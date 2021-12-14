Стало известно о разработке в России вакцины на основе частиц в клетках насекомых

Центр им. М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», – приводит ТАСС слова Ишмухаметова.

По словам ученого, на основе платформы инактивированных цельновирионных вакцин можно создавать новые препараты на основе новых штаммов.

С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова было разработано семь вакцин, в том числе полиомиелитная двухвалентная пероральная вакцина «Бивакполио» и жидкая вакцина от полиомиелита «Полиоваксин», вакцина для профилактики желтой лихорадки «Синсавак», вакцина клещевого энцефалита «Эвервак» и вакцина от коронавируса «Ковивак».

Ранее Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.