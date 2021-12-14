Названы самые крупные и самые маленькие президентские гранты 2021 года

Фонд президентских грантов подвел итоги работы за 2021 год. Было подсчитано общее количество грантов и суммы, выделенные на их финансирование. Кроме того, названы проекты, получившие как самые крупные, так и самые маленькие гранты. Названы и те заявки, которые смогли получить грант только с десятого раза.

Фонд президентских грантов подвел результаты двух конкурсов и уже принял заявки на первый конкурс 2022 года, итоги которого будут подведены в январе. В 2021 году на конкурсы поступило более 22 тыс. инициатив, из которых более 4 тыс. получили поддержку на сумму 8,3 млрд рублей. Еще 6,9 млрд рублей составляет сумма софинансирования, которое проектные команды привлекают самостоятельно, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Проекты оценивало сообщество из 800 экспертов, в целом они провели более 47 тыс. экспертиз.

Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы, с общероссийским охватом. Среди них проекты «Пропавшие в кинохронике» – 48 млн рублей, «Биеннале театрального искусства – 2021» – 45 млн рублей, «Организация эффективной работы ресурсного центра поискового добровольчества» – 33 млн рублей. Иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике» – это трехмерная панорама, которая рассказывает о судьбах сотрудников киностудии «Ленфильм», прошедших Великую Отечественную войну. Авторы проекта воссоздают рельеф, макеты техники, элементы зданий и фигуры героев. Панорама дополнена медиа, аудио и световыми эффектами.

Самые маленькие гранты в 2021 году получили региональные проекты «Здоровье педагога – успех учебно-воспитательного процесса» – 65 тыс. рублей, «Студия киночтения Русский экран» – 86 тыс. рублей. Также грант получили активисты территориального общественного самоуправления «Осколяночка» села Яблоново Валуйского городского округа в Белгородской области в рамках проекта «Все краски лета». Вместе с односельчанами они украшают родные улицы в технике ярнбомбинг, что переводится как «взрыв пряжи» и означает уличное вязание. Участники создают арт-объекты, состоящие из вязаных элементов. Инициатива получила 93 тыс. рублей.

Среди победивших инициатив есть проекты, которые смогли получить поддержку только с 10 попытки. Например, «Центр компетенции сельской молодежи» из Чеченской Республики – 958 тыс. рублей, или «Создание центра профилактики и разрешения социальных конфликтов в условиях возникновения социальных рисков в обществе» из Республики Башкортостан – 2 млн рублей.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. За пять лет работы Фонд президентских грантов организовал 12 конкурсов (итоги 12-го конкурса будут подведены в январе 2022 года). Всего фондом поддержано более 20 тыс. проектовна сумму более 41 млрд рублей. Средний размер гранта составил 2 млн рублей.