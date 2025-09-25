Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
В Белоруссии решили попробовать печь хлеб из фиолетовой пшеницы
В Белоруссии испытали выпечку хлеба из омской фиолетовой пшеницы
В Минской области завершены первые испытания хлеба из необычного сорта омской фиолетовой пшеницы на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.
Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко отметил, что белорусская и омская стороны активно сотрудничают в области селекции и обмена материалами, передает РИА «Новости».
«Работа белорусской стороны сегодня масштабно сводится к практической части. Омскому университету открыты все возможности в селекционном материале. Наши селекционеры общаются между собой и достигают определенных успехов. Один из успехов – это фиолетовая пшеница», – заявил Примаченко.
Он уточнил, что хлеб из фиолетовой омской пшеницы уже был завезен и испытан на Борисовском комбинате хлебопродуктов. В этом году планируется протестировать продукт еще в трех точках, чтобы изучить его свойства в центральной, южной и северной зонах Минской области.
Сейчас фиолетовая пшеница широко применяется в Омской области, а хлеб из нее пользуется спросом у покупателей. По словам Примаченко, в магазинах Омска такой хлеб приобретают достаточно активно.
