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Минтранс запланировал запустить беспилотники по всей трассе Москва-Петербург
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Минтранс России намерен запустить беспилотные грузоперевозки на всем протяжении трассы М-11 Москва-Петербург раньше запланированного срока: в третьем квартале 2023 года вместо 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства.
«Запуск беспилотного движения на всем беспилотном логистическом коридоре М-11 планируется раньше срока – в третьем квартале 2023 года. Это стало возможным благодаря ускорению сроков строительства обхода Твери на трассе М-11 (с 2024 на 2023 год)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что окончательное решение по стоимости проекта еще не принято, ведется корректировка. «Корректировка стоимости проекта связана с тем, что в процессе переговоров большинство перевозчиков и разработчиков ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств – ред.) высказались о том, что им нужны специальные точки на трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в беспилотный режим. Ранее эти затраты не закладывались в стоимость проекта», – пояснили в пресс-службе.
При этом запуск тестовых беспилотных поездок на некоторых участках М-11 возможен уже в 2022 году, когда на трассе будет запущен экспериментальный правовой режим.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что уже к 2030 году в России пятая часть междугородних перевозок будет приходиться на беспилотный и высокоавтоматизированный транспорт. Вырастет и доля перевозок беспилотниками в крупнейших городах страны.
В рамках стратегии до 2030 года предлагается построить и реконструировать дороги федерального значения. В частности, речь идет о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева», участках ЦКАД в Московской области, Западном скоростном диаметре в Петербурге, а также о строительстве дорог регионального и местного значения. Согласно прогнозу, к 2035 году пассажиры смогут на общественном транспорте или автомобиле добраться до магистральной инфраструктуры и до муниципального центра в пределах двух часов, а до центра соседнего субъекта РФ – в пределах пяти часов.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»
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Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники Financial Times.
В материале отмечается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект. Однако, как утверждают близкие к новому правительству ФРГ источники издания, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Как уточняется, такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России, передает РИА «Новости».
В среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян
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Пользователь американского сайта Reddit из России рассказал жителям США о правах в сфере трудового законодательства, которые есть у российских граждан, но нет у американцев.
Россиянин рассказал, что он живет в городе-миллионике в пяти часах езды от Москвы и на сайте зарегистрировался в основном из-за мемов, однако его шокировала статья о правах американцев, и он решил рассказать, как обстоят дела с трудовым законодательством в России.
«Ребята, я просто в шоке. Вы действительно должны быть на баррикадах прямо сейчас с такими условиями работы. Позвольте мне объяснить, почему это так, простыми фактами», – написал пользователь на Reddit.
Он пояснил, что в России «каждый работник, от посудомойки и кассира до топ-менеджеров, имеет следующие права»: «14 дней отпуска каждые шесть месяцев. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей (логично летние каникулы)», – начал рассказывать американцам россиянин.
Он перечислил права, касающиеся оплаты больничного, оплаты сверхурочной и ночной работы и условий увольнения. Также россиянин объяснил американцам особенности отпуска по уходу за ребенком в России.
«Вы – самая богатая страна в мире. Ваши компании безумно богаты, и они обращаются со своими работниками как с дерьмом», – отметил россиянин, обращаясь к американским пользователям сайта.
Он призвал граждан США создавать союзы, отстаивать свои права, увольняться и просить других уволиться, если условия очень плохие.
В комментариях многие поблагодарили россиянина за такое просвещение и согласились, что права сотрудников в России во многом лучше.
«Спасибо вам от одного выгоревшего американского рабочего, солидарен с вами», – написал один из пользователей.
«Таким образом, в России права трудящихся лучше, чем в Штатах. Круто», – отметили в комментариях.
«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост пользователь с ником FutureDeadAlcoholic.
«Американская пропаганда говорит, что вы должны работать, чтобы заработать как можно больше денег, не помогайте своему сообществу или своему соседу, просто служите себе, зарабатывайте деньги и еще больше денег. Вот почему американские миллиардеры не будут платить своим работникам справедливую заработную плату, достаточную только для того, чтобы они могли оставаться богатыми и сосредоточиться на прибыли», – объяснили в комментариях.
