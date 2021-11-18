Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма

Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса, сообщил директор Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

«В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «альфа», – цитирует ТАСС Ишмухаметова.

По его словам, Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса «КовиВак».

«Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года – переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию», – передает РИА «Новости» слова Ишмухаметова.

Запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.

Он добавил также, что вакцина от коронавируса «КовиВак» пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину.

«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», – ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос на онлайн-собрании совета РАН по наукам о жизни.

Ранее Ишмухаметов заявил, что Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта».

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