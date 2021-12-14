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Голикова анонсировала клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID
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В декабре начнутся клинические исследования кожного теста для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Мы завершили доклинические исследования и в декабре планируем начало клинических исследований нового препарата... Это кожный тест для оценки клеточного иммунитета к COVID-19. Он разработан Санкт-Петербургским институтом Пастера», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
Ранее Голикова заявила, что регионы должны подготовиться к новогодним каникулам и обеспечить запас лекарств и резерв кислорода для ограничения распространения COVID-19.
Позже на совещании правительства с Путиным она отметила, что в России начали проработку получения сертификата переболевшими COVID-19 бессимптомно.
Напомним, российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «Мир 19».
Из 16 заразившихся «омикроном» в России 11 были вакцинированы
Вакцинированы от COVID были 11 человек из 16 прибывших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм «омикрон», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.
«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон», <...> среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы – таких 11 человек, или перенесли заболевание – их семь», – передает ТАСС слова Поповой на Общем собрании Российской академии наук (РАН).
Ранее в России разработали план реагирования при распространении штамма «омикрон».
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Толстой: Старая версия закона о QR-кодах могла помешать ездить к родственникам на похороны
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«В доработке нуждаются разные пункты проекта. Прежде всего, мы должны сделать так, чтобы права граждан не нарушались в условиях, когда вакцинация остается добровольной», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, комментируя снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте.
«Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», – подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, на сегодня в проекте много недочетов – как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».
«Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолетах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», – спросил парламентарий.
«Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», – отметил вице-спикер.
С законом связан еще один серьезный вопрос – выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», – указал депутат.
«Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждет поезд, он приехал, а у нее телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», – подчеркнул собеседник.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о необходимости предъявлять QR-код для поездок на транспорте. По словам Володина, решение принято в результате диалога «с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Как сообщил позднее его заместитель Петр Толстой, работа над проектом при этом все равно «продолжается». Предстоит «проанализировать все нюансы и замечания к правительственным инициативам», а также изучить «десятки тысяч обращений от граждан» и 130 отзывов от регионов, добавил вице-спикер.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что рассмотрение проекта закона «отложено на неопределенный срок». «Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – подчеркнул он.
Решение доработать закон о QR-кодах на транспорте прокомментировали и в Кремле. «С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, проект закона обязывал пассажиров поездов дальнего следования и самолетов предъявлять сертификат (QR-код) о вакцинации или о наличии антител к COVID-19. Рассмотрение проекта планировалось на 16 декабря.
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В «Единой России» указали на проблемы законопроекта о QR-кодах
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Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте решено отложить на неопределенный срок, на сегодняшний день он не готов к принятию, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. (…) На сегодняшний день законопроект не готов к принятию», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Турчак добавил, что «Единая Россия» обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Секретарь генсовета ЕР добавил, что диалог с правительством идет конструктивно и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии».
«Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – заключил Турчак.
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
Минздрав заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID
Заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась и начала немного снижаться, при этом количество заболевших остается большим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на канале «Россия 1».
«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико – более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, никакой угрозы жизни для пациентов с «омикроном», находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная.
Он отметил, что среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил Мурашко.
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В понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, из-за желания россиян уехать отдыхать за рубеж, поскольку закрыть границы невозможно.
Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».
До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.
Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах
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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», или о санитарных пропусках, будет обсуждаться в четверг, передает «Прайм».
Во вторник документ изучит профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с участием вице-премьера Татьяной Голиковой, комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле, а также представителей медицинского сообщества.
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Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, культурные учреждения, а также объекты розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медотвода.
Ранее законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах решили снять с рассмотрения парламентариев.
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Глава ВОЗ предупредил о серьезных проблемах после пандемии
Человечество после завершения пандемии коронавируса может столкнуться с более серьезными, чем прежде, проблемами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – пояснил глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС.
По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». В этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья. Следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».
Гендиректор добавил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».
Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».
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Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии.
Власти Норвегии запретили барам продавать алкоголь из-за пандемии
Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Число заразившихся «омикроном» в Норвегии достигло 958 человек.
«Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя – по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях», – приводит слова премьер-министра королевства ТАСС.
Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон», который оказался заразнее предыдущих штаммов. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем штамм «омикрон» вызовет значительный рост числа заражений коронавирусом. В понедельник стало известно, что число случаев заражения «омикроном» в Норвегии достигло 958. По данным властей, полную вакцинацию от коронавируса пошли 70% жителей Норвегии старше 12 лет.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Спецборт МЧС доставил российских вирусологов в ЮАР
Самолет Ил-76 МЧС России с мобильной лаборатории и специалистами Роспотребнадзора на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
На борту Ил-76 МЧС России находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ», вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, а также центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщали, что российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с COVID-19, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса заразился коронавирусом. В прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
-
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Врач оценил пользу маски при «омикроне»
Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при этих вариантах инфекции больной выделяет больше вирусных частиц, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«С «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают. Особенно с «омикроном», – подчеркнул Крючков в беседе с Ura.ru.
