по реверсу в Европе, написали в статье для журнала National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
По мнению авторов публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной.
«Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку – 2» станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», – передает РИА «Новости» слова аналитиков.
Обозреватели пришли к выводу, что в отсутствии транзита и реверсивных поставок голубого топлива из европейских стран Украина станет «более уязвимой для возможного вторжения».
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», заявил, что это вопрос потребности: будет спрос – будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года.
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Немцы высмеяли главу МИД Германии за угрозы России
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Читатели немецкого издания Die Welt с иронией отреагировали на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о «тяжелых дипломатических и экономических последствиях», которые ждут Россию, в случае якобы возможного «вторжения» на Украину.
Как сообщает издание, на заседании Совета МИД Евросоюза глава МИД Германии Анналена Бербок «пригрозила» Москве «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессивных» действий. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности», – написала Renate B.
«Бербок угрожает, и [президент России Владимир] Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», – сыронизировал advocatus diaboli.
«Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей», – призналась Christiane M.
«Что за детское позерство. Неловко», – заявил Ulf K.
«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», – добавила Landfrau.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок призвала «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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США уличили в подготовке украинского вторжения в Донбасс
Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что лидеры западных стран вместо угроз в адрес Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса.
«Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», – отметил mitsu hirato, передает РИА «Новости».
«G7 – это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», – считает DARIUS47.
«Русофобия, как и любая фобия, – следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», – заявил Barbiers et guignoles.
«Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?» – поинтересовался JOEL VELASQUE.
«Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», – заметил tarte au marron.
Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы
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«Единственный способ для Украины перестать быть экономическим аутсайдером Европы – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения.
«Тимошенко пытается сложное комплексное явление объяснить скудным набором факторов. К падению ВВП Украины на душу населения привел не только энергетический кризис. Одним из базовых факторов стал Евромайдан, который запустил процесс экономического разрыва с Россией» – пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан.
Кроме того, по Украине ударила и потеря двух регионов – Донбасса и Крыма, которые вносили весомый вклад в ВВП. «Эти события привели к тому, что украинцы превратились из трудовых мигрантов в просто мигрантов. До 2014 года украинцы, уезжая на заработки, оставляли семьи в стране – таким образом, деньги все равно не утекали с Украины. Теперь же украинцы уезжают с семьями, и они больше никогда не вернутся назад. А это означает сокращение трудоспособного населения и, соответственно, падение ВВП», – детализировал собеседник.
По его словам, госорганы, со своей стороны, способствовали регрессу Украины. «Власть увлеклась казнокрадством и сократила ниже любых допустимых минимумов инвестиции в здравоохранение и образование. Теперь не готовятся и кадры на будущее. Логика власти такая: «Зачем вас учить, если вы все равно уедете», – посетовал Лизан.
Эксперт напомнил, что долгие годы украинцы жили параллельно с государством в плане налогов, получая зарплату в конвертах. «Для прекращения этой практики власти, грубо говоря, решили включить налоги в коммунальные платежи. Все юридические и физические лица начали сокращать потребление электричества, и это тоже отрицательно сказалось на экономике», – сказал собеседник.
Лизан также напомнил, что и сама Тимошенко «была архитектором газовых схем, она же вместе с Ющенко устроила «газовую войну», что подняло стоимость газа в несколько раз и также внесло вклад в развал экономики Украины».
«Мой прогноз удручающий: ничего не изменится, пока Украина не заберет у коллективного Запада свой суверенитет, не прекратит брать долги и не будет использовать госзакупки для запуска экономического роста. Самый реальный способ для Украины выйти из экономической ямы и перестать быть аутсайдером – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – резюмировал политолог.
Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом ранее во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.
Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».
В свою очередь, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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Генерал СБУ предупредил об опасности грез о танках на Красной площади
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о «танках на Красной площади», заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».
«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», – приводит слова генерала СБУ РИА «Новости».
Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. «Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет, уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также», – отметил генерал.
Напомним, в начале сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой
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Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала».
При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он.
Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года.
Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
Устроивший скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволен
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.
Агентство РБК-Украина сообщило об увольнении Гогилашвили, сославшись на источник в правительстве.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
США собрались призывать Россию к выполнению Минских соглашений
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы призвать к дипломатическому прогрессу в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации», – приводит слова пресс-секретаря американской администрации ТАСС.
«Есть одновременно много различных составляющих в настоящий момент», – подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие дипломатические шаги готовит Вашингтон.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы «встретиться с представителями правительства высокого ранга, обсудить наращивание Россией военных сил и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины».
«Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата», – отметила представитель американской администрации.
«В дополнение к этому наши специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, продолжают вести обширные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами <…>, и это тоже продолжится», – добавила Псаки.
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Согласно заявлению Госдепартамента США, Донфрид 13–15 декабря побывает в Киеве и Москве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине, предложив «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал «в будущем активировать» «нормандский формат» для поиска решения ситуации на Украине.
В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.
В прошлую пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков
Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков, заявила в эфире телеканала «Крым 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – цитирует ее РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к украинцам
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Более половины (52%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что украинцы – братский народ, еще 31% относится к ним нейтрально, как к одному из многих народов, свидетельствуют результаты опроса центра.
«Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовал свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.
Каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали ее братской страной (29%), просто соседом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%). Большинство опрошенных (64%) следят за событиями на Украине, причем следит внимательно 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее подавляющее участников общероссийского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценили воссоединение Крыма с Россией и считают позитивными последствия этого исторического события и для полуострова, и для страны в целом.
Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения
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Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.
Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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