Новый глава МХАТ анонсировал сокращения и снижения зарплат

В МХАТ имени Горького планируется провести масштабные сокращения штата нетворческих работников из-за дисбаланса между творческим и управленческим составами, заявил новый гендиректор театра Владимир Кехман.

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами... Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем – пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц – 2 млн 300 тыс., а продажи билетов составляют 20 млн, это в лучший месяц», – сообщил Кехман в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что за октябрь продажи билетов составили 81,5 млн рублей в Михайловском театре и 47 млн в Новосибирском театре с учетом работы меньшей команды.

«Это с учетом 50-процентной заполняемости в Новосибирске и 75-процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 млн обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч. Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде», – добавил новый гендиректор учреждения.

Зарплаты всех сотрудников также изменятся, и Кехман готов расстаться с теми, кто не захочет с этим мириться.

«Я был условно готов либеральничать, если бы у нас был другой выход. Есть правило как Отче наш – 24-е и 10-е число каждого месяца, когда нужно выплачивать аванс и зарплату. Поэтому я даже не буду ни с кем разговаривать. Мне нужно исправить эту ситуацию. Точка», – заключил Кехман.

Ранее художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков сообщил, что уволился из театра по просьбе нового гендиректора.

Бояков заявил, что Кехман предложил ему «написать заявление», и тот согласился, «несмотря на пятилетний контракт». Он заявил, что не в его правилах «устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет» с ним работать.