Он добавил, что человеку с коронавирусом, чтобы заразить окружающих, надо меньше чихать и кашлять.
«Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска», – пояснил иммунолог.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы. Позже стало известно о первом умершем от «омикрона».
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Песков посоветовал готовиться к «худшему» сценарию по «омикрону»
В случае с распространением штамма коронавируса «омикрон» необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему развитию событий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У него поинтересовались, как исходя из какого сценария – оптимистического или пессимистического – в Кремле строят прогнозы по «омикрону».
«Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо», – передает слова Пескова ТАСС.
«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. [Была] прошлая волна [пандемии], мы через нее прошли, позапрошлая, и мы видим, что наработано много опыта», – отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что «омикрон» пока недостаточно изучен, однако Россия готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения.
«Диаметрально противоположные точки зрения ученых по «омикрону» говорят о том, что пока он недостаточно изучен. Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», – сказал пресс-секретарь президента.
«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая волна, мы через нее прошли. Мы видим, что наработано много опыта», – заявил Песков.
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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
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Путин выступил против ограничений на транспорте под Новый год
Ограничения на транспорте под новогодние праздники вводить достаточно сложно, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения [на транспорте] подобного рода достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», – заявил глава государства в эфире «России 24».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Скворцова назвала новые последствия COVID
Коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы. В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой на общественном собрании членов Российской академии наук.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг.
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Врач объяснил причину вспышки гриппа в России
Рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями произошел из-за ослабления иммунной защиты от гриппа, отказа от вакцинации и влияния коронавируса, заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.
Медик уточнил, что в настоящее время в России циркулирует не менее одиннадцати вирусов различных типов. По его словам, вспышка гриппа переросла в активную стадию, самыми распространенными вариантами инфекционного заболевания стали H1N1 и H3N2.
«Многие люди не болели в последние два года гриппом, иммунитет не встречался с возбудителем, соответственно, не было дополнительной тренировки у организма. А так как иммунитет к этим формам вируса не стойкий и вырабатывается лишь при повторном заболевании, ситуация усугубилась еще и по причине того, что граждане не вакцинировались», – приводит «Вечерняя Москва» слова Тимакова.
По словам врача, коронавирусная инфекция частично уничтожает память иммунитета, поэтому он может не выработать антитела к заболеваниям, которые человек когда-то поборол.
Эксперт уточнил, что среди граждан, которые перенесли коронавирус, чаще встречаются заболевшие гриппом и иными ОРВИ.
«Есть еще одна особенность: дети, которые недавно вылечились от коронавирусной инфекции, но следом заболели гриппом, переносят его намного сложнее, а процесс лечения и восстановления тоже стал занимать больше времени», – отметил Тимаков.
Продолжительное отсутствие контакта с возбудителем гриппа, отказ от вакцинации от ОРВИ, влияние коронавируса на иммунитет – это, по словам медика, три совокупных фактора, которые и повлияли на рост заболеваемости россиян простудными заболеваниями.
В заключение эксперт отметил, что пока неизвестно, как на грипп повлияет новый штамм коронавируса «омикрон».
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за неделю вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, превышение эпидемических порогов зафиксировано в 54 регионах России.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.
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Москвичам объяснили, как продлить QR-код переболевшего COVID-19
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В Москве с 20 декабря срок действия QR-кода переболевшего COVID-19 продлевается до одного года, в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом москвичам объяснили, как продлить старый QR-код.
«Переболевшие более чем полгода назад (выздоровление с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года): новый сертификат переболевшего сгенерируется автоматически 20 декабря и будет действовать еще полгода с момента окончания действия предыдущего», – говорится в телеграм-канале оперштаба.
Тем, кто переболел менее чем полгода назад (выздоровление после 20 июня 2021 года), можно пользоваться сертификатом переболевшего до конца срока его действия, по истечении срока действия автоматически сгенерируется новый сертификат – еще на полгода.
Тем, кто выздоровел после 20 декабря 2021 года, QR-код будет сгенерирован сроком действия один год.
Новый сертификат переболевшего можно будет найти в разделе «Цифровой сертификат» электронной медицинской карты, на специальном сервисе mos.ru/qr, в приложении «ЕМИАС.ИНФО», в поликлинике.
Отмечается, что в случае, если человек и переболел, и вакцинировался, будет отображаться тот QR-код, у которого срок действия дольше.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года.
В парламенте Якутии поддержали закон о QR-кодах в общественных местах
Депутаты собрания Якутии (Ил Тумэн) большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона.
«Принят отзыв Госсобрания (Ил Тумэн) к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – говорится в Telegram-канале Ил Тумэн Якутии.
Вы носите маски в общественных местах?
Всего проголосовали 56 депутатов. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался один.
Кроме этого, депутаты направят предложения по доработке федерального законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, допуск в которые требует представления документов, а также уточнению круга лиц по предоставлению QR-кода и дополнению установленного перечня документации.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
В тот же день первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума рассмотрит в первом чтении в четверг, 16 декабря.
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