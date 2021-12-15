В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием»

Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента.

По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости».

«Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание.

Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.

«Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала.

Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего».

На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию».

Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия.