|
|
Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса, сообщил директор Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «альфа», – цитирует ТАСС Ишмухаметова.
По его словам, Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса «КовиВак».
«Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года – переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию», – передает РИА «Новости» слова Ишмухаметова.
Запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.
Он добавил также, что вакцина от коронавируса «КовиВак» пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину.
«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», – ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос на онлайн-собрании совета РАН по наукам о жизни.
Ранее Ишмухаметов заявил, что Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами
|
|
Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.
«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – цитирует ее слова ТАСС.
Также Попова рассказала, что повторная заболеваемость коронавирусом в России составляет в среднем 0,25-0,3%.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.
В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода
Кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода, выпустили в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре управления регионом.
В ролике Золушка говорит фее, что хочет поехать на бал, крестная же в ответ дает ей карету, кучера, платье и туфельки. Но Золушка грустно отмечает, что у нее нет QR-кода, поэтому она весь вечер будет чистить дома картошку.
В ЦУР Нижегородской области заявили, что сейчас много информации о вакцинации, люди сообщения пропускают и не воспринимают, хотя тема все же актуальная. Поэтому было решено выпустить необычный ролик, который привлек бы внимание.
«Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное. Минздрав поддержал нашу идею. И мы очень благодарны театру кукол, что они нас также поддержали и воплотили ее в жизнь», – цитирует руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексея Ушакова РИА «Новости».
Он сообщил, что роликом про Золушку не ограничатся, далее выйдут видео с другими персонажами известных сказок, которые будут публиковать в официальных пабликах Центра управления регионом Нижегородской области раз в неделю.
Помогали в записи ролика артисты нижегородского кукольного театра. Героями следующих выпусков станут персонажи спектаклей «Иван Царевич и Серый волк» и «Малыш и Карлсон».
Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте
Вопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <...> пока не поднималась», – цитирует ее ТАСС. Также она подчеркнула, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека.
-
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила Ким в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач-гематолог.
Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.
Ранее перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков: Конца и края пандемии пока не видно
Пандемия коронавируса не окончена и пока не ясно, когда она закончится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», – цитирует Пескова ТАСС.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Он отметил, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики этого заболевания до 2024 года необходимо, чтобы «каждый раз не продлевать» его отдельно.
«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», – указал представитель Кремля.
За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Представитель РПЦ: Опасность заболеть COVID-19 может привести людей к вере
|
|
«Смертельно опасные угрозы нередко становятся триггером к поиску смысла своего бытия не только в этом мире, но и за его пределами», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, комментируя публикацию о возможном влиянии пандемии коронавируса на религиозность людей.
«Конечно, нет такого алгоритма – «не верил, переболел ковидом, резко уверовал». Но мы знаем, что многие люди перед лицом смерти действительно переосмысливают свое существование и делают первые шаги к вере. Иногда шаг на эту первую ступень к Богу может привести нас к спасению и вечности», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы знаем, что в сложные времена, связанные с эпидемиями и другими катастрофами, люди нуждаются в помощи и духовной поддержке. Обратиться к Богу с молитвой – это нормальная человеческая реакция. Я думаю, это происходит и сейчас», – отметил собеседник.
Кипшидзе отметил – опасность, нависшая над человеком, может стать «спусковым крючком» к поиску Бога. Опасность заболеть COVID-19 как источник угрозы – не исключение. К вере после тяжелой болезни или иных потрясений могут прийти даже далекие от религии люди, в том числе атеисты, заметил Кипшидзе. «Но есть ли у нас в обществе полные атеисты – вот в чем вопрос, – рассуждает представитель РПЦ. – Наверное, полный атеист – это человек, который никогда не сталкивался с феноменом религиозности. Но наши атеистично настроенные соотечественники, тем не менее, получили образование и сформировались как личности в культурных условиях, которые неотделимы от его христианского наследия».
«Отечественная культура, литература, музыка – все эти области неразрывно связаны с православным христианством. Поэтому, по большому счету, человек, который принимает решения, важные для его мировоззрения – в том числе о том, верить ему или нет – уже примерно представляет себе, что такое быть христианином», – отметил Кипшидзе.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Добавим, что в минувшие выходные в патриархии в очередной раз поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал
наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и прививках от нее. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты отметили рост спроса на ДМС и услуги частных клиник из-за пандемии
|
|
Спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) и услуги частных клиник в период коронавируса особенно возрос в тех регионах, где наблюдаются проблемы с бюджетной медициной. В целом, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД специалистов, частная медицина и сектор платных медуслуг выиграли от пандемии.
«За последние годы тема здоровья однозначно стала восприниматься гораздо глубже в России. Корпоративные клиенты ДМС явно не уменьшились, хотя юридические лица и находятся в достаточно тяжелых экономических условиях. Однако сейчас виден явный интерес к ДМС со стороны физических лиц, особенно по ряду программ. Они касаются не совсем классического страхования (прикрепление к поликлинике, скорая и т.д.), а связаны с критическими заболеваниями (сердечно-сосудистыми проблемами, онкологией и т.д.)», – говорит президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Он отмечает, что за время пандемии возрос интерес к платным услугам медучреждений. Например, для лечения той же коронавирусной инфекции граждане начали обращаться не только в бюджетные учреждения, но и в частные клиники. «Многие крупные частные клиники подключились к лечению коронавируса, причем по полису ОМС, например, МЕДСИ. Известная история, что они также принимали пациентов, как и бюджетники. Тем не менее, у них есть и ряд платных услуг, чем состоятельные граждане активно пользуются, спрос на это однозначно есть. По аналогии работают и другие частные клиники», – подчеркивает собеседник.
При этом, востребованность частных клиник в России сильно зависит от региона, продолжает эксперт. Соответственно, где государственные клиники справляются с ситуацией с коронавирусом хуже, там «богатеют» частные учреждения. «В Нижнем Новгороде, например, очень хорошо организована работа медиков, поэтому там по большей части люди идут в бюджетные учреждения по ОМС, либо, если необходимо, по каким-то платным услугам. Соответственно, там и спрос на частные клиники ниже», – считает Кузнецов.
Глава общественной организации «Здравоохранение» Максим Стародубцев также отметил, что для сектора ДМС, как и для платной медицинской помощи, чем система здравоохранения государственная хуже, тем им лучше. А из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией данная корреляция только усиливается.
Он считает, что в последние два года частный сектор, а также система ДМС только выиграли. «ДМС ориентирована на частный сектор, либо на платные услуги бюджетных медицинских учреждений, которые в этой ситуации тоже получили приоритет. Публикаций финансового состояния клиник особо нет. Но для того, чтобы понять, как чувствует себя частное медицинское учреждение, достаточно взглянуть на фондовый рынок Российской Федерации, где мы видим колоссальный рост акций таких частных клиник как «Мать и дитя» и «Новейшая медицина», – рассказывает собеседник.
По мнению эксперта, значительный рост акций является на сегодняшний день наиболее ярким показателем востребованности – акции растут, а значит медицинский бизнес развивается и обзаводится новыми клиентами-пациентами.
В мае газета «Коммерсант» сообщала, что рынок ДМС, который пострадал в пандемию коронавируса, медленно восстанавливается. При этом спрос на полисы в основном сократился у малого бизнеса, а крупные компании оптимизируют программы. Все это не касается IT-сектора, который, напротив, расширяет количество застрахованных сотрудников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России всех пациентов с ОРВИ будут тестировать на COVID
Все пациенты с ОРВИ теперь обязательно будут тестироваться на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.
«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке», – заявила глава Роспотребнадзора, указав на то, что такая мера поможет «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в Роспотребнадзоре приняли решение, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов.
Российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител
Ученые из России создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать «дельта» и «гамма» варианты коронавируса, сообщил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты «дельта» и «гамма», – передает его слова ТАСС.
Макаров добавил, что высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, которым вводили антитела. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», – пояснил ученый.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.
Минпромторг заявил, что не ждет закрытия общепита из-за введения QR-кодов
Минпромторг не ожидает закрытия кафе и ресторанов в России, если будет принят закон о QR-кодах, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
«Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать», – цитирует министра ТАСС.
Поток посетителей будет зависеть от политики региона, касающейся ввода и реализации данного закона. Мантуров отметил, что большинство предприятий имеют прагматичный подход, если рассматривать альтернативы: работать по QR-коду или не работать совсем.
Увереннее себя сейчас чувствуют сетевые компании. Тяжелее же приходится именно индивидуальным предпринимателям.
«Но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке», – отметил Мантуров.
Также он напомнил о выделении средств в 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса.
-
Ранее правительство внесло в Госдуму проект поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Закон вступит в силу с 1 февраля, а пока можно предъявлять отрицательный тест на коронавирус, медотвод или QR-код. Обязательными QR-коды будут до 1 июня 2022 года.
Мосгорсуд признал законным решение не пускать в школы не сдавших тест на коронавирус
Мосгорсуд считает законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус и запрет депздрава столицы на посещение занятий не сдавшими такой тест, сообщили в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», – сообщили РИА «Новости» в суде.
В суде пояснили, что истец считал тестирование медицинским вмешательством, которое и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.
«Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа № 997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
Попова призвала прививать от гриппа всех переболевших COVID-19
Всех, кто переболел COVID-19, необходимо привить от гриппа, так как они входят в группу риска, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. <...> у нас группы риска для гриппа – [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети», – цитирует Попову ТАСС.
Также отдельной группой риска являются люди, уже переболевшие коронавирусом, указала глава ведомства.
За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19
В России необходимо нарастить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию, заявил президент страны Владимир Путин.
«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», – потребовал глава государства, передает РИА «Новости».
-
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Россия заявила о готовности помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом
Россия готова продолжать оказывать Молдавии содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку в республику российских вакцин, заявилминистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.
«Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», – передает ТАСС слова Лаврова.
Напомним, в конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что «министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V».
В Калининградской области пожилых обязали вакцинироваться
Для жителей Калининградской области старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию, соответствующее решение приняло региональное управление Роспотребнадзора.
«Постановляю пункт 1 (постановления «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – цитирует постановление главного санитарного врача региона Елены Бабур ТАСС.
Обязательную вакцинацию ввели для граждан, чья работа предполагает контакты с большим количеством людей еще 23 июня. Эта мера затрагивала работников сфер транспорта, общепита, образования, торговли, а также медиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в регионах начали прорабатывать меры об ответственности граждан старше 60 за отказ от вакцинации.