«Это правда? (…) Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель. Сам автор текста ответил ему: «У меня они есть (перерывы и обед)! Обед – 60 минут и перерывы – 5x15 минут в 9-часовую смену».
«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», – добавили американцы.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.
В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией», – приводит мнение Кивы РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что Киев и его партнеры пытаются таким образом «убить двух зайцев»: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод <…> на войну». Кива назвал сообщения западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждет «пик экономического краха».
«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», – уверен политик.
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Ранее стало известно, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает газопровод «Северный поток – 2», но может заблокировать проект в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В среду Германия и США договорились о закрытии проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Нижегородца отдали под суд за изнасилование и убийство морпеха США
Правоохранители завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 34-летней американки в Нижегородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следователи установили, что 15 июня 2021 года обвиняемый остановил машину на обочине и предложил девушке, которая являлась студенткой из США, подвезти ее. Злоумышленник вывез попутчицу в безлюдное место в районе деревни Калинкино, изнасиловал, а затем два раза ударил ножом в шею.
Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте. Кроме того, преступник похитил у жертвы имущество на сумму свыше 83 тыс. рублей.
«Для обеспечения заявленного матерью погибшей гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 270000 рублей наложен арест», – передает ФАН слова Петренко.
В настоящее время преступник находится под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Известно, что погибшая переехала в Россию в 2019 году. Она училась в магистратуре юридического факультета в Университете имени Лобачевского.
Напомним, в июне в СК сообщили, что в Нижегородской области пропала студентка из Соединенных Штатов, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Корабль ВМС Украины взял курс на Керченский пролив
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет, сообщили в ФСБ России.
«9 декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Отмечается, что в 13.45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует.
«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», – добавили в ФСБ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе, подчеркнув, что все претензии украинской стороны на Керченский пролив – сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – отметил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Глава РАН назвал «реинкарнацию» общества «Знание» важнейшим событием года
Начало активной работы обновленного общества «Знание», в чьи задачи входит популяризация науки, стало одним из главных событий объявленного в России Года науки и технологий. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Конгрессе молодых ученых в пятницу.
«[Одно из достижений Года науки] – это «реинкарнация» общества «Знание». Это очень важно – доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации. [Донесение] научной информации по-новому, интересно, захватывающе – это большое событие», – передает ТАСС его слова.
Сергеев отметил, что профессия ученого не предполагает, что он обязательно должен быть хорошим рассказчиком. «Некоторые великие ученые не умеют этого делать, не надо их заставлять», - отметил глава РАН.
Вторым важным событием года Сергеев назвал создание Национального центра физики и математики в Сарове.
Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.
Ожидается, что форум объединит более трех тысяч человек из разных регионов России – молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.
Российское общество «Знание» ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Жена священника в Сестрорецке озвучила огромную зарплату мужа
Супруга настоятеля в поселке Александровская в Сестрорецке обвинила мужа в домашнем насилии и растрате денег храма Рождества Пресвятой Богородицы, где он служит, а также указала на зарплату батюшки в 500 тыс. рублей.
Матушка Анна нашла у своего мужа – настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Вячеслава Никитина книгу учета, в которой прописана ежемесячная зарплата батюшки – полмиллиона рублей. В то время как свечница и второй священник получают по 17 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно, передает «Mash на Мойке».
По ее словам, семья этих богатств никогда не видела, ей приходилось вымаливать каждую копейку и терпеть нападки мужа Эдуарда (в миру). Анна заявила, что она ушла от мужа, поселилась в воскресной школе и подала на развод. Тогда же и нашла тетрадь «тайной жизни». Как уверяет Анна, батюшка не пускает ее с тремя детьми в двухэтажный дом, и даже сменил замки.
Сам священник парирует: лишнего не брал, есть еще одна книга – с расходами церкви, якобы 500 тыс. рублей он потратил на свечи и ремонты. В деле разбираются полиция и епархия.
Ранее руководитель молодежного отдела Рязанской епархии, священник Павел Коньков принял участие в фотосессии магазина мужской одежды, за что был подвергнут критике некоторыми служителями и прихожанами РПЦ.
До этого в РПЦ объяснили, откуда у священников джипы.
