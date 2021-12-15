Суд в ЮАР вернул в тюрьму экс-президента Зуму

Суд в ЮАР постановил, что осужденный за неуважение к суду экс-президент Джейкоб Зума, который был ранее условно-досрочно освобожден, должен вернуться в тюрьму, сообщил местный телеканал SABC News.

В сентябре министерство исправительных учреждений (DCS) ЮАР сообщило, что 79-летний Зума освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья.

«Высший суд в Претории распорядился вернуть бывшего президента ЮАР Джейкоба Зуму в тюрьму после постановления, что решение... о досрочном освобождении по состоянию здоровья было незаконным», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Ранее Конституционный суд Южно-Африканской Республики признал бывшего президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам заключения. Его обвинили в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это.

После заключения Зумы в тюрьму в ЮАР вспыхнули беспорядки. Для их подавления в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. В ходе беспорядков не менее 337 человек погибли.