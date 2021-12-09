Друга актера Панина обвинили в гибели экс-замминистра энергетики

Близкий друг скандально известного актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина Глеб Нейжмак-Иорданский, известный под именем Люцифер, подозревается в жестоком избиении пожилого соседа, который скончался в больнице якобы от полученных травм.

Родственники погибшего обвиняют в гибели мужчины актера Глеба Нейжмака-Иорданского и требуют привлечь его к уголовной ответственности.

Конфликт между 31-летним Нейжмаком-Иорданским, в узких кругах известным под именем Люцифер, и его соседом, бывшим первым замминистра энергетики России 69-летним Леонидом Тропко произошел возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова 18 ноября.

Утром в день трагедии Нейжмак зачем-то подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Тропко, который является старшим по подъезду, сделал ему замечание, объяснив, что такие манипуляции делать нельзя, поскольку электроника выходит из строя, вследствие чего приходится скидываться на новый замок. В ответ Люцифер пригрозил соседу расправой, пишет «Московский комсомолец».

Актер подкараулил соседа вечером, и жестоко избил его. Пенсионер от ударов потерял сознание, но нападавший не успокаивался и продолжал забивать жертву ногами.

С тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы пенсионера госпитализировали, спустя две недели он скончался в больнице.

Родные написали заявление в полицию, опознав злоумышленника при помощи видеокамер во дворе, которые зафиксировали место преступления. Нейжмак опроверг причастность к этому инциденту, заявив, что находится на свободе и его никто не задерживал.

Подробности о смерти бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко стали известны «Пятому каналу».

Согласно обновленным данным, причиной смерти Тропко стал коронавирус. У него пенсионера было диагностировано 90% поражения легких.

Ранее российский актер Петр Томашевский из сериала «Склифосовский» подрался и попал в больницу с сотрясением мозга.