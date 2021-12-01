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В Германии решили ввести ограничения для непривитых по всей стране
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Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Существует проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря об ужесточении мер на фоне четвертой волны пандемии. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займет ее место, пишет портал «Фокус-онлайн».
Так, непривитым гражданам разрешат встречаться только в небольшой компании, максимум с двумя другими гражданами из другого домохозяйства, на детей правило не распространяется.
При этом власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек.
Уточняется, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря. Они предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, или нет.
Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Минобороны потребовало освободить военнослужащих от QR-кодов
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Минобороны вышло с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, сообщили источники в министерстве.
Согласно проекту постановления, с содержанием которого ознакомились «Известия», в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов – военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и на военных пенсионеров, уточнили источники.
Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.
В последние годы Минобороны значительно ужесточило правила работы с личными данными военнослужащих. Еще с советских времен личные дела офицеров находятся под грифом «секретно», и чтобы иметь право взять такую папку в руки, надо иметь по меньшей мере третью форму допуска к гостайне. Однако в постсоветские годы это не препятствовало тому, что целые списки военнослужащих той или иной воинской части оказывались в руках торговцев базами данным. К ним таким образом могли получить доступ коллекторы, колл-центры рекламных служб и прочие. Еще проще заинтересованным структурам было получить информацию о солдатах и сержантах, пишет издание.
Более того, немало офицеров работают с закрытыми документами второй и первой категории («совершенно секретно» и «особой важности»). Сама информация об этих людях охраняется как гостайна. Они не должны ни в каким виде светиться в публичной сфере. К примеру, запрещена публикация в открытом доступе фотографий с подписанными фамилиями.
По мнению экспертов, персональные данные военнослужащих, которые хранятся в базах ведомства, защищены надежнее прочих, и, возможно, Минобороны старается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам.
«Речь идет о сохранности личных данных военнослужащих, – заявил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. – Но не только. Дело в том, что у нас не учитывается один момент: QR-код появляется только на современных смартфонах, а они есть далеко не у всех. Хорошо, что военное ведомство стало пионером в решении этих вопросов. Возможно, в дальнейшем и для других категорий граждан сделают так, чтобы люди не упирались в эти QR-коды. Может быть, достаточно будет сертификата о прививках».
Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах России в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала.
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Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
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Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье на ресурсе bioRxiv.
Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученые предполагают, что антитело 35B5 способно нейтрализовать «омикрон».
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР
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В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4373 заболевших по сравнению с 2273 днем ранее, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции ЮАР Гаутенг – 3143 по сравнению с 1909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
За прошедшие сутки были сделаны 42664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%. В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, достигло 2328 человек. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28651.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены к 20 февраля 2022 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Главный инфекционист США заявил о выявлении «омикрона» в 20 странах
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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 20 странах, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
«По состоянию на вчерашний день было 205 подтвержденных случаев в 18 странах. Только сегодня утром эти показатели поднялись до 226 случаев в 20 странах», – приводит слова Фаучи ТАСС.
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Как считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США, ожидается, что «эти цифры будут быстро меняться». Главный инфекционист США уточнил, что в Штатах пока не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом.
В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказал мнение, что «омикрон» уже мог распространиться по всему миру.
«Насколько четко «омикрон» будет выявляться на ПЦР-тестах, смогут ли врачи-лаборанты с текущими тест-системами правильно его определять – это тоже большой вопрос из-за большого числа мутаций. И я думаю, что мы не знаем истинных масштабов распространения «омикрона» в мире. Потому что секвенируется очень маленькая доля проб, сотая или даже тысячная часть, по сравнению с ПЦР-исследованиями. Мы не можем сейчас секвенировать пробы всех, кто прилетает из южноафриканских государств. И, учитывая трафик, вполне можно допустить, что этот штамм уже получил всеобщее распространение», – сказал Исаев.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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Матвиенко заявила о невозможности планировать поездки из-за нового штамма COVID
Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно прогнозировать ситуацию и планировать поездки даже на месяц вперед, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко сказала, что «появился новый штамм вируса, говорят, что он опасный, очень быстро распространяется, но пока еще не изучен, для этого требуется время», и из-за этого «прогнозировать даже на месяц сегодня сложно, мы видим, что уже ряд стран закрыли к себе въезд», передает РИА «Новости».
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Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
Столица России стала первой среди городов Европы в рейтинге помогающих в формировании устойчивости коронавирусу инноваций, который составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
Среди мировых мегаполисов столица России заняла третью строчку – после Сан-Франциско и Нью-Йорка – и обошла Бостон и Лондон, говорится на Официальном сайте мэра Москвы.
