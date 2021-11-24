В ОП предложили «вакциноскептикам» выйти из сумрака

Врачи, пригласившие «вакциноскептиков» посетить красные зоны, совершили смелый поступок, который заслуживает поддержки, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Одни из самых авторитетных врачей нашего времени, все – выдающиеся по-своему специалисты, руководители лечебных учреждений, – предложили открытый диалог «вакциноскептикам», пригласили их посетить «красные зоны» в больницах, чтобы воочию увидеть последствия их агитационной работы. Взрослый, смелый поступок, который заслуживает однозначной поддержки», – написал он в своем Telegram-канале.

«Когда вы поймете, что вы ответственны за свою публичную позицию, из-за которой прямо сейчас, возможно, кто-то из ваших зрителей/слушателей/читателей находится в той самой «красной зоне»! Когда же вы выйдете из сумрака, когда прекратите набивать популярность и политические очки за счет жизней людей?» – сприсил Малькевич, обращаясь к противникам вакцинации.

Малькевич отметил, что на стороне «антиваксеров» начали «юлить, оправдываться, переобуваться».

По его словам, глава КПРФ Геннадий Зюганов сам привился три раза и «на стороне врачей на 300%».

«Правда, наверное, Геннадий Андреевич забыл, как полтора года назад решил набрать политических очков для партии и опубликовал статью, в которой описал сценарий «негласной массовой чипизации» под «предлогом обязательной прививки от коронавируса». Зачем играть в эти игры, если сам ты уже «чипировался» три раза? Смешно. Иначе как безответственным популизмом это назвать нельзя», – заявил эксперт.

Малькевич пояснил, что примерно такая же ситуация с остальными адресатами обращения медиков – в «красную зону» они все отказываются идти.

«Например, телеведущий Оскар Кучера свою маму привил, но продолжает бороться «с принудительной вакцинацией». Что за цинизм? Понимают ли наши звезды, которые занимают публично такую позицию, что она безответственна?! Что любое ваше слово, направленное против вакцины, будет использовано уже ярыми «антиваксерами» в своих интересах?» – поинтересовался Малькевич.

Так, продолжил он, актриса Мария Шукшина назвала письмо врачей подменой понятий. «Но нет, уважаемая и горячо любимая нами Мария, подмена понятий, это когда артист, актер, который на является врачом, но пользуется доверием своей аудитории, во всех своих соцсетях целенаправленно призывает не прививаться «не проверенной» вакциной. То есть мнение специалистов, разработчиков, эпидемиологов, инфекционистов, опыт нескольких десятков стран, в том числе одних из самых богатых, сотни тысяч спасенных жизней, среди которых, возможно и её, – это все ширма для прикрытия «эксперимента»? Ну что же такое происходит с людьми? Что творится в голове?» – спрашивает зампред комиссии ОП.

Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.