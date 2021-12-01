Эксперт: Антипрививочники России могут объединиться в религиозную секту

«Это было бы похоже на знаменитую Церковь Летающего макаронного монстра, которая в России официально зарегистрирована и у которой есть даже свои религиозные группы, – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее в российской блогосфере появились призывы к созданию религиозной общины антиваксеров.

Теоретически противники вакцинации могли бы объединиться в религиозную коммуну, хотя такой факт сразу вызвал бы кривотолки, разные толкования, предупреждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Сейчас новой религиозной организации довольно сложно получить полноценную регистрацию в Минюсте. Для начала их заставят пройти экспертизу, а вряд ли какой-то серьезный эксперт решится сказать, что антиваксерство – полноценное религиозное мировоззрение, на которое может опираться новое движение», – пояснил руководитель центра.

Также против регистрации такого «религиозного» объединения работает время, отмечает эксперт. «По мере развития пандемии, по мере появления все новых штаммов, правительства разных стран ужесточают санитарную политику. Антипрививочная деятельность перестает быть личным делом – она постепенно становится нелегальной. За нее уже начинают карать, что хорошо видно по странам Евросоюза. В Германии и Австрии власти уже ввели огромные штрафы за отказ от прививки без законных оснований», – сказал Лункин.

«Причем, чем больше власти там оказывают давление, не сопровождая его дополнительными мерами просвещения и разрядки ситуации, тем больше это движение радикализуется и концентрируется. Антиваксеры собирают там мощные демонстрации. То есть жесткие меры властей, например, в Германии и Франции, приводят к формированию полноценных антиваксерных движений. В России такого пока нет. Антипрививочное движение в принципе у нас уже существует, но оно разрозненное», – отмечает эксперт.

Отсутствие шансов на законную регистрацию в качестве религиозной общины не мешает противникам вакцинации создать не церковь, а секту – то есть объединиться безо всякой регистрации, полагает Лункин. «Уже сейчас в социальных сетях можно заметить определенные тренды в эту сторону. Однако лайки в соцсетях и подписки на подобные телеграм-каналы совсем не означают, что эти люди сольются в итоге в общероссийскую секту антиваксеров», – оговаривается эксперт.

«Пока у нас есть лишь несколько активных точек сборки антиваксеровского движения. Одна из них – это православное общественное движение «Сорок Сороков» во главе с Андреем Кормухиным. Он недавно устроил скандал у стен Общественной палаты, когда его не пустили на слушания по введению системы QR-кодов», – напомнил Лункин.

«Теперь это движение собирает подписи за отставку правительства и обещает передать их председателю Госдумы. Но и внутри православной среды такого рода призывы не находят большой поддержки», – отметил Лункин. «Еще одной такой точкой стали последователи «мятежного схиигумена» Сергия Романова, который был отлучен от церкви. Третье сообщество, которое теоретически может стать основой для подобной секты, – это светские, далекие от религии конспирологи», – подытожил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее неформальные лидеры этого движения в России весьма заметны, особенно в блогосфере.

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