Добиться высоких показателей Москве помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований. Еще одно инновационное решение – облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.
Эксперты StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Московская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19. Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В 2021 году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более 1 тыс. решений. Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. Проекты, которые принимались к рассмотрению, должны были отвечать трем базовым критериям, среди которых инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. Дополнительные баллы присуждаются за отдельные выдающиеся инициативы. Все решения проходят предварительную модерацию и отбираются экспертами по критериям качества и достоверности информации.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них в Москве – 2788.
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В Общественной палате усомнились в возможности утечки данных через скан QR-кода
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Данные, которые представлены в QR-коде, не представляют особой ценности, поэтому ими вряд ли захотят воспользоваться злоумышленники, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, отвечая на вопрос, нет ли опасности передачи личных данных третьим лицам во время сканирования QR кода.
В Министерстве обороны призвали освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Данная инициатива обусловлена тем, что в последние годы ведомство ужесточило правила работы с личными данными, поэтому так возможно будет обеспечить их сохранность.
«В нашей стране, безусловно, за последнее время происходили утечки персональных данных в Сеть. Это были данные как из банковского сектора, так и из ГИБДД и так далее. Поэтому, как мне кажется, государство должно ужесточить персональную ответственность тех чиновников, в чьих ведомствах происходят подобного рода утечки, потому что этими данными действительно могут пользоваться злоумышленники», – говорит Данюк.
Для того, чтобы понять, нет ли опасности передачи каких-то личных данных во время сканирования QR-кода, собеседник предлагает посмотреть, какие данные содержатся на странице, показывающей содержание QR-кода. Это номер сертификата о вакцинации, срок его действия, дата рождения, а также первые буквы ФИО и первые и последние цифры серии и номера паспорта.
«Конечно, если злоумышленник нацелен на конкретную жертву, то он может найти данную информацию и использовать ее в конкретных целях. С другой стороны, мы можем представить ситуацию, когда QR-код нужен для того, чтобы войти в какой-нибудь ресторан, общественный транспорт, где вряд ли сотрудник проверяющей службы, который сканирует этот код, будет пытаться куда-то сбросить данную информацию», – считает эксперт.
Член ОП убежден, что QR-код безопасен, а также те данные, которые в нем представлены, не имеют особой ценности. Другое дело, что на входе в какое-либо заведение нужно предъявить не только электронный код, но и паспорт гражданина, чтобы подтвердить, что код именно того человека, который его предъявляет. В этом случае попросту нужно быть бдительным и понимать, кто с точки зрения полномочий может попросить предъявить паспорт, а кто не может.
«Поэтому, на мой взгляд, учитывая эти серые зоны, нужно быть достаточно бдительным. Но раз Минобороны выдвинуло инициативу освободить от QR-кодов военнослужащих, то это говорит о том, что определенные основания для опасения существуют. Действительно есть практика, когда информация, которую мы оставляем в мессенджерах, передается во всевозможные зарубежные структуры в режиме реального времени. Однако QR-код не является панацеей как таковой. Да, он важен, но только с точки зрения побуждения людей идти на вакцинацию. Если принимать этот инструмент в таком ключе, то вреда от него будет меньше, чем пользы», – рассуждает Данюк.
Специалист подчеркнул, что, по его мнению, прежде чем вводить QR-коды повсеместно, для начала необходимо отладить систему и устранить всевозможные лакуны для злоумышленников, которые, безусловно, существуют.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поскольку в России вакцинировано 95 % военнослужащих и персонала, смертность от коронавируса в Вооруженных силах в 45 раз ниже общероссийских показателей.
ВОЗ отвергла целесообразность запрета путешествий из-за штамма «омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма коронавируса «омикрон».
Как подчеркнули в ВОЗ, «всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [штамма коронавируса «омикрон»], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», передает ТАСС.
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«Страны должны продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами», – говорится в рекомендациях организации.
В связи с этим ВОЗ подчеркнула, что полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».
Среди мер, которые могли бы применять страны, ВОЗ назвала «скрининг пассажиров перед поездкой и (или) по прибытии», включая применение тестирования на наличие коронавируса или помещения на карантин. Эти меры должны быть определены на основе «тщательной оценки риска», соизмеримы с риском, а также ограничены по времени и применяться при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».
Странам надлежит обеспечивать регулярный пересмотр и обновление правил, когда появляются новые сведения об омикрон-штамме или других вариантах коронавируса, вызывающих обеспокоенность (VOC). Все мероприятия, которые применяются в отношении поездок в целях снижения риска распространения инфекции, должны быть частью «всеобъемлющей национальной стратегии» в отношении VOC. По данным ВОЗ, по состоянию на 28 ноября, 56 государств применяли меры, направленные на «потенциальную задержку завоза нового варианта» коронавируса.
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В организации подчеркнули, что «во все времена» приоритет должен быть отдан международным поездкам, связанным с «чрезвычайными и гуманитарными миссиями», репатриацией, перевозкой грузов, представляющих собой «важнейшие поставки».
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Пассажиров поезда из Мюнхена в Австрию призвали срочно сдать ПЦР-тест
Всем пассажирам поезда EuroCity 83, путешествовавшими 23 ноября из Мюнхена в австрийский Енбах, требуется немедленно сдать ПЦР-тест, заявило Австрийское агентство по вопросам здоровья и безопасности питания по поручению Минздрава Австрии.
Пассажир, у которого был выявлен штамм «омикрон», ехал на поезде EuroCity 83 из Мюнхена в австрийский Енбах 23 ноября, предупреждают австрийские санитарные власти, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«В связи с тем, что нельзя исключить угрозу заражения, лица, ехавшие на этом поезде, должны скорейшим образом сдать ПЦР-тест. В Тироле для этого есть специальные возможности по тестированию», – говорится в заявлении Австрийского агентства по вопросам здоровья и безопасности питания.
В минувшую субботу власти Тироля заподозрили первый в Австрии случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» у вернувшегося из Африки путешественника. Из-за распространения новой мутации коронавируса в Африке Австрия с 27 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Голикову попросили снизить стоимость ПЦР-тестов
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену ПЦР-теста на коронавирус в размере не более 1 тыс. рублей, так как многие граждане по ряду причин вынуждены проводить исследования за свой счет.
«Учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований, прошу вас рассмотреть возможность государственного регулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более 1 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» текст письма Леонова Голиковой.
Парламентарий отметил, что сейчас стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1,5 до 3,5 тыс. рублей в зависимости от места сдачи и времени изготовления анализа, при этом себестоимость данного исследования составляет не более 500 рублей.
Также Леонов обратил внимание, что предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус необходимо при выезде за рубеж или возвращении в Россию, нередко работодатели требуют его прохождение за счет работника при приеме на работу, а также после выхода из отпуска, кроме этого, без ПЦР-теста нельзя посещать различные учреждения и массовые мероприятия во многих субъектах страны.
Отмечается, что граждане самостоятельно сдают тесты в коммерческих лабораториях в случае появления симптомов коронавируса, так как в ряде регионов приходится долго ждать результатов лабораторных исследований при обращении за медицинской помощью.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток.
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Байден не смог произнести название нового штамма COVID-19
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса «омикрон», пишут американские СМИ.
«Он называется «омникрон», – сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Post.
Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения «омникрона».
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Ранее опрос показал сомнения американцев в психическом здоровье Байдена.
Американский лидер несколько раз запинался в речи о России, ошибался в названии американского ведомства, а в марте трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
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В России выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 32837 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 350 (7,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2757, Санкт-Петербурге – 2419, Московской области – 2008.
Всего в стране выявлено 9 669 718 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1 226 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 276 419 человек.
30 ноября в России выявили 3 648 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1023.
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Глава Еврокомиссии предложила ЕС обсудить вопрос введения обязательной вакцинации
Евросоюзу необходимо обсудить вопрос введения обязательной вакцинации, заявила 1 декабря на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», – цитирует главу ТАСС.
Она отметила, что такая дискуссия необходима, обсуждение вопроса обязательной вакцинации глава Еврокомиссии посчитала нормальным.
Ранее сообщалось, что Австрия подготовила законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
А будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил идею введения обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.
В Центре Гамалеи задумались о дополнительной вакцинации людей с пониженным иммунитетом
Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины от коронавируса, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
Гущин заявил на форуме «Здравоохранение в России – 2021», что «есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим (вакцинации), – две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза», передает ТАСС.
Он отметил, что в данный момент эта схема продвигается, в частности, для ВИЧ-инфицированных пациентов, чтобы защитить их и «минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса)».
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Ранее вирусолог допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с ВИЧ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Москва и Ханой заключили соглашение по локализации розлива «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Во Вьетнаме подписали соглашение о сотрудничестве по локализации розлива и упаковки российской антиковидной вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Документ дописали перед началом переговоров в Москве премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.
Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора управляющей компании РФПИ Анатолий Браверман, генеральный директор Vabiotech До Туан Дат и президент группы Sovico Нгуен Тхань Хунг, передает ТАСС.
Церемония подписания прошла в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра правительства Вьетнама Ле Ван Тханя.
Ранее сообщалось, что Вьетнам намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц. Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства «Спутника V».