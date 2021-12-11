В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне» Подозреваемого в избиении экс-замминистра энергетики актера задержали 11 декабря 2021, 15:56 Текст: Вера Басилая

Актер Глеб Нейжмак-Иорданский, который подозревается в избиении в Москве бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко, задержан, решается вопрос об его аресте. «Нейжмак-Иорданский задержан, материалы его дела будут переданы в Дорогомиловский суд Москвы для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В суде подтвердили, что следствие ходатайствовало об избрании Нейжмак-Иорданскому меры пресечения в виде ареста. «Заседание по вопросу его меры пресечения состоится 13 декабря, в 14:30 мск. В отношении Нейжмак-Иорданского возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», – отметили в суде. Напомним, друга актера Панина Глеба Нейжмак-Иорданского, известного под именем Люцифер обвинили в избиении своего соседа, экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Конфликт между ними произошел из-за двери подъезда. Нейжмак-Иорданский напал на соседа и сильно его избил за сделанное ему замечание. С многочисленными травмами Тропко попал в больницу, где спустя две недели скончался. По данным СМИ мужчина умер от коронавируса, но родные Тропко обвинили в его гибели Глеба Нейжмак-Иорданского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти первого экс-замминистра энергетики после избиения. Он также инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК. После этого актера вновь задержали.

Увидевшие метро Москвы пользователи Reddit назвали США 117-й страной мира 9 декабря 2021, 01:00

Фото: Bryan Smith/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В американской социальной сети Reddit пользователи оценили открытие десяти станций метро в Москве и признали, что «страна Третьего мира» такого сделать бы не смогла. При этом Соединенные Штаты они назвали «117-й страной мира». В соцсети опубликовали пост, где обсудили открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в Москве. В посте утверждается, что «такая страна Третьего мира, как Россия, тратит все свои деньги на подземную архитектуру». Однако в комментариях удивились, как выглядит общественный транспорт в «стране Третьего мира», и сравнили транспортную инфраструктуру с американской. «Чем же тогда является Америка? 117-й страной мира?» – задался вопросом комментатор с никнеймом __hrga__. «[Россия] – буквально страна Второго мира, следуя первоначальному определению. Современное определение я не знаю, но я почти уверен, что это не Третий мир», – подчеркнул пользователь Fenragus. «Я знаю о ненависти американцев к русским, но называть Россию страной Третьего мира – это слишком глупо. Неужели эти идиоты думают, что у россиян нет интернета?» – пишет пользователь BlitzPlease172. Напомним, во вторник президент России Владимир Путин дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В пресс-службе мэр Москвы пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции. По окончании торжественной церемонии глава государства отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км. Бросивший в лужу клиентку водитель такси в Москве оказался ее мужем 9 декабря 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

Водитель такси в Москве и избитая им девушка оказались семейной парой, тем не менее мужчина на время проверки отстранен от работы, заявили в службе сервиса такси. «Ситуация произошла не на заказе. В ходе проверки выяснилось, что это была семейная ссора. Мы против любого проявления насилия и грубости, поэтому на время разбирательства временно закрыли водителю доступ к сервису», – пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе «Яндекс Go». Ранее в соцсетях появились кадры, на которых водитель «Яндекс.Такси» в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой в Москве ударил садившуюся в салон девушку дверцей машины, схватил ее за волосы, выволок из автомобиля и толкнул в лужу на проезжей части дороги. Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта. Ранее Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира. Москвича ранили ножом у входа в метро 10 декабря 2021, 12:42 Текст: Алексей Дегтярев

Мужчину у входа на станцию московского метро «Славянский бульвар» на Покровской линии ранил неизвестный, потерпевшего госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по столице. «10 декабря около 10.30 мск в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена «Славянский бульвар». По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Там уточнили, что сейчас устанавливаются причины произошедшего, подозреваемого ищут. Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной инцидента мог стать словесный конфликт. Сейчас проводится опрос потерпевшего. «Предварительно, между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из его участников нанес травму оппоненту. Точная причина будет установлена в ходе разбирательства», – пояснил собеседник. Осенью на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошел конфликт. По словам очевидцев, один из пассажиров заступился за девушку. После этого обвиняемые начали его избивать. Один из нападавших кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение. После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика. Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда. Друга актера Панина обвинили в гибели экс-замминистра энергетики 9 декабря 2021, 15:25 Текст: Вера Басилая

