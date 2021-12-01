Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Эксперт оценил новое разбирательство Нидерландов против России по делу МН17

Политизированность Запада в расследовании дела по MH17 может привести к жесткому решению ИКАО против России и тем самым нарушить сотрудничество стран в сфере авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя подготовку Нидерландами нового иска против Москвы.

«Россия – один из важнейших участников мирового авиасообщения и членов Совета Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Поэтому принятие против нашей страны жестких мер в рамках иска Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 разрушит сложившуюся сегодня систему взаимоотношений между странами в области гражданской авиации», – подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, сложно говорить о рисках этого иска для России ввиду беспрецедентности самого разбирательства и явной запредельной политизированности подхода стран Запада к этой трагедии, который мешает конструктивному расследованию.

«При этом временных подтекстов в подаче заявления именно сейчас нет. Думаю, Нидерланды несколько лет вели расследование и сейчас собрали, по их мнению, достаточно материалов для инициации новой процедуры. Но их достоверность вызывает сомнения», – говорит собеседник.

Накануне RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в ИКАО по делу о крушении рейса MH17.

Источники RTL называют эту новую процедуру «очень многообещающей» для Нидерландов. Источники уверяют, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации, сообщает РИА «Новости».

Чикагская конвенция – это основной документ, который с 1944 года и по настоящее время содержит ключевые правила международного авиасообщения. Он определяет облик гражданского авиасообщения. В Чикагской конвенции говорится, в частности, что «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов».

При этом ранее голландские власти открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, однако затем рекомендовали это расследование остановить.

Отмечается, что окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. По данным RTL Nieuws, не исключается, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия – на борту MH17 находилось 39 ее граждан.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

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