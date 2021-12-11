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На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
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Генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции объединенных сил в Донбассе.
«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинские новости».
Ранее на Украине заявили о начале строительства завода по производству военных дронов.
В ноябре турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Украина собралась подать иск против ЕС
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В ближайшие дни Украина подаст иск против ЕС, так как Польша отказывается увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году, сообщил замминистра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.
На конференции «Пять лет экономического сотрудничества ЕС – Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли» он заявил, что отказ Польши «противоречит» соглашению. По его словам, «это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».
Качка заявил, что позиция Варшавы наносит урон не только украинским, но и европейским компаниям. Киев надеется, что ситуация изменится, иначе Украина может ввести ответные ограничения. Польша согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на грузоперевозки, Киев просит 200 тысяч.
Напомним, Украина хочет скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни.
Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан.
«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.
Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Американский пехотинец подсчитал, сколько Украина продержится в войне с Россией
Российский армии хватит 30 минут, чтобы разгромить украинские войска, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, чьи слова приводит The New York Times.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – передает его слова «Царьград» со ссылкой на NYT.
Аналогичного мнения придерживаются даже некоторые украинские военные. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что если Киеву не помогут западные страны, то справиться с Россией не получится. Он пояснил, что без поддержки украинская армия станет разрозненной, а командование перестанет координировать оборону.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наносить удар по Украине.
Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.
По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
Зеленский пожаловался на «культ России» в Европе
Европа создает культ России, а некоторые люди «цинично» думают о «своих рынках», а не об Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось». «Мы ж сами виноваты в этом», – сказал он, добавив, что «откровенно говорил про это европейским коллегам».
«Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент России верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Зеленский отметил, что «пока мощные санкции никто ни с кого не снимал». По его словам, «все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику». При этом, как заявил украинский президент, «не все государства думают про Украину или людей», есть «много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит». Зеленский заявил, что «поэтому всем непросто».
Напомним, Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан. Он не исключил референдум по Донбассу и заявил о сохранении угрозы госпереворота на Украине. Зеленский также сказал, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум».
В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией
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Количества имеющихся у Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией, считает обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Он отмечает, что эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и скрыться в безопасное место. Но при помощи имеющихся FGM-148 Javelin («Джавелин») снарядить можно лишь три из 28 украинских батальонов, передает РИА «Новости».
Автор отмечает, что эти установки уязвимы для огня артиллерии, поскольку их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты.
В случае военного конфликта «Джавелины» будут играть второстепенную роль, пояснил эксперт.
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Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом
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Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщили СМИ.
«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».
Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений.
Отмечается, что ранее в данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Зеленский не исключил референдум по Донбассу
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», – сказал он в интервью телеканалу «1+1», передает РИА Новости».
Ранее украинский лидер говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным. Якобы в этом украинскую сторону поддерживают коллеги из европейских стран и США.
Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали.
Хорваты раскритиковали визит своего премьера на Украину
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Сообщение главы правительства Хорватии Андрея Пленковича о визите на Украину вызвало поток критики в соцсетях от его сограждан.
В частности, Пленковичу предложили продать Украине приобретенные Хорватией во Франции истребители Rafale, «пока они еще на рынке», передает РИА «Новости».
Некоторые комментаторы заявили, что Пленковичу следовало посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, другие задались вопросом, как Москва расценит визит Пленковича на Украину. Его обвинили в том, что он «по указанию Брюсселя провоцирует Россию», «злит «большого брата» в ущерб хорватам» и «сервильно служит ЕС». «Похлопает нам Путин в ладоши за такое исключительное достижение», – говорится в одном из комментариев.
Другие комментаторы беспокоились, что теперь для Хорватии подорожает газ из России, что придется «третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте» и советовали премьеру остаться и самому записаться добровольцем в украинскую армию.
Не осталось без внимания и отсутствие строгих эпидемиологических мер у хорватской делегации в Киеве: «Господа, вы в закрытых помещениях. Где ваши маски? Думаете, народ не соображает», – заявил пользователь Zlatko Ujo Bartolovic.
Пользователь Mato Bosjak заявил, что «премьер самой коррумпированной, бедной, расселенной, до основания разворованной страны без правосудия раздает советы успеха».
Напомним, Пленкович посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины.
Захарова предложила Украине проползти в НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, который пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО.
«Ползком?» – предложила Захарова в Facebook.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум». Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему.
Зеленский пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО
Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум», заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно?», – сказал Зеленский. Украинский президент заявил, что необходимо «обойти шлагбаум», но «не выходит обойти», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Зеленский заявил: «Президент Байден сказал публично, что НАТО и членство в альянсе – это выбор не США и России и любой страны альянса. Это выбор общества Украины, выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а те страны, о которых я раньше сказал». По мнению Зеленского, «важно, что думает народ Украины».
Напомним, президент США Джо Байден обсудил с лидерами восточного фланга НАТО Россию и Украину. Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
США призвали Германию к санкциям против России в случае эскалации на Украине
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Вашингтон заинтересован в партнерстве с Германией в вопросе экономических мер против России в случае эскалации на Украине, сообщил минфин США.
Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с новым главой финансового ведомства Германии Кристианом Линднером. Она «подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины» и обсудила с Линднером «меры, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», передает ТАСС.
Президент США Джо Байден сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден «с нетерпением ожидает совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание Россией военных сил вдоль границы с Украиной».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В США заявили об отложенной Вашингтоном отправке военной помощи Украине
Вашингтон подготовил дополнительную военную помощь для Украины на 200 млн долларов, но отложил отправку, заявили источники.
Источники NBC News заявили, что помощь подготовили в последние недели. Однако Белый дом отложил отправку вопреки желаниям Украины и ряда членов Конгресса США. Речь идет о небольшой партии оружия и военной техники. Отправку отложили, чтобы получить больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности и сохранения рычагов воздействия «в случае нападения со стороны России». При этом у США есть другие варианты помощи Киеву, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен «в случае вторжения России», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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НАТО отказалось идти на компромисс с Россией по Украине
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НАТО не пойдет на компромисс по поводу права европейских стран вступать в альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На вопрос о том, может ли НАТО отказаться от планов по вступлению Украины в альянс, Столтенберг заявил, что «каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь». По его словам, «путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс». Столтенберг заверил, что «отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим».
При этом генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс «готов сесть за стол переговоров с Россией». Однако, по его словам, НАТО «не пойдет на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», передает РИА «Новости».
Напомним, МИД России заявил, что курс США и других стран Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам. МИД заявил о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
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