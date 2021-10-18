Рост числа беспилотников на дорогах России обсудят на Госсовете

Уже к 2030 году в России пятая часть междугородних перевозок будет приходиться на беспилотный и высокоавтоматизированный транспорт. Вырастет и доля перевозок беспилотниками в крупнейших городах страны. Дронам придется делить пространство с самолетами и вертолетами. В понедельник развитие беспилотных перевозок обсуждалось на совещании по подготовке заседания президиума Госсовета, посвященного разработке транспортной стратегии страны.

В понедельник в Москве в Российском университете транспорта состоялся семинар-совещание по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета. Намеченное на вторник заседание будет посвящено Транспортной стратегии России до 2030 года – с прогнозом до 2035 года. «Мы понимаем, что сейчас очень много персональных данных утекает в транспортные системы, повторюсь, от покупки билетов до более сложных комплексных данных. Здесь найти баланс между развитием отрасли и сохранением персональных данных – это один из главных вызовов сейчас», – сказал на семинаре-совещании губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Цифровые технологии активно внедряются в повседневную жизнь в транспортной отрасли, добавил Артюхов, при этом цифровизация должна соответствовать требованиям безопасности, скорости, мобильности и комфорта для пассажиров. По его словам, спорные вопросы, которые еще остались в этой сфере, планируется обсудить во вторник на заседании с участием президента.

Кроме того, Артюхов обратил внимание участников семинара на такое новое явление, как быстрое развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его мнению, важно быть уверенными в безопасности БПЛА наравне с традиционными самолетами и вертолетами. Также необходимо просчитывать риски, которые стоят за их появлением. «В любое время дня и ночи они готовы прийти на помощь, но как они будут соседствовать с традиционными самолетами и вертолетами?» – задался вопросом губернатор.

Как сообщил в понедельник сайт Кремля, президент Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета, на котором будет обсуждаться Транспортная стратегия страны до 2030 года – с прогнозом до 2035 года.

Отмечается, что стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями развития страны. В ее разработке участвовали не только федеральные и региональные власти, но и широкий круг представителей бизнеса и профессионального сообщества. Итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.

Стратегия призвана обеспечить максимальный учет интересов всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг и «прежде всего прямых пользователей – граждан России, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах», поясняется на сайте Кремля.

Согласно проекту, к 2030 году в России беспилотный и высокоавтоматизированный транспорт будет покрывать 20% междугородних перевозок по ключевым магистралям (при этом уже в 2024 году этот показатель составит 2%). Доля грузовых и пассажирских городских автоперевозок, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, вырастет до 5% в двадцати крупнейших городах страны. Такая же доля придется и на междугородние перевозки.

При этом к 2030 году прогнозируется четырехкратное ускорение перемещения несырьевых грузов – до тысячи км/сутки. В частности, это должно произойти благодаря появлению контейнерных поездов, электронных документов и беспилотников. Доля перевозочных документов в электронном виде достигнет 100%. Кроме того, более чем на 50% увеличится провозная способность железнодорожных участков в экспортном направлении, в то время как на 25% снизится себестоимость транспортировки грузов для крупных грузоотправителей, занятых перевозками по воде, точнее – по Единой глубоководной системе.

Также в рамках стратегии до 2030 года предлагается построить и реконструировать дороги федерального значения. В частности, речь идет о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева», участках ЦКАД в Московской области, Западном скоростном диаметре в Петербурге, а также о строительстве дорог регионального и местного значения. Согласно прогнозу, к 2035 году пассажиры смогут на общественном транспорте или автомобиле добраться до магистральной инфраструктуры и до муниципального центра в пределах двух часов, а до центра соседнего субъекта РФ – в пределах пяти часов.

В соответствии с социальными стандартами проект стратегии обещает доступность и качество транспортных услуг для всех слоев населения. Доля населения, не обеспеченного доступом к услугам автотранспорта общего пользования, сократится до 2% (в 2010 году было 10%). Существенно снизится аварийность, риски и угрозы безопасности на дорогах. Число погибших за год в ДТП в расчете на 100 тыс. населения сократится до четырех человек. Согласно данным Росстата, сегодня этот показатель составляет 11 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, согласно стратегии, к 2030 году существенно снизится вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Объем выбросов вредных веществ от автомобильного парка страны сократится на 40%, а от железнодорожного – более чем в три раза.

Как сообщил в понедельник по итогам семинара глава Бурятии Алексей Цыденов, региональные власти и бизнес могут быть подключены к достижению целей транспортной стратегии. «Обсуждались вопросы участия регионов и компаний в реализации стратегии, поскольку все целевые показатели так или иначе достигаются совместным участием», – рассказал Цыденов, который руководит рабочей группой Госсовета по направлению «Транспорт». По его мнению, целевых показателей удастся достичь при взаимодействии всех уровней власти и бюджетов.

Другой участник семинара, глава Якутии Айсен Николаев предложил закрепить строящиеся международные транспортные коридоры России за отдельными операторами. Он напомнил, что по Северному морскому пути в роли инфраструктурного оператора выступил Росатом – «и это дало положительный эффект» для проекта. Для других коридоров (Восток – Запад, Север – Юг) отсутствие такого единого оператора имеет на самом деле очень серьезные последствия», – предупредил Николаев.

Кроме того, как отметил глава Якутии, необходимо строить новые порты, в частности, в Хабаровском крае, Магаданской области и на Камчатке. Такие порты нужны не только для развития экспорта, но и для «обеспечения в целом геополитической, геостратегической стабильности нашей страны», добавил Николаев.

Курский губернатор Роман Старовойт напомнил о проблеме существенной разницы в финансировании региональных и местных дорог или транспортной инфраструктуры. «Мы предлагаем решение по стабильному финансированию дальнейшего содержания той глобальной инфраструктуры, которая будет создана в результате реализации стратегии», – цитирует его ТАСС. По словам Старовойта, стабильное финансирование позволяет обеспечить работы на федеральных автодорогах на 100% от нормативного плана. При этом в случае с региональными трассами этот показатель может составлять 60%.

На семинаре обсуждалась и кадровая подготовка специалистов, добавил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «С учетом того, что стратегия на самом деле долгосрочная, а вызовы у нас глобальные, нам нужно опережающее развитие и обучение кадров», – сказал губернатор.