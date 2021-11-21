В центре Гамалеи назвали срок снижения эффективности вакцинации от COVID

Замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что снижение эффективности вакцинации от коронавируса наступает через 6-8 месяцев.

«Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, введение третей дозы вакцины от коронавируса (ревакцинация) возвращает снижение эффективности к исходному уровню и даже превышает его.

«И могу сказать уже совершенно точно и определенно, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение возвращается к исходному уровню и больше того, даже где-то в 1,6, в два раза выше, чем даже после первой вакцинации. Я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», – сказал Логунов.

Логунов подчеркнул, что ревакцинация от COVID-19 эффективна и хорошо зарекомендовала себя. Он отметил, что ревакцинация необходима через полгода при неблагоприятных условиях или через год, если нет пандемического подъема.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.