Близкий друг скандально известного актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина Глеб Нейжмак-Иорданский, известный под именем Люцифер, подозревается в жестоком избиении пожилого соседа, который скончался в больнице якобы от полученных травм. Родственники погибшего обвиняют в гибели мужчины актера Глеба Нейжмака-Иорданского и требуют привлечь его к уголовной ответственности. Конфликт между 31-летним Нейжмаком-Иорданским, в узких кругах известным под именем Люцифер, и его соседом, бывшим первым замминистра энергетики России 69-летним Леонидом Тропко произошел возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова 18 ноября. Утром в день трагедии Нейжмак зачем-то подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Тропко, который является старшим по подъезду, сделал ему замечание, объяснив, что такие манипуляции делать нельзя, поскольку электроника выходит из строя, вследствие чего приходится скидываться на новый замок. В ответ Люцифер пригрозил соседу расправой, пишет «Московский комсомолец». Актер подкараулил соседа вечером, и жестоко избил его. Пенсионер от ударов потерял сознание, но нападавший не успокаивался и продолжал забивать жертву ногами. С тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы пенсионера госпитализировали, спустя две недели он скончался в больнице. Родные написали заявление в полицию, опознав злоумышленника при помощи видеокамер во дворе, которые зафиксировали место преступления. Нейжмак опроверг причастность к этому инциденту, заявив, что находится на свободе и его никто не задерживал. Подробности о смерти бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко стали известны «Пятому каналу». Согласно обновленным данным, причиной смерти Тропко стал коронавирус. У него пенсионера было диагностировано 90% поражения легких. Ранее российский актер Петр Томашевский из сериала «Склифосовский» подрался и попал в больницу с сотрясением мозга. Моргенштерн ответил на обвинения в торговле наркотиками в новой песне 9 декабря 2021, 16:19

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

В Сети появилась новая песня рэпера Моргенштерна (Алишера Валиева) «Домой», в которой он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях. «Видали, как я дал по ******? [уехал] Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбэк Оксимирона (рэпер выпустил альбом 1 декабря – прим. ВЗГЛЯД). Я нечаянно, старый, sorry», – поет Моргенштерн. Музыкант в песне рассказывает о проверках его ресторана KAIF. «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness [«счастье»]», – говорится в треке, который цитирует Tjournal. Кроме того, Моргенштерн отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях». «Это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», – говорит Моргенштерн. Между тем концертный директор музыканта заявил РИА «Новости», что рэпер сегодня вернется в Россию. Однако позже в беседе с Ura.ru концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе назвал это высказывание шуткой. «Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Поэтому ничего не могу сказать. Моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», – сказал он. Ранее сообщалось, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай вскоре после критики исполнителя со стороны главы СК. «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи», – заявил Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА. При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России. Установлены участники драки в переходе у метро в Москве 11 декабря 2021, 14:17

Фото: Новодережкин Антон/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерово. «В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения», – говорится в сообщении ГУ МВД. Устроивших драку в подземном переходе задержали благодаря камерам видеонаблюдения, передает АГН «Москва». Все трое доставлены в полицию, по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка, Отметим, что в столичном метро участились случаи драк: конфликт между пассажирами произошел в конце ноября на станции «Пушкинская», полицию вызвал машинист; до этого на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего мужчины. Наиболее резонансным стал конфликт в октябре, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело. В Москве начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей 8 декабря 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

В столице зафиксирован рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних в последние недели, сообщил департамент здравоохранения города. «Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет ниже на 80%, среди детей 3-6 лет ниже на 73,2%, среди детей 7-14 лет ниже на 23,5%. Вместе с тем, в последние недели наблюдается рост госпитализаций по ОРВИ и гриппу среди детей», – сообщается на сайте департамента. В ведомстве добавили, что объемы госпитализаций выше значений за аналогичные периоды последних двух лет. Для обеспечения заболевших стационарной медпомощью дополнительно развернуто 450 коек в детской больнице имени Святого Владимира и двух других медучреждениях. Департамент подчеркнул, что сообщения о нехватке препаратов для гриппа в детских больницах не соответствует действительности. «Медицинская помощь и детям и взрослым оказывается в полном объеме. Лекарственных препаратов, в том числе для проведения противовирусной терапии для лечения гриппа и ОРВИ достаточно во всех медицинских организациях», – указали там. Водителей предупредили о серьезных последствиях подмены номеров 11 декабря 2021, 11:56 Текст: Кристина Цыцура

Некоторые водители снимают государственные регистрационные номера или ставят подложные, чтобы безнаказанно оставлять автомобиль в запрещенных местах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы и предупредили о последствиях. «Не надо так – во-первых, автомобиль эвакуируют по регламенту Антитеррористической комиссии (действует с 2017 года) для проверки полицией, чтобы выяснить, не числится ли авто в угоне и не причастно ли к криминалу, а искать, на какую именно спецстоянку, будет сложно (номеров ведь нет). А во-вторых, если водитель нарушил правила, то ему придется оплатить не только штраф, но и перемещение и хранение на спецстоянке. Если правила нарушены не были, то платить за эвакуацию не нужно», – говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с начала года на спецстоянки отправили более 4,5 тыс. машин без номеров или с поддельными. В дептрансе добавили, что чаще всего среди нарушителей попадаются именно владельцы люксовых автомобилей: Tesla перемещали 27 раз, Lamborghini – 8 раз, а Maserati, Maybach, Rolls-Royce по 2 раза, по одному разу на спецстоянку отправляли Ferrari и Aston Martin. Ранее в департаменте назвали марки машин, которые чаще всего эвакуировали в Москве в 2021 году. Возглавил рейтинг эвакуированных автомобилей Mercedes-Benz. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Помогавшего задержать стрелка в столичном МФЦ решено наградить 8 декабря 2021, 20:54 Текст: Кристина Цыцура

Глава полиции Москвы Олег Баранов распорядился наградить мужчину, который помог полицейскому задержать злоумышленника, устроившего стрельбу в МФЦ. «Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника до прибытия оперативной группы», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Полицейский обезоружил стрелявшего, отбросив в сторону пистолет и нож. Принято решение о поощрении неравнодушного, чьи действия помогли сотруднику полиции не дать злоумышленнику скрыться с места происшествия. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев принял решение внести президенту преставление о награждении старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе ребенок. Согласно предварительным данным, нападавшим стал 45-летний военный Сергей Глазнов. Он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие не было зарегистрировано. Пробки в Москве достигли десяти баллов 10 декабря 2021, 18:48 Текст: Вера Басилая

В Москве вечером в пятницу пробки достигли 10 баллов из-за предпраздничных поездок по торговым центрам, москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. «Движение на 17.30 – 10 баллов. Основная причина – начало периода предпраздничных поездок в торговые центры и работы», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что движение станет свободней после 20 часов. «Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центре быстрей всего на метро, в сторону области на городском транспорте, МЦД или такси. Городской транспорт работает штатно. Автомобили едут со средней скоростью 24 км/ч, автобусы – 27 км/ч. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто», – дополняется в сообщении. Ранее в Москве из-за снегопада десятибалльные пробки продержались более трех часов. Собянин назначил компенсации погибшим и пострадавшим при стрельбе в МФЦ 9 декабря 2021, 14:31 Текст: Алексей Дегтярев

Московское правительство намерено выплатить семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей, такое распоряжение подписал глава города Сергей Собянин. «Семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере 1 млн рублей (на каждого погибшего (умершего)», – цитирует документ РИА «Новости». На ваш взгляд После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг? Да

Нет

Также пострадавшим и госпитализированным планируется выплатить по 500 тыс. рублей. Напомним, 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Сам стрелявший заявил, что боевой пистолет изготовил из охолощенного, чтобы защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне» 11 декабря 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь. «Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram. Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты. В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда. Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы. Летевший в Краснодар самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево 11 декабря 2021, 11:11 Текст: Кристина Цыцура

Пассажирский самолет, летевший рейсом Москва – Краснодар, в субботу утром совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили в экстренных службах. «Boeing-737 вылетел из Шереметьева в 06.34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника. Через 1 час 10 минут благополучно совершил посадку. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось, что самолету, летевшему рейсом Каир – Москва, пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за подозрительного сообщения на одном из сидений. Тело мужчины найдено у Дома на набережной в Москве 11 декабря 2021, 14:38 Текст: Вера Басилая

Около одного из подъездов Дома на набережной в центре Москвы, найдено тело мужчины с признаками падения с высоты. Тело было обнаружено с признаками падения с высоты, речь может идти о суициде, передает РИА «Новости». На место ЧП прибыли полиция и «скорая помощь». Ранее в Москве мужчина покончил с собой после того, как его дочь написала заявление в полицию, обвинив отца в сексуальном насилии в детстве. Дело о драке в переходе у метро в Москве передали в СК 11 декабря 2021, 15:41 Текст: Вера Басилая

Уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве передано в СК, расследование контролируется прокуратурой города. «Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в подземном переходе в Москве, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом с метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка,