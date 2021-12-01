США изъяли украденные «хакером из России» 2,3 млн долларов в криптовалюте

Правоохранители США в августе изъяли около 2,3 млн долларов в криптовалюте, которые похитили в результате кибератак, якобы совершенных «находящимся в России хакером», сообщают американские СМИ.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на документы суда, что подозреваемый Александр Сикерин, проживающий в Санкт-Петербурге, якобы связан с хакерской группировкой REvil, передает РИА «Новости».

В документе, на который ссылается телеканал, утверждается, что ФБР изъяли криптокошелек, «по которому можно отследить связь с атаками при помощи программ-вымогателей, совершенными Сикериным».

Также указывается, что с апреля 2019 года по июль 2021 жертвы REvil в США и других странах заплатили в результате атак более 200 млн долларов.

Напомним, США считают, что гражданин России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский несут ответственность за деятельность REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше.

США ввели против них санкции и выдвинули обвинения. Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы.

ФБР объявило Полянина в розыск. Они обвиняются в США в кибервымогательстве на общую сумму в 200 млн долларов.

В начале ноября США предложили 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil.