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Стало известно о разработке в России вакцины на основе частиц в клетках насекомых
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Центр им. М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», – приводит ТАСС слова Ишмухаметова.
По словам ученого, на основе платформы инактивированных цельновирионных вакцин можно создавать новые препараты на основе новых штаммов.
С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова было разработано семь вакцин, в том числе полиомиелитная двухвалентная пероральная вакцина «Бивакполио» и жидкая вакцина от полиомиелита «Полиоваксин», вакцина для профилактики желтой лихорадки «Синсавак», вакцина клещевого энцефалита «Эвервак» и вакцина от коронавируса «Ковивак».
Ранее Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма.
До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу.
Из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы
Вакцинированы от COVID были 11 человек из 16 прибывших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм «омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.
«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон», <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы – таких 11 человек, или перенесли заболевание – их семь», – передает ТАСС слова Поповой на Общем собрании Российской академии наук (РАН).
Ранее в России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон».
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Минздрав заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID
Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и начала немного снижаться, при этом количество заболевших остается большим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на канале «Россия 1».
«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико – более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, никакой угрозы жизни для пациентов с «омикроном», находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная.
Он отметил, что среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил Мурашко.
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В понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, из-за желания россиян уехать отдыхать за рубеж, поскольку закрыть границы невозможно.
Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.
Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», или о санитарных пропусках, будет обсуждаться в четверг, передает «Прайм».
Во вторник документ изучит профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представителей медицинского сообщества.
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Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, культурные учреждения, а также объекты розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медотвода.
Ранее законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах решили снять с рассмотрения парламентариев.
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Глава ВОЗ предупредил о серьезных проблемах после пандемии
Человечество после завершения пандемии коронавируса может столкнуться с более серьезными, чем прежде, проблемами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – пояснил глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС.
По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». В этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья. Следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».
Гендиректор добавил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».
Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».
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Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии.
Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19
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В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код.
«Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба.
Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода.
Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год.
Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике.
Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.
Власти Норвегии запретили барам продавать алкоголь из-за пандемии
Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Число заразившихся «омикроном» в Норвегии достигло 958 человек.
«Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя – по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях», – приводит слова премьер-министра королевства ТАСС.
Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон», который оказался заразнее предыдущих штаммов. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем штамм «омикрон» вызовет значительный рост числа заражений коронавирусом. В понедельник стало известно, что число случаев заражения «омикроном» в Норвегии достигло 958. По данным властей, полную вакцинацию от коронавируса пошли 70% жителей Норвегии старше 12 лет.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID
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В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.
Позже на совещании правительства с Путиным она отметила, что в России начали проработку получения сертификата переболевшими COVID-19 бессимптомно.
Напомним, российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19».
Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год
Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Спецборт МЧС доставил российских вирусологов в ЮАР
Самолет Ил-76 МЧС России с мобильной лаборатории и специалистами Роспотребнадзора на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
На борту Ил-76 МЧС России находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ», вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, а также центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщали, что российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с COVID-19, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса заразился коронавирусом. В прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Врач оценил пользу маски при «омикроне»
Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при этих вариантах инфекции больной выделяет больше вирусных частиц, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«С «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают. Особенно с «омикроном», – подчеркнул Крючков в беседе с Ura.ru.
Он добавил, что человеку с коронавирусом, чтобы заразить окружающих, надо меньше чихать и кашлять.
«Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска», – пояснил иммунолог.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».
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Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону»
В случае с распространением штамма коронавируса «омикрон» необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему развитию событий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У него поинтересовались, как исходя из какого сценария – оптимистического или пессимистического – в Кремле строят прогнозы по «омикрону».
«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», – передает слова Пескова ТАСС.
«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. [Была] прошлая волна [пандемии], мы через нее прошли, позапрошлая, и мы видим, что наработано много опыта», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что «омикрон» пока недостаточно изучен, однако Россия готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения.
«Диаметрально противоположные точки зрения ученых по «омикрону» говорят о том, что пока он недостаточно изучен. Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», – сказал пресс-секретарь президента.
«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая волна, мы через нее прошли. Мы видим, что наработано много опыта», – заявил Песков.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
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Врач объяснил причину вспышки гриппа в России
Рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями произошел из-за ослабления иммунной защиты от гриппа, отказа от вакцинации и влияния коронавируса, заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.
Медик уточнил, что в настоящее время в России циркулирует не менее одиннадцати вирусов различных типов. По его словам, вспышка гриппа переросла в активную стадию, самыми распространенными вариантами инфекционного заболевания стали H1N1 и H3N2.
«Многие люди не болели в последние два года гриппом, иммунитет не встречался с возбудителем, соответственно, не было дополнительной тренировки у организма. А так как иммунитет к этим формам вируса не стойкий и вырабатывается лишь при повторном заболевании, ситуация усугубилась еще и по причине того, что граждане не вакцинировались», – приводит «Вечерняя Москва» слова Тимакова.
По словам врача, коронавирусная инфекция частично уничтожает память иммунитета, поэтому он может не выработать антитела к заболеваниям, которые человек когда-то поборол.
Эксперт уточнил, что среди граждан, которые перенесли коронавирус, чаще встречаются заболевшие гриппом и иными ОРВИ.
«Есть еще одна особенность: дети, которые недавно вылечились от коронавирусной инфекции, но следом заболели гриппом, переносят его намного сложнее, а процесс лечения и восстановления тоже стал занимать больше времени», – отметил Тимаков.
Продолжительное отсутствие контакта с возбудителем гриппа, отказ от вакцинации от ОРВИ, влияние коронавируса на иммунитет – это, по словам медика, три совокупных фактора, которые и повлияли на рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями.
В заключение эксперт отметил, что пока неизвестно, как на грипп повлияет новый штамм коронавируса «омикрон».
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, превышение эпидемических порогов зафиксировано в 54 регионах России.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.
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Скворцова назвала новые последствия COVID
Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой на общественном собрании членов Российской академии наук.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг.
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В парламенте Якутии поддержали закон о QR-кодах в общественных местах
Депутаты собрания Якутии (Ил Тумэн) большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона.
«Принят отзыв Госсобрания (Ил Тумэн) к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – говорится в Telegram-канале Ил Тумэн Якутии.
Вы носите маски в общественных местах?
Всего проголосовали 56 депутатов. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался один.
Кроме этого, депутаты направят предложения по доработке федерального законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, допуск в которые требует представления документов, а также уточнению круга лиц по предоставлению QR-кода и дополнению установленного перечня документации.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
В тот же день первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума рассмотрит в первом чтении в четверг, 16 декабря.
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В России за сутки выявили 28,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 28 343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1989, Москве – 1976, Московской области – 1945.
Всего в стране выявлено 10 074 797 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1145 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 291 749 человек.
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За сутки выздоровели 34 084 человека, всего победили болезнь 8 млн 804 тыс. человек.
Накануне в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1215.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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