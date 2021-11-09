Министры энергетики Белоруссии и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

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9 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока – 2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на март? Парадоксально, но если не «Северный поток – 2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ. Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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«Ахтунг Коновалова». Как Хакасия пережила комендантский час

Абакан. Центр. Комендантский час. Людей нет, только одинокие машины Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Хакасия стала первым и единственным российским регионом, где власти ввели комендантский час в период нерабочих дней в начале ноября. Пока неясно, приведут ли полторы недели жестких ограничений к прорывному успеху в борьбе с коронавирусом. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД провел эти дни среди жителей республики и убедился, что по итогам локдауна по-хакасски вопросов к действиям властей стало гораздо больше.  Подробности...
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Байден отказался от Америки на первом месте

Комитет «Америка прежде всего» объединил 800 тысяч человек – как пацифистов, так и нацистов Scherl/Global Look Press
Администрация Джо Байдена отказывается от принципа «Америка прежде всего» (America First), на котором строил свою политику Дональд Трамп. Внутри страны этот лозунг не без оснований считают фашистским, вне США – претензией американцев на цивилизационную исключительность. Но что на самом деле означает отказ от него для Белого дома и всего мира? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

АВВА заложила прочную основу для «шведской нефти»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно довольно провинциальный Стокгольм превратился в центр притяжения музыкальных талантов со всего мира. Такого рода институты создают кластеры притяжения хороших исполнителей и продюсеров. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

«Кишлачные» националисты пытаются развалить Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Агрессивная часть русских националистов использует межнациональные проблемы в России для того, чтобы навязать обществу простые решения национального вопроса. На самом же деле эти простые решения приведут к еще большему всплеску национализма. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 11 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Министры энергетики Белоруссии и России подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

    9 ноября 2021, 09:58

    Текст: Елена Мирошниченко

    Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке.

    «9 ноября министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке», – приводит сообщение пресс-службы белорусского минэнерго РИА «Новости».

    Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.

    Отмечается, что протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.


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    Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
    		    8 ноября 2021, 17:03
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.

    «Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.

    Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.

    При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

    Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

    Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.

    Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

    Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.

    До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.

    Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

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    Коментарии (60)
    Реверс газа в Польшу по трубе «Ямал – Европа» остановили

    8 ноября 2021, 12:57

    Текст: Наталья Ануфриева

    Поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу остановлены, при этом прямые поставки из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, следует из данных оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

    В первые пару часов нынешних газовых суток (начинаются в 6.00 по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза – до примерно 88 тыс. кубометров в час. Позднее они полностью прекратились, передает РИА «Новости».

    Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.

    Напомним, 6 ноября сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления была остановлена, начался реверс.

    Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

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    Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
    		    9 ноября 2021, 03:39
    Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».

    Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».

    Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».

    «Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».

    Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.

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    Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
    		    8 ноября 2021, 17:59
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

    Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».

    «Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

    В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.

    Коментарии (46)
    На Украине сообщили о снижении транзита российского газа

    8 ноября 2021, 15:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявил оператор ГТС Украины.

    «Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021-го составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.

    За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

    Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.

    Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.

    Коментарии (24)
    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией
    		    8 ноября 2021, 13:56
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Алексей Дегтярев

    Боевая готовность польских войск территориальной обороны повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявило польское руководство.

    «Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», – цитирует сообщение польских войск РИА «Новости».

    В нем также есть обращение к военнослужащим с просьбой проверить «обмундирование и средства связи».

    Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией служат более 12 тыс. солдат.

    Глава МВД и администрации республики Мариуш Каминьский заявил, что польские силовые структуры находятся в полной готовности на границе.

    «Мы мониторим ситуацию в Кузнице (пункт пропуска через границу) уже несколько дней и готовы к любому сценарию. Твердая оборона границы – наш приоритет. Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности», – заявил Каминьский.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    Коментарии (81)
    В Белоруссии попросил политического убежища один из участников штурма Капитолия
    		    8 ноября 2021, 21:23
    Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Белоруссии попросил политического убежища Эван Ньюман – один из участников штурма Капитолия в США 6 января, сообщает телеканал «Беларусь 1».

    В США его обвиняют по шести делам, но сам он считает себя невиновным, сообщает RT в своем телеграм-канале.

    «Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна. Там были сотни людей, и после того, как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 1990-х создает эти ситуации, потом называя это террористическим событием», – рассказал Ньюман.

    После штурма Капитолия его поместили в список разыскиваемых преступников. Адвокат посоветовал ему уехать в Европу. Ньюман сменил несколько стран, четыре месяца прожил на Украине, где понял, что за ним следят. 15 августа его задержали белорусские пограничники во время незаконного перехода границы через болота.

    В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.

    Коментарии (33)
    На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре
    		    8 ноября 2021, 21:42
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Валентина Григоренко

    Транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    «Транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», – цитирует его слова ТАСС.

    Макогон отметил, что Украина пока не получала заявок на дополнительный транзит через свою территорию от российской стороны.

    Ранее оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

    Кроме того Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

    1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.

    Коментарии (14)
    Колонна мигрантов покинула Белоруссию

    8 ноября 2021, 13:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.

    Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

    По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.

    Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.

    Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.

    При этом беженцы пока не представляют угрозы.

    «Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.

    Коментарии (28)
    Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео

    8 ноября 2021, 11:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».

    «Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.

    Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

    Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.

    В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь

    Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

    Коментарии (37)
    Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев

    8 ноября 2021, 18:18

    Текст: Вера Басилая

    Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.

    На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.

    На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».

    Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.

    Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.

     

    «Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.

    По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.

    До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

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    Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов

    9 ноября 2021, 01:48

    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила, что Польша входит в Совет ООН по правам человека.

    Захарова рассказала в Telegram, что посмотрела видеозапись, на которой «польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву». «Думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», – заявила официальный представитель МИД России.

    Напомним, Захарова заявила, что политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак.

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    Литва решила перебросить войска к границе с Польшей и Белоруссией

    8 ноября 2021, 14:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

    Билотайте заявила, что правительство также обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

    Польша же объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией

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    В Польше решили возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов

    8 ноября 2021, 16:31

    Текст: Валентина Григоренко

    Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

    «Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», – пояснила Зданович, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые в понедельник прибыли в большом количестве к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.

    Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

    В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

    Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

    Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

    Коментарии (32)
    В Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2»

    8 ноября 2021, 14:04

    Текст: Наталья Ануфриева

    Подвижек в одобрении «Северного потока – 2» со стороны европейских партнеров пока нет, в этой ситуации главное – терпеливо ждать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что подвижек «пока нет», на это «потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе надо адресовать Газпрому, так как у компании, очевидно, «есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах», передает РИА «Новости».

    «Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к Газпрому», – добавил он.

    В Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

    Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.

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