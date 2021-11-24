Как ответить на главные возражения противников вакцинации?

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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Литву настигла расплата за «энергетическую независимость»

Счета за отопление шокируют жителей Литвы Imago/Global Look Press
«Мне стало плохо». «Боже, что произошло?» «Фильм ужасов…». Все это – примеры эмоциональной реакции жителей Литвы, получивших не так давно счета за услуги ЖКХ. Стоимость отопления резко выросла, и местные эксперты уже дружно винят за это Россию. В реальности же Литва продолжает пожинать плоды своей борьбы за «энергетическую независимость». Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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США берут под контроль атомную энергетику Украины

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова. Подробности...
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Владимир Можегов, публицист
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Молдавию отключают за неуплату

Дети с Украины распространяют террор

Болгария потеплеет к России

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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

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Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
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    Как ответить на главные возражения противников вакцинации?

    		    24 ноября 2021, 23:55
    Фото: Oliver Haynes/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Татьяна Косолапова

    Антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее, неформальные лидеры этого движения в России весьма заметны, особенно в блогософере.

    Газета ВЗГЛЯД приводит основные претензии антиваксеров к прививкам от ковида, а также ответы специалистов по этому поводу.

    Официальная медицина год назад уверяла, что с появлением вакцины пандемия в мире, в том числе и в нашей стране, пойдет на спад. Вакцинированных в нашей стране все больше, но зараженных также становится все больше. Почему?

    Как заявил в начале ноября эксперт ВОЗ, профессор Сантьяго Мас-Кома, рост заболеваемости COVID-19 во всем мире, несмотря на вакцинацию, объясняется тем, что ни один препарат не может на 100 % защитить человеческий организм от заражения, передает Lenta.ru. По его словам, привитые люди часто перестают носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в толпе, поэтому количество заболевших в мире пока продолжает расти.

    В декабре прошлого года создатель «Спутника», глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург предупреждал, что ни один препарат не дает человеку полного иммунитета. «Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует», – сказал он.

    Есть люди, которые от природы обладают высоким иммунитетом. Почему их тоже заставляют вакцинироваться?

    То, что человек реже болеет простудой или сезонными вирусными заболеваниями, а также за два года пандемии COVID-19 все еще не заразился, не говорит о том, что у него сильный иммунитет ко всем болезням. Встретившись с данным вирусом один на один, его организм может отреагировать совершенно неожиданным образом.

    На официальном портале стопкоронавирус.ру объясняется, что «лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на настоящей войне». При вакцинации у человека в некотором роде моделируется заболевание в облегченной форме, без тяжелых последствий. То есть прививка обучает иммунную систему бороться с возбудителем. Столкнувшись с коронавирусом, иммунная система будет вести себя гораздо более эффективно.

    Почему наличие антител отказываются рассматривать как повод для медотвода от прививки? Даже некоторые медики из числа сторонников вакцинации говорят, что в таком случае делать прививку вредно и надо подождать примерно полгода.

    Высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека полностью защищен, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. «Наличие антител к коронавирусу – это еще не критерий защиты. Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – пояснил врач.

    Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Мы не знаем, какой именно уровень антител, и каких антител, нужен для того, чтобы признать человека иммунным. Антитела бывают разными. Бывают антитела, которые с вирусом связываются, но никакой защиты не вызывают. А есть антитела, благодаря которым вирус становится беспомощным и в клетки не проникает», – объяснил собеседник.

    Соответственно, продолжает вирусолог,

    тесты, которые сейчас применяются, не различают антитела защитные и просто антитела,

    поэтому определить, какие именного они у того или иного человека пока невозможно. Выдавать QR-коды по результатам антител опасно еще и потому, что есть большой риск появления поддельных справок.

    «Страшно себе представить, как много появится фальшивых справок о наличии антител. Такой анализ на антитела проводит большое количество компаний, за которыми не ведется государственный контроль. Поэтому мы не знаем, насколько качественно проводится исследование», – считает специалист.

    Есть ли официальная статистика о том, сколько привитых россиян попали затем в больницу с коронавирусом? Сколько их в реанимации, на ИВЛ? Сколько погибло из этой инфекции? Насколько можно судить по сообщениям в соцсетях, таких случаев немало, и болеют люди тяжело. Значит ли это, что вакцина не ослабляет, а, наоборот, усиливает ковид?

    Среди тех, кто попадает в больницу с коронавирусом есть и вакцинированные, однако их значительно меньше, чем пациентов без прививки – в разных регионах России этот показатель колеблется от 1% до 18%, пишет РБК. Летальные случаи среди привитых – это еще большая редкость, показатель составляет от 0,01% до 0,4% в зависимости от региона.

    В любом случае, вакцинация – единственный способ остановить пандемию, напоминает профессор МГУ, доктор медицинских наук Сергей Царенко. Инфицирование привитых он объясняет тем, что организму не всегда хватает времени на формирование «антительного ответа». Бывает и так, что «ответ упал или с самого начала так и не поднялся до должного уровня».

    То, что заболеваемость среди привитых очень низкая, отмечает и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, после полного цикла вакцинации – таких всего 0.7-0.8%, и около 2,5% привитых заболели из числа тех, кто не завершил полный курс вакцинации.

    Кроме того, не следует забывать и об определенном проценте россиян, которые числятся привитыми чисто формально, поскольку в реальности получили сертификат в обмен на взятку.

    В любом производстве бывает какой-то процент брака, даже в фармацевтической промышленности, несмотря на особенно строгую систему контроля качества. Известно, что делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предъявила претензии к производству препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V») на заводе в Уфе. Как простой человек может определить, что ему досталась вакцина из бракованной партии?

    В отчете ВОЗ по итогам проверки нескольких российских предприятий действительно говорится о замечаниях, но они касаются лишь одного завода. «Предварительные результаты проверки касаются работы ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод» и партий вакцины «Гам-Ковид-Вак», которые были произведены на этом предприятии, и не применимы к каким-либо другим производителям «Гам-Ковид-Вак» или к партиям препарата, произведенным на любых других площадках», – уточняется в отчете. Это был единичный случай и замечания ВОЗ были устранены.

    «Российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году. Любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение», – заявлял по этому поводу замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Так что при столь строгой системе контроля брак практически исключен.

    На ваш взгляд

     
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    Обсуждение:  103 комментария
    Почему так часто надо вакцинироваться? Когда прошлой зимой вакцина стала доступной, академик Александр Гинцбург говорил, что иммунитета хватит на год. Но уже в конце лета он же заявил, что ревакцинироваться каждые полгода придется. Почему он поменял позицию?

    Да, производители первых вакцин заявляли, что препараты будут эффективны в течение года. Однако уже тогда звучала оговорка, что при ухудшении эпидемиологической ситуации нужно будет ревакцинироваться. Сейчас мы именно это и наблюдаем. Вирус мутирует, появляются новые штаммы, в том числе и «дельта», особенно заразный, который широко распространился по России минувшим летом.

    Ученые выяснили, что более чем у половины привитых антитела обнаруживаются и через 8-9 месяцев. Однако примерно у четверти привитых антитела пропадают уже через полгода. В рамках массовой прививочной кампании сложно обеспечить поголовное тестирование на антитела. Кроме того, не каждый вакцинированный специально пойдет в лабораторию, чтобы пройти тест.

    На недавней встрече с президентом Владимиром Путиным заместитель Гинцбурга Денис Логунов сообщил: «Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения». Логунов подчеркивал, что третья доза «Спутника» (ревакцинация) возвращает уровень антител к исходному уровню и даже превышает его. Он также объяснил, что ревакцинироваться приходится только при неблагоприятных условиях – если наблюдается новый подъем пандемии. Не будь у болезни новых пиков, ревакцинироваться можно было бы раз в год.

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