Генерал МВД прокомментировал побег из отдела полиции Петербурга узбекского бойца ММА
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Если задержанный гражданин сумел настолько квалифицированно оказать сопротивление и покинуть территорию полиции, то это говорит о недостаточном уровне профессиональной подготовки сотрудников полиции, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя побег задержанного из отделения полиции в Петербурге.
В Санкт-Петербурге полиция задержала бойца ММА, гражданина Узбекистана, который подозревается в торговле поддельными QR-кодами и миграционными документами, однако он напал на сотрудников, попытался отобрать оружие и сбежал из отдела полиции, сообщил источник в силовых структурах.
«В законе о полиции имеются пункты и должностные инструкции, которые сотрудники правоохранительных органов должны исполнять при задержании такого рода людей. Если задержанный гражданин сумел настолько квалифицированно оказать сопротивление и покинуть территорию полиции, то это говорит о недостаточном уровне профессиональной подготовки, а также отсутствии профессиональной бдительности со стороны сотрудников правоохранительных органов», – говорит Ворожцов.
Он подчеркивает, что полиция должна быть готова к тому, что задержанный может оказать сопротивление. Кроме того, в данной ситуации закон позволял применить против преступника оружие, поскольку он и сам попытался его украсть, а значит, была угроза жизни сотрудников и окружающих.
«Вообще, есть различные способы воздействия, которые применяются в отношении лиц, осуществляющих агрессивное поведение. Формы и методы воздействия определяются сотрудниками, а также дежурным по отделу. Из своего опыта я могу сказать, что до четверти задержанных в той или иной форме иногда проявляют агрессивность. Поэтому и методика работы с ними достаточно отработана, например, бунтующего могут ограничить в передвижении, запретить покидать здание, в крайнем случае поместить в одноместную камеру, где он будет временно пребывать. Способов много», – рассказывает генерал-майор.
Тем не менее прежде чем обвинять сотрудников в невнимательности, непрофессионализме и так далее, необходимо будет провести служебную проверку, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и оценить действия должностных лиц. «Очень важно, чтобы не были наказаны невиновные, а виновные не ушли от ответственности», – заключил Ворожцов.
В начале декабря в Самарской области из исправительной колонии сбежал заключенный. При этом УФСИН по региону сообщило, что обстановка в самой колонии контролируемая.
Путин обвинил НАТО в стремлении сделать Россию Московией
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Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова.
«Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации, разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать», – приводит слова российского лидера ТАСС.
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Напомним, 8 декабря Путин после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом раскритиковал НАТО за недружественную позицию по отношению к России. «[Эта] структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником», – отметил российский лидер. Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России, так как за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия.
7 декабря глава российского государства Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену в ходе переговоров в формате видеоконференции, что Москва «серьезно заинтересована» в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений. В Кремле отмечали, что НАТО постепенно подминает под себя Украину, для России это «красная линия».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Байден обещал Путину обсудить с членами НАТО вопрос продвижения Североатлантического альянса на восток.
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Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной
Бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лорткипанидзе, работавший затем главой одесского УВД, разработал план и маршрут переправки бывшего президента Михаила Саакашвили в трейлере со сметаной на пароме из Украины в Грузию в конце сентября, заявил представитель генпрокуратуры страны Леван Вепхвадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, еще в апреле этого года Лорткипанидзе договорился с водителем трейлера Элгуджей Цомая о том, что тот поможет Саакашвили пересечь границу. Этот план начали воплощать в сентябре.
26 сентября Лорткипанидзе привез Саакашвили в порт Черноморск и спрятал бывшего президента в трейлере. Так Саакашвили оказался на пароме «VILNIUS» и направился в Грузию. 28 сентября он прибыл в Поти. 29 сентября паром разгрузили. Саакашвили и Цомая тайно пересели в автомобиль двух сообщников и направились в Абашский район на западе страны, а потом в Батуми. После этого Саакашвили и Цомая переезжают в Тбилиси. 1 октября Саакашвили был арестован.
Прокуратура начала уголовное преследование против Лорткипанидзе, которого в свое время Саакашвили, тогда Одесский губернатор, привлек к работе в этом городе.
Накануне в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней. По новому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.
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В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
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Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что «это то, о чем неоднократно говорил президент Путин».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
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Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.
«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.
Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.
По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